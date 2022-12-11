Карстовые воронки в Гватемале: как город миллионник оказался над бездонной пропастью?

Как считают исследователи, эти воронки не станут последними, однако можно своевременно предсказать места их формирования.

Как Гватемала оказалась над пропастью?

Кара земли

Речь идет о двух крупных провалах в 2007 и 2010 годах.

Первая воронка сформировалась в гватемальском гетто на северо-востоке города прямо на перекрестке улиц 24 Авенида и 6 Калле. Обвал, практически, правильной круглой формы, достиг 100 метров глубины.