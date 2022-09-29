FISHKINET
Сообщество Юмор 15672 поста • 3067 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Фотографии, которые явно не удались

Фотографии, которые явно не удались

Автор:
29 сентября 2022 13:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   монстры   не лучший мой снимок   не удался   смешно   страшилища   фотографии   
1273
26
1
Каждому из нас случалось уродливо получаться на фотографиях. Но бывает так, что вместо человека на фото получается просто ужасное учдовище - как, например, в этих случаях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   монстры   не лучший мой снимок   не удался   смешно   страшилища   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SerGProS 2 часа назад
Многоножка, конечно, но малёк кусючая и ядовитая..Сколопендрой зовется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 11 минут назад
Комментарий к фото
Мутинус - гриб такой странный. А как вам такое? Помидоры выросли на крыше гаража
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 16 минут назад
Заголовок статьи, который явно не удался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
BuG Час назад
Робокоп подрабатывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Broscan 2 часа назад
Утюг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78668



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Кадры с дикими животными, которые заряжают добром
Кадры с дикими животными, которые заряжают добром
Набирающие популярность в сообществах
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
10 причин доверить уборку робопылесосу
10 причин доверить уборку робопылесосу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего мне не заказывай

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#люди#животные#дети#Разное#факты#картинки#сатира
#фото#мобилизация#автомобили#автомир#история#позитив#Россия#Ynews#кино#шоу бизнес
#прикол#в мире#подборка#дтп#аварии#авто аварии#забавно#девушки#сарказм#улыбнуло
10 причин доверить уборку робопылесосу 10 причин доверить уборку робопылесосу Как сделать фото для блога: вредные советы Как сделать фото для блога: вредные советы Веселые картинки для хорошего настроения Веселые картинки для хорошего настроения 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Главное - вовремя нажать на кнопку! Главное - вовремя нажать на кнопку! Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство Забавные фото-сравнения, которые объединяют спорт и искусство

На что жалуетесь?

Вернуться