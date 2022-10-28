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Хаски "подогрела" пиццу и чуть не сожгла дом хозяев

Хаски "подогрела" пиццу и чуть не сожгла дом хозяев

Автор:
28 октября 2022 09:11
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   огонь   пицца   пожар   хаски   
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Собака породы хаски решила полакомиться пиццей, которая лежала на плите. Пытаясь добраться до запретного лакомства, собака случайно включила конфорку.
Картонная коробка тут же загорелась. К счастью, хозяева в этот момент находились дома. Детектор дыма предупредил их о возгорании и они оперативно потушили огонь.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   животные   огонь   пицца   пожар   хаски   
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2k
Lovels Travel Час назад
собака-поджигака
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4k
Атомный Крот 50 минут назад
А как же "защита от дурака" для газовой плиты?

Нормальную плиту даже с встроенным поджигом просто так не зажжешь - там надавить надо на ручку, повернуть, подержать и дождаться, затем отпустить, причем тоже не абы как, а то погаснет.

Совсем америкосы обленились.
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