«Нормально всё, девчонки»: в Уфе вор-«психотерапевт» ограбил магазин на 50 тысяч рублей

Самый вежливый грабитель обнаружен в столице Башкирии. Мужчина в годах долго выбирал букет в цветочном магазине, дожидаясь пока останется один, а затем достал нож, потребовал деньги из кассы и вместо того, чтобы запугивать продавщиц, как это обычно бывает, провёл сеанс психотерапии и даже признался им в любви. Даже странно, почему не подарил им букет цветов с прилавка за "свой счёт".