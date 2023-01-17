Фото заброшенного Боинга, который превратили в крутую виллу

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Шикарная вилла для отдыха или как доживают свой век самолеты.
У старых списанных лайнеров всегда разная судьба: какие-то превращаются в металлолом, у других более радужное будущее.
Иногда такие самолеты становятся не только домами, но и роскошными отелями. Один из таких отелей недавно появился на Бали. Старый самолет весной должен принять своих первых гостей, а мы предлагаем вам узнать, как удалось из горы металлолома сделать шикарную виллу.
Этот самолет принадлежал индонезийской авиакомпании Mandala Airlines
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Перевозчик обанкротился еще в 2014 году
В прошлом году компания выставила на продажу свой старый самолет
Лайнер Boeing 737 должен был отправиться в Китай и превратиться в груду металлолома
Но его выкупил российский предприниматель, который уже несколько лет живет на Бали
Он решил, что из воздушного судна выйдет шикарная вилла
Для Боинга нашлось отличное место: скала прямо над океаном недалеко от дикого пляжа Ньянг-Ньянг
На возвышенность самолет доставляли частями с помощью грузовиков и подъемного крана
Только на транспортировку ушла неделя, затем началась сборка лайнера
Ну и еще год старый самолет превращали в виллу
Теперь здесь две спальни, гостиная и собственная кухня
В носовой части установлена роскошная ванна
Во дворе виллы есть бассейн со стеклянными краями, откуда открывается вид на океан
Одно из крыльев самолета превратилось в террасу с мостом, который нависает над скалой
Вилла наверняка станет излюбленным местом для путешественников и фотографов
Эта вилла получила название Private Jet by Hanging Gardens Air.
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