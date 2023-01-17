Фото заброшенного Боинга, который превратили в крутую виллу

У старых списанных лайнеров всегда разная судьба: какие-то превращаются в металлолом, у других более радужное будущее.

Иногда такие самолеты становятся не только домами, но и роскошными отелями. Один из таких отелей недавно появился на Бали. Старый самолет весной должен принять своих первых гостей, а мы предлагаем вам узнать, как удалось из горы металлолома сделать шикарную виллу.

Этот самолет принадлежал индонезийской авиакомпании Mandala Airlines