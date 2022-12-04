7 ошибок, которые допустили художники по костюмам во время съемок фильмов

Одна из самых любимых вещей при просмотре исторических фильмов — это яркие и привлекательные костюмы. Большие платья с множеством украшений, сложные прически выглядят на экране просто потрясающе. Но иногда создатели фильмов увлекаются и допускают очевидные ошибки.
"Две королевы"
В фильме "Две королевы" Сирша Ронан сыграла Мэри Стьюарт. В этой картине она носит серьги, и при этом довольно необычные. В левом ухе у нее их сразу пять. Однако в реальной жизни у Мэри Стюарт их не было. Некоторые зрители заявили, что у Мэри Стюарт совсем не было серег, хоть они тогда и были распространены. Однако это не так. У Мэри были проколы, но носила она небольшие одиночные серьги. Чего точно не было, так это сразу пять серег. Художники по костюмам ошиблись, приняв одну картину с изображенной на ней Мэри Стюарт за истину. На этой картине Стюарт была изображена с пятью серьгами, но суть заключается в том, что это единственное подобное изображение, а сама картина была написана совершенно в другой стране человеком, который никогда не видел Мэри Стюарт, поэтому данный момент - всего лишь плод воображения.
"Война и мир"
В сериале "Война и мир" Джиллиан Андерсон сыграла Анну Павловну Шерер. По поводу актрисы ничего плохого сказать нельзя, потому что Джиллиан была на экране в своем репертуаре - неповторима и идеальна. Но вот один костюм ее героини вызвал закономерный вопрос. Она носила платье с глубоким вырезом в спине и без одного рукава. Сейчас это вполне обычное платье, но в то время его еще никто не носил.
"Великий Гэтсби"
В фильме "Великий Гэтсби" есть несколько неточностей по костюмам, хотя стоит отметить, что фильм выглядит очень стильно и даже не хочется указывать какие-либо ошибки. У главной героини в исполнении Кэри Маллиган наряд не вечеринку не соответствует тому времени. На самом деле вырез на спине должен был быть больше, а форма его - квадратной. Более точным с этой стороны оказался фильм 1974 года. У героини Айлы Фишер слишком большое декольте, однако декольте такого размера носили либо десятилетие назад, либо немного позже.
Также стоит отметить расовое разнообразие. На протяжении всего фильма на различных вечеринках и мероприятиях можно заметить множество темнокожих людей, которые пришли веселиться. Такое действительно было, однако точно не в таких количествах, как в фильме. Также не было большого разнообразия в различных ориентациях. Все это начало появляться намного позже. И все так же стоит отметить, что и в этом фильм 1974 года справился лучше.
"Тюдоры"
Сериал "Тюдоры" точно нельзя назвать исторически точным, особенно из-за женских платьев. В сериале героиня Габриэль Анвар носит платье с открытыми плечами, и это позволяет нам понять, что под платьем ничего нет. Однако для того времени девушки под платьями носили сорочки, к тому же никто не носил платья с вырезами в плечах.
"Помпеи"
Фильм "Помпеи" считается исторически, однако это понятие размазывается на фоне таких жанров, как "приключенческий фильм-катастрофа". Особые любители Древнего Рима могли заметить интересное несоответствие с реальной историей. Сенатор Корв и некоторые остальные носили одеяния пурпурного цвета, но этого просто не могло быть, потому что только император Рима мог носить одежду такого цвета. Все остальные могли получить наказание.
"Прощай, моя королева"
Некоторые художники по костюмам забывают, что краски, с помощью которых можно добиться яркого цвета, существовали не всегда, поэтому когда в некоторых исторических фильмах показаны костюмы ярких цветов, возникают вопросы. Например, в фильме "Прощай, моя королева" Иоланда Полиньяк носит платье ярко-зеленого цвета. В то время действительно можно было сделать зеленое платье, но оттенок был бы явно не таким ярким.
"Испанская принцесса"
Расширитель доспехов - это именно то, чего в свое время не хватало Роберту Баратеону. Но Джорджу Мартину просто следовало пойти по примеру Екатерины Арагонской, которая, по мнению создателей сериала "Испанская принцесса", носила нагрудник для беременных. Не пошел он по этому примеру лишь потому, что такого доспеха не существовало, так как его создание противоречило самому себе. Доспех нужен для защиты человека, однако удар мечом не пройдет бесследно даже в доспехе, особенно для ребенка, которого от доспеха отделяет всего лишь кожа.
Источник:
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Хрен с ними, с ошибками в костюмах. Автор текста действительно думает, что у беременной в животе ребёнок свободно болтается? И что брюшная стенка - это только кожа, под которой сразу кишки? То есть мышцы пресса, который так старательно демонстрирую боди-билдеры на соревнованиях - это иллюзия? То есть матка - фейк? И да, сейчас я не о том, что меч может всё это пробить, дело в катастрофическом провале в общей эрудиции автора.
В 41-м солдаты с ремнями с бляхами, с погонами...., причёски - патлы до плеч... медсёстры в капроновых чулках...