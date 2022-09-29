Фотографии, которые явно не удались

Каждому из нас случалось уродливо получаться на фотографиях. Но бывает так, что вместо человека на фото получается просто ужасное учдовище - как, например, в этих случаях.

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Попытался продать утюг и нечаянно стал инопланетянином 0 Источник:

Уильям Дефо - Зеленый Гоблин в игре для Game Boy 0 Источник:

И вот, наконец, ты тянешься за туалетной бумагой, а там... 0 Источник:

"Кажется, я нашел камень. Из почки" 0 Источник:

Позвоночник с высокой степенью сколиоза после операции по выпрямлению 0 Источник:

Синая голова укоризненнно смотрит на тебя из супа 0 Источник:

Камера на самом нижнем ярусе замка Варвик 0 Источник:

"Что-то мне боязно открывать этот сундук" 0 Источник:

Человеческие останки возрастом 2000 лет, плотно замариновавшиеся в болотной воде 0 Источник:

Морозный узор на автомобильном стекле 0 Источник:

"Эта странная штука выросла у меня во дворе" 0 Источник:

"За моим новым домом обнаружилась странная яма, похожая на молигу, размером с человеческое тело. Мне страшно" 0 Источник:

"Нашел эту куклу в старой коробке в подвале" 0 Источник:

Кажется, этот кекс желает нам зла 0 Источник:

"Я зататуировал десны черными чернилами" 0 Источник:

Дантист вставил полицейскому псу металлические клыки 0 Источник:

Тренажер для тренировки стоматологов 0 Источник:

"Моя любимая племянница нарисовала наш семейный портрет. Это мы ныряем с трубками и масками" 0 Источник:

Странный гость на дне рождения 0 Источник:

Части барана в форме Чужого 0 Источник:

Ночной автомобиль... пустяк, а жутковато 0 Источник:

Безмолвная армия 0 Источник:

Сломанный скафандр летит рядом с МКС. Он летает в космосе уже 16 лет 0 Источник:

Залежи паутины в старом амбаре 0 Источник: