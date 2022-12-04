7 ошибок, которые допустили художники по костюмам во время съемок фильмов

В фильме "Две королевы" Сирша Ронан сыграла Мэри Стьюарт. В этой картине она носит серьги, и при этом довольно необычные. В левом ухе у нее их сразу пять. Однако в реальной жизни у Мэри Стюарт их не было. Некоторые зрители заявили, что у Мэри Стюарт совсем не было серег, хоть они тогда и были распространены. Однако это не так. У Мэри были проколы, но носила она небольшие одиночные серьги. Чего точно не было, так это сразу пять серег. Художники по костюмам ошиблись, приняв одну картину с изображенной на ней Мэри Стюарт за истину. На этой картине Стюарт была изображена с пятью серьгами, но суть заключается в том, что это единственное подобное изображение, а сама картина была написана совершенно в другой стране человеком, который никогда не видел Мэри Стюарт, поэтому данный момент - всего лишь плод воображения.

"Война и мир"