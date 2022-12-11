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Карстовые воронки в Гватемале: как город миллионник оказался над бездонной пропастью?

Карстовые воронки в Гватемале: как город миллионник оказался над бездонной пропастью?

Автор:
11 декабря 2022 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гватемале   в мире   дыра   пропасть   удивительно   факты   фото   
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Изображения образовавшихся провалов в Гватемале больше похожи на фотошоп, чем на реальность. Обе пропасти появились прямо посреди города и унесли в бездну двадцать местных жителей.

Как считают исследователи, эти воронки не станут последними, однако можно своевременно предсказать места их формирования.

Как Гватемала оказалась над пропастью?

Кара земли

Речь идет о двух крупных провалах в 2007 и 2010 годах.

Первая воронка сформировалась в гватемальском гетто на северо-востоке города прямо на перекрестке улиц 24 Авенида и 6 Калле. Обвал, практически, правильной круглой формы, достиг 100 метров глубины.

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К несчастью, происшествие произошло утром. Пятеро местных жителей, оказавшихся на перекрестке, провалились в колодец. Тела двух из них спасатели так и не нашли.

Как вспоминали очевидцы событий, подземные толчки, гул из под земли и шум воды, пугали район больше месяца. Властям просто не было до этого дела.

Еще более шокирующим оказался карстовый провал 2010 года. Тогда под землю рухнул целый трёхэтажный завод с 15-ю работниками. Диаметр обвала достиг 20 метров, а глубина — более 90 метров.

Подобные воронки, но меньшего размера, регистрируются властями с завидной частотой. Спустя год идеально круглый карстовый провал сформировался под кроватью пенсионерки.

Женщина проснулась от громкого хлопка, похожего на взрыв. Когда сыновья отодвинули кровать в сторону, то заметили идеально ровную дыру в полу диаметром 80 см. Колодец уходил вглубь на 12 метров.

Что происходит в Гватемале?

Дело в том, что город построен в горном районе и стоит на отложениях вулканической пемзы. Регион окружен четырьмя стратовулканами, два из которых еще остаются активными.

В IV веке до н.э. край славился месторождением обсидиана — вулканической породы, которая использовалась для изготовления холодного оружия. Когда регион оказался завоеван испанцами, индейский город был превращен в столицу колонии Гватемала.

Легкой судьба жителей города никогда не была. Это сейсмоактивная область. Периодически, землетрясения уничтожали городскую застройку почти до основания. Не редки оказывались извержения вулканов.

Вероятно поэтому, когда посреди Гватемалы образовались два бездонных колодца, никто сильно не удивился.

Виновником была объявлена старая канализационная система. Трубы прорвало, а вода месяцами, возможно, даже годами подтачивала неплотную вулканическую породу, формируя полость. Когда столицу сотрясли очередные подземные толчки, скорлупа из земной поверхности лопнула.

Чтобы засыпать каждую из воронок, властям пришлось потратить по 3 млн. долларов. Первое отверстие залили грунтовым цементом. А вот к решению второй проблемы, подошли более рационально. Провал заполнили слоями валунов, мелких камней и гравия. В отличие от цемента подобный наполнитель позволяет воде свободно просачиваться, снижая риск повторения карстового обвала.

Впрочем, как считают геологи, пока администрация не решит кардинальным образом проблему устаревшей канализационной системы, воронки продолжат появляться в будущем.

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Метки: Гватемале   в мире   дыра   пропасть   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Карст постепенно вымывается, образуя пустоты. Уфу тоже ждёт такая же история. По мелочи (как то легковушка ушла, не достали) уже было.
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12k
Кыся 16 минут назад
Канализация? На глубине 100 метров? Серьезно?

Карстовые провалы не имеют отношения к канализации. Не, она, конечно, может добавить скорости образованию воронок, но уж точно не является причиной. Причина - грунтовые воды. И борьба с ними стоит на порядок дороже, если вообще возможна.

Вот провал от канализации, разница видна сразу:

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38k
Example 6.2.6 17 минут назад
Это не только из-за канализации бывает. Это бывает везде, где местные геодезические службы кладут болт на свои обязанности и не зондируют почву насчёт создающихся пустот, в тех местах где проходят подземные водные артерии, особенно в местах жилой застройки или нахождения узлов промышленности и инфраструктуры. Ну либо, гидрогеологи делают свою работу хорошо, а вот уже на их отчёты власть кладёт с прибором (Тысячи лет всё нормально же был, чё вы ноете?). Вот и получаются провалы, на ремонт которых уходит потом куча денег. А ведь если сразу перекрыть нерабочую канализацию и смонтировать новую, или запустить специальный бур и закачать цементирующуюся смесь в образующуюся полость - это куда дешевле чем латать воронку и её последствия. Но, зачастую - денег нет, но вы держитесь.
Людей жалко, но кто их убоги жизни, в правительствах - по серьёзному воспринимает?
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59k
google.ru Полчаса назад
проблема в бедности..Экономят на строителях..
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1k
Lexx 2 часа назад
---Виновником была объявлена старая канализационная система.---
А вот не фиг столько срать, раз у них там подземные пещеры образуются.
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GoodNeon

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