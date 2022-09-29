Фотографии, которые явно не удались

Автор:
29 сентября 2022 13:26
Каждому из нас случалось уродливо получаться на фотографиях. Но бывает так, что вместо человека на фото получается просто ужасное учдовище - как, например, в этих случаях.
Попытался продать утюг и нечаянно стал инопланетянином
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И вот, наконец, ты тянешься за туалетной бумагой, а там...
"Кажется, я нашел камень. Из почки"
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— переведено специально для fishki.net
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