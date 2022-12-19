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«Нормально всё, девчонки»: в Уфе вор-«психотерапевт» ограбил магазин на 50 тысяч рублей

«Нормально всё, девчонки»: в Уфе вор-«психотерапевт» ограбил магазин на 50 тысяч рублей

Автор:
19 декабря 2022 15:47
Сообщество : Криминал
Метки: вежливость   видео   магазин   ограбление   полиция   уфа   
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А говорят, у воров чести нет!

Самый вежливый грабитель обнаружен в столице Башкирии. Мужчина в годах долго выбирал букет в цветочном магазине, дожидаясь пока останется один, а затем достал нож, потребовал деньги из кассы и вместо того, чтобы запугивать продавщиц, как это обычно бывает, провёл сеанс психотерапии и даже признался им в любви. Даже странно, почему не подарил им букет цветов с прилавка за "свой счёт".

Добычей грабителя стали 50 тысяч рублей, забрав которые преступник раскланялся и ретировался. По горячим следам задержать мужчину не удалось, да и у кого вызовет подозрение такой обходительный и воспитанный человек?

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Метки: вежливость   видео   магазин   ограбление   полиция   уфа   
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3  комментария
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1k
Лебовски 2 часа назад
Практикующий нейролингвопрограммист какой-то...... Цыган!)))))
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14k
Типа граф 41 минуту назад
- ДЕНГИ НА БОЧКУ ! Вы держитесь ! Счастья , здоровья вам !
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6k
Дмитрий 55 минут назад
Вежливый ссукО!
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