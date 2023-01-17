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Фото заброшенного Боинга, который превратили в крутую виллу

Фото заброшенного Боинга, который превратили в крутую виллу

Автор:
17 января 2023 09:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: боинг   в мире   вилла   круто   отель   переделка   фото   
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Шикарная вилла для отдыха или как доживают свой век самолеты.

У старых списанных лайнеров всегда разная судьба: какие-то превращаются в металлолом, у других более радужное будущее.

Иногда такие самолеты становятся не только домами, но и роскошными отелями. Один из таких отелей недавно появился на Бали. Старый самолет весной должен принять своих первых гостей, а мы предлагаем вам узнать, как удалось из горы металлолома сделать шикарную виллу.

Этот самолет принадлежал индонезийской авиакомпании Mandala Airlines

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Перевозчик обанкротился еще в 2014 году

В прошлом году компания выставила на продажу свой старый самолет

Лайнер Boeing 737 должен был отправиться в Китай и превратиться в груду металлолома

Но его выкупил российский предприниматель, который уже несколько лет живет на Бали

Он решил, что из воздушного судна выйдет шикарная вилла

Для Боинга нашлось отличное место: скала прямо над океаном недалеко от дикого пляжа Ньянг-Ньянг

На возвышенность самолет доставляли частями с помощью грузовиков и подъемного крана

Только на транспортировку ушла неделя, затем началась сборка лайнера

Ну и еще год старый самолет превращали в виллу

Теперь здесь две спальни, гостиная и собственная кухня

В носовой части установлена роскошная ванна

Во дворе виллы есть бассейн со стеклянными краями, откуда открывается вид на океан

Одно из крыльев самолета превратилось в террасу с мостом, который нависает над скалой

Вилла наверняка станет излюбленным местом для путешественников и фотографов

Эта вилла получила название Private Jet by Hanging Gardens Air.

Источник:

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Метки: боинг   в мире   вилла   круто   отель   переделка   фото   
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Сергей Семенов Полчаса назад
Ссылки из гугла напрямую не вставляются
goo . gl / maps / NVdy2RDpoJP7heT69 (убрать пробелы)

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