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17 удивительных археологических находок

17 удивительных археологических находок

Автор:
16 декабря 2022 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   в миру   находки   раскопки   удивительно   фото   
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Некоторые учёные не оставляют попыток изучить прошлое человечества в мельчайших подробностях и узнать ответы на вопросы о мироздании. Чтобы приблизиться к своей мечте, они отправляются в длительные экспедиции, где им предстоит столкнуться со сложнейшими раскопками и исследованием добытых фрагментов.

Однако как показывает практика, затраченные усилия в будущем полностью оправдываются.


События, которые происходили в пределах тысячи лет назад, сегодня довольно хорошо изучены и понятны. Однако, если копнуть чуть дальше — тут уже появляется множество неразгаданных тайн. Пока исследователи бьются над их расшифровкой, предлагаем вам взглянуть на артефакты древности, которые уже смогли пролить свет на кое-какие загадки.


Огромный сосуд, заполненный монетами

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Предположительно, этот клад был спрятан в XV веке. Его обнаружили на территории резиденции самураев к северу от Токио.


Кольцо с овальным безелем. Северная Франция, 7 век


Устрашающий рогатый шлем английского короля Генриха VIII

Он получил его в подарок от Римского императора Максимилиана I.


Доктор Ирвинг Финкель держит табличку возрастом 3770 лет

Удивительный артефакт рассказывает историю бога Энки, говорящего с шумерским царем Атрамом-Хасисом, который даёт ему подробную инструкции о том, как построить ковчег.


Французскому археологу Франку Годьо удалось обнаружить древний город Гераклион

Исследователь понял, что это он, благодаря чёрной гранитной плите, на которой было высечено его название. Под водой также находились останки затонувших кораблей, монеты, драгоценности и различные предметы быта.


Маска Агамемнона

Это золотая погребальная маска, обнаруженная в древнегреческих Микенах. Современные археологические исследования показывают, что маска датируется около 1600 годом до нашей эры.


Отпечатки ладоней, вырезанные на мягкой поверхности Белой горы в Вайоминге предками восточных шошонов

Они были сделаны приблизительно в период с 1000 по 1800 год до нашей эры.


Закусочная быстрого питания в Помпеях

В декабре 2021 года археологи в Помпеях объявили об открытии хорошо сохранившегося прилавка с едой и напитками. Здесь продавали еду из амфор, которую можно было есть на ходу. На этом месте раскопок были обнаружены различные остатки продуктов питания.


Кольцевой меч периода миграции, IV-VII нашей эры


Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет


Во время раскопок в Иерусалиме была найдена уникальная золотая серьга, возраст которой около 2 тысяч лет


Верхушка «чёрной пирамиды» Аменемхета III, который жил в XIX веке до нашей эры


Глаз античной мраморной статуи богини здоровья Гигиеи, приблизительно V-IV столетия до нашей эры


Портрет египетского юноши в венке из плюща был написан в начале II столетия нашей эры


Галльский бронзовый шлем в форме лебедя, найденный археологами в Тинтиньяке, Франция

Такие шлемы встречались в IV-II веках до нашей эры.


Мозаика, обнаруженная во время недавних раскопок в Помпеях

Глиняная скульптурная голова, сделанная представителями тагарской культуры примерно 2100 лет назад

Внутри исследователи обнаружили кости. Однако они принадлежали не человеку, а барану. Учёные предположили, что, возможно, таким образом хоронили тагарцев, пропавших без вести.

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Метки: в мире   в миру   находки   раскопки   удивительно   фото   
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7  комментариев
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S__D Час назад
Комментарий к фото
Какие шикарные шаёбочки на восемь. Да ещё так много.
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S__D 11 минут назад
Комментарий к фото
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4k
Frank Borman 23 минуты назад
Устрашающий рогатый шлем английского короля Генриха VIII
Там не только рога, а еще и очки имеются. Видно, Хенри был близорукий.
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22k
SolomonA 42 минуты назад

П.и.з.... в смысле хорошее кольцо...
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