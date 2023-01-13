Японец потратил 1,5 миллиона, чтобы выглядеть настоящим волком

По словам японца, финальная примерка его шокировала — настолько реальным оказался его образ волка. «Это был момент, когда моя мечта сбылась», — вспоминает он. Конечный результат превзошел все его ожидания, так что деньги были потрачены не зря. Чтобы костюм получился настолько реалистичным, мастера компании изучили тысячи изображений животных в разных ситуациях и разработали сложный дизайн, включающий множество мельчайших деталей. В костюме можно двигаться как на двух, так и на четырех конечностях. Надевается изделие легко и без посторонней помощи, а носить его можно весь день, не снимая. По словам японца, в нем не жарко, потому что в нем есть вентиляционная щель.