Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»

Младшая Фиби изначально была самой импульсивной и взбалмошной. Она меняла работы каждую серию, занимала деньги у сестер и тратила на дорогие наряды, временами безответственно относилась к своим магическим способностям и безопасности. Фиби казалась скорее подростком, чем взрослой самостоятельной женщиной. Со временем, однако, она решила вернуться в университет, чтобы закончить образование, и нашла работу, которая позволяла ей помогать людям. Сейчас сложно представить в роли Фиби кого-то другого, но в пилотном эпизоде «Зачарованных» снималась совсем другая актриса. Лори Ром внезапно отказалась от участия в шоу, и Аарон Спеллинг без дополнительных кастингов связался с Алиссой Милано, подарив ей лучшую роль в карьере.

После смерти Прю в конце третьего сезона создателям сериала удалось сделать фактически невозможное — ввести в сюжет новую главную героиню и не только не потерять поклонников, но и поднять рейтинги. Оказалось, что у двух оставшихся сестер Холливелл была еще одна сводная сестра Пейдж, наполовину ведьма, наполовину хранитель. Она была единственным ребенком своих приемных родителей, поэтому выросла независимой и упрямой. Ей пришлось научиться доверять и работать в команде, когда она стала частью Зачарованных.

В итоге каждая девочка-подросток могла найти в одной из сестер образец для подражания, вдохновляться и перенимать их опыт. Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж были яркими и сложными личностями, которые при этом сталкивались с обычными бытовыми проблемами, влюблялись и расставались и одним своим существованием транслировали, что можно вырасти и стать кем угодно, стоит только захотеть.

Почему «Зачарованные» не стали главным феминистским сериалом 90-х