17 удивительных археологических находок

Однако как показывает практика, затраченные усилия в будущем полностью оправдываются.

События, которые происходили в пределах тысячи лет назад, сегодня довольно хорошо изучены и понятны. Однако, если копнуть чуть дальше — тут уже появляется множество неразгаданных тайн. Пока исследователи бьются над их расшифровкой, предлагаем вам взглянуть на артефакты древности, которые уже смогли пролить свет на кое-какие загадки.

Огромный сосуд, заполненный монетами