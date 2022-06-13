На дачном участке в Беларуси стоит заброшенный вагон Московского метро

Комары в этом месте походу никогда людей не видели. Они оказались настолько дерзкими и наглыми, что прокусывали через толстую одежду. А еще и болотца маленькие были, змеи ползали и жара стояла +30. В общем, путешествие не для слабонервных.

Добравшись до вагона, мы были все искусанные и чесались. С одежды стряхивали целые семейства клещей, которых насобирали на протяжении всей прогулки. Оказавшись в такой ситуации, у нас было очень мало времени осмотреть вагон, пока нас окончательно не одолели насекомые.