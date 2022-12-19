«Нормально всё, девчонки»: в Уфе вор-«психотерапевт» ограбил магазин на 50 тысяч рублей

А говорят, у воров чести нет!
Самый вежливый грабитель обнаружен в столице Башкирии. Мужчина в годах долго выбирал букет в цветочном магазине, дожидаясь пока останется один, а затем достал нож, потребовал деньги из кассы и вместо того, чтобы запугивать продавщиц, как это обычно бывает, провёл сеанс психотерапии и даже признался им в любви. Даже странно, почему не подарил им букет цветов с прилавка за "свой счёт".
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Добычей грабителя стали 50 тысяч рублей, забрав которые преступник раскланялся и ретировался. По горячим следам задержать мужчину не удалось, да и у кого вызовет подозрение такой обходительный и воспитанный человек?
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