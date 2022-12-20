Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»

В декабре отмечают свои дни рождения Алисса Милано и Холли Мэри Комбс, легендарные сестры Холливелл из культового сериала конца 90-х «Зачарованные». После выхода шоу миллионы девочек-подростков во всем мире мечтали быть похожими на Пайпер и Фиби, обнаружить у себя магические способности и влюбиться в ангела.
Как придумали «Зачарованных»
В 90-е фильмы и сериалы о мистике и колдовстве были на пике популярности. На экранах телевизоров уже с успехом охотилась на вампиров школьница Баффи Саммерс, а в большом прокате покоряла зрителей будущая суперзвезда «Крика» Нив Кэмпбелл в триллере Эндрю Флеминга «Колдовство».
Продюсер Аарон Спеллинг, к тому моменту выпустивший такие хиты, как «Ангелы Чарли», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Мелроуз Плейс», не мог остаться в стороне и поручил придумать сценарий нового шоу со сверхъестественной тематикой. Так появилась идея сериала о трех сестрах-ведьмах, которые пытались найти свое место в жизни, усердно работали, налаживали семейные отношения и раз в неделю спасали мир.
За основу для ритуалов и заклинаний создатели взяли колдовские традиции викканства, почитающего природу, и разбавили христианскими представлениями об ангелах и демонах. Проработка характеров персонажей и мифологии получилась настолько детальной, что продюсеры решили уйти от формата ситкома с сериями по 20 минут в пользу полноценной мистической семейной драмы с 40-минутными эпизодами.
«Зачарованные» мгновенно стали хитом, яркие самобытные персонажи и захватывающие сюжетные арки быстро полюбились зрителям. В то время как «Сексом в большом городе» засматривалась более взрослая аудитория, история сестер Холливелл покорила подростков обоих полов. Одной из причин такого успеха стал потрясающий актерский состав. На роль старшей сестры Прю взяли Шеннен Доэрти, звезду «Беверли-Хиллз, 90210», Пайпер сыграла Холли Мэри Комбс, а роль младшенькой Фиби досталась Алиссе Милано. И зрители, и съемочная группа, и сами актрисы не раз признавались, что между ними возникла уникальная актерская химия, благодаря которой они казались настоящими сестрами не только на экране, но и в жизни.
Как Алисса Милано и Холи Мэри Комбс стали примером для подражания
Многие фильмы и сериалы 90-х нынешнему зрителю покажутся морально и этически устаревшими. И хотя «Зачарованные» в этом плане тоже не без греха, даже сейчас они транслируют правильные вещи. Главным украшением шоу была здоровая репрезентация ролевых моделей, четыре очень сильных женских персонажа, которые органично растут с развитием сюжета.
Старшая Прю была лидером, непобедимой охотницей на демонов, которая поставила карьеру и магические способности выше личной жизни. Средняя Пайпер, характер которой был мягче и спокойнее, стремилась к стабильности и хотела создать крепкую семью. И речь не только о муже и детях, но и о гармонии в отношениях с сестрами.
При этом Холли Мэри Комбс изначально утвердили на роль Прю, но она посоветовалась с Шеннен Доэрти, и актрисы сумели убедить продюсеров поменять их местами, поскольку так они сумеют убедительнее сыграть своих героинь.
Младшая Фиби изначально была самой импульсивной и взбалмошной. Она меняла работы каждую серию, занимала деньги у сестер и тратила на дорогие наряды, временами безответственно относилась к своим магическим способностям и безопасности. Фиби казалась скорее подростком, чем взрослой самостоятельной женщиной. Со временем, однако, она решила вернуться в университет, чтобы закончить образование, и нашла работу, которая позволяла ей помогать людям. Сейчас сложно представить в роли Фиби кого-то другого, но в пилотном эпизоде «Зачарованных» снималась совсем другая актриса. Лори Ром внезапно отказалась от участия в шоу, и Аарон Спеллинг без дополнительных кастингов связался с Алиссой Милано, подарив ей лучшую роль в карьере.
После смерти Прю в конце третьего сезона создателям сериала удалось сделать фактически невозможное — ввести в сюжет новую главную героиню и не только не потерять поклонников, но и поднять рейтинги. Оказалось, что у двух оставшихся сестер Холливелл была еще одна сводная сестра Пейдж, наполовину ведьма, наполовину хранитель. Она была единственным ребенком своих приемных родителей, поэтому выросла независимой и упрямой. Ей пришлось научиться доверять и работать в команде, когда она стала частью Зачарованных.
В итоге каждая девочка-подросток могла найти в одной из сестер образец для подражания, вдохновляться и перенимать их опыт. Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж были яркими и сложными личностями, которые при этом сталкивались с обычными бытовыми проблемами, влюблялись и расставались и одним своим существованием транслировали, что можно вырасти и стать кем угодно, стоит только захотеть.
Почему «Зачарованные» не стали главным феминистским сериалом 90-х
В конце 90-х и начале 2000-х годов киноиндустрия продолжала оставаться преимущественно мужским миром, поэтому даже такой проект как «Зачарованные» мог быть прогрессивным лишь до определенного уровня. Сестер Холливелл, продвигающих идеи феминизма и независимости, наряжали в достаточно откровенные образы, что сильно не нравилось ведущим актрисам.
А когда с поста шоураннера ушла автор идеи Констанс Бердж, не поладившая с продюсерами, то и сама концепция сериала претерпела изменения. История о трех сильных женщинах-ведьмах вдруг превратилась в балаган. Героини становились то русалками, то богинями, то валькириями, встречали нимф, огров и гномов. Эпизоды обрастали всеми возможными магическими клише, сюжетные линии становились все менее продуманными, а костюмы все более откровенными. Кончилось тем, что в седьмом сезоне Алисса Милано и Холли Мэри Комбс просто отказались носить откровенную одежду, которую им навязывали. Кто знает, может, именно поэтому восьмой сезон стал финальным.
Исполнительница роли Пейдж Роуз Макгоуэн также признавалась, что по ту сторону камер «Зачарованные» были настоящим мужским клубом.
«Это шоу о трех молодых женщинах, но за все пять лет, что я там работала, была нанята только одна женщина-режиссер. При этом вся съемочная группа состояла из мужчин, которые, возможно неосознанно, постоянно выбивали почву у нее из-под ног», — написала Роуз в своей книге. В той же главе Макгоуэн упомянула, что большинство режиссеров были среднестатистическими белыми мужчинами.
Как сложилась карьера Алиссы Милано и Холли Мэри Комбс после «Зачарованных»
К сожалению, волшебное шоу, сделавшее из актрис суперзвезд мирового уровня, стало последним и в некотором роде единственным их профессиональным достижением.
После финального сезона «Зачарованных» Холли Мэри Комбс решила на некоторое время сосредоточиться на семье, вышла замуж и родила троих сыновей. После этого небольшого перерыва она так и не смогла толком вернуться ни на большой экран, ни на телевидение. Единственной более-менее заметной работой Холли стала роль матери одной из главных героинь телесериала «Милые обманщицы».
У Алиссы Милано все сложилось удачнее. Она часто снималась в рекламе, запустила фирменную линию одежды для поклонниц бейсбола и американского футбола, написала книгу и озвучила персонажа компьютерной игры.
В 2013 году актриса снялась в сериале «Любовницы», который был неплохо принят зрителями. Однако Алисса решила покинуть шоу после второго сезона, поскольку производство было перенесено из Лос-Анджелеса в Ванкувер, а она не хотела так надолго оставлять семью.
Сейчас она продолжает появляться в небольших ролях в кино и на телевидении, но ни одна из них пока не повторила успеха Фиби Холливелл.
В 2019 году Алисса Милано и Холи Мэри Комбс порадовали поклонников, воссоединившись на съемочной площадке одного из эпизодов «Анатомии страсти». По сюжету они были сестрами, которым предстоит принять непростое решение и отключить свою третью сестру от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Актрисы признались, что увидели сценарий и согласились, не раздумывая.
«Мы будто снова оказались на съемочной площадке “Зачарованных”, как будто это было вчера. И кто знает, вдруг это станет началом, чтобы поговорить о достойном ремейке».
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