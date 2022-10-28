Хаски "подогрела" пиццу и чуть не сожгла дом хозяев

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Собака породы хаски решила полакомиться пиццей, которая лежала на плите. Пытаясь добраться до запретного лакомства, собака случайно включила конфорку.
Картонная коробка тут же загорелась. К счастью, хозяева в этот момент находились дома. Детектор дыма предупредил их о возгорании и они оперативно потушили огонь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нормальную плиту даже с встроенным поджигом просто так не зажжешь - там надавить надо на ручку, повернуть, подержать и дождаться, затем отпустить, причем тоже не абы как, а то погаснет.
Совсем америкосы обленились.