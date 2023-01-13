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Японец потратил 1,5 миллиона, чтобы выглядеть настоящим волком

Японец потратил 1,5 миллиона, чтобы выглядеть настоящим волком

Автор:
13 января 2023 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   волк   история   костюм   круто   фото   
1186
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Уникальный костюм позволил мужчине перевоплотиться в хищника.

Представьте, что есть у человека давняя мечта — превратиться в лесного волка. К счастью, в 21-ом веке это возможно, хотя и стоит недешево. Житель Японии, чье имя не называется, обратился в компанию Zeppet Workshop, которая как раз занимается изготовлением подобной продукции для телевизионных рекламных роликов и фильмов и попросил изготовить суперреалистичный костюм зверя.

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Сумму там назвали ошеломительную — три миллиона иен (около 1,5 миллионов в переводе на рубли), но разве у мечты есть цена? Пятьдесят дней мастера трудились над шкурой волка, а японец с нетерпением ждал, когда сможет примерить ее на себя. «Я с детства любил животных и, видя реалистичные костюмы в разных телевизионных программах, мечтал, что когда-нибудь стану одним из них», — написал заказчик на официальном сайте компании.


По словам японца, финальная примерка его шокировала — настолько реальным оказался его образ волка. «Это был момент, когда моя мечта сбылась», — вспоминает он. Конечный результат превзошел все его ожидания, так что деньги были потрачены не зря. Чтобы костюм получился настолько реалистичным, мастера компании изучили тысячи изображений животных в разных ситуациях и разработали сложный дизайн, включающий множество мельчайших деталей. В костюме можно двигаться как на двух, так и на четырех конечностях. Надевается изделие легко и без посторонней помощи, а носить его можно весь день, не снимая. По словам японца, в нем не жарко, потому что в нем есть вентиляционная щель.


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Метки: Япония   в мире   волк   история   костюм   круто   фото   
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11  комментариев
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3k
roy komarov Час назад
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pynh 2 минуты назад
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59k
pynh 3 минуты назад
Фурифаги они такие
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5k
Компьютер DELL монитором 17 минут назад
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9k
Shtoppi 36 минут назад
У япошек с каждым разом, с головой все хуже и хуже.
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2k
poбт 49 минут назад
осталось удалить 2 ребра чтоб вылизывать где надо, иначе какой ты на*х*уй волк
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24k
Влад 53 минуты назад
Ну всё, через неделю будет пол-Японии красных шапочек.
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Как мало надо человеку для счастья - всего лишь фуррсьют за полтора ляма )))
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2k
ЛунныйКотэ Час назад
вентялиционное отверстие ссзади?
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63k
doker 2 часа назад
Я бы его за полмиллиона укусил. Делов то...
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