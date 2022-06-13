На дачном участке в Беларуси стоит заброшенный вагон Московского метро

Найти этот вагон практически нереально. Он спрятан настолько в неудобном месте, что не только на автомобиле, но и пешком туда сложно добраться. Чтобы достигнуть финальной точки - нужно больше часа страдать, преодолевая заросли крапивы, стряхивать с одежды насекомых и лупить себя и товарищей ладошками, отпугивая увязавшийся рой комаров.
Комары в этом месте походу никогда людей не видели. Они оказались настолько дерзкими и наглыми, что прокусывали через толстую одежду. А еще и болотца маленькие были, змеи ползали и жара стояла +30. В общем, путешествие не для слабонервных.
Добравшись до вагона, мы были все искусанные и чесались. С одежды стряхивали целые семейства клещей, которых насобирали на протяжении всей прогулки. Оказавшись в такой ситуации, у нас было очень мало времени осмотреть вагон, пока нас окончательно не одолели насекомые.
Перед нами - старый вагон серии "Д", построенный в 1960 году Мытищинским вагоностроительным заводом. Стоит он вблизи лесной чащи на территории заброшенного дачного участка и окутан растительностью. Сменив несколько депо, вагон проработал на линиях Московского метрополитена 26 лет. Срок невелик, и неизвестны причины, послужившие его раннему списанию и отправкой в Беларусь, а после - в огород. Как это произошло - мы обязательно выясним. Для начала предлагаю ознакомиться с фотографиями.
Как заметно, стоит он здесь десятилетия. А территория дачного участка полностью заброшена. Вагон не целый, а только половина. Другую половину мы искать не стали из-за одолевающих насекомых, но, возможно, она где-то валяется.
Двери были закрыты, но легко подались нам. И это была возможность заглянуть внутрь. Ничего интересного внутри мы не ожидали увидеть. Все самое ценное разобрали. При этом, неизвестно, в каком состоянии вагон был доставлен на участок изначально.
Кабина машиниста пустая, но в ней сохранился артефакт, за который многие фанаты железнодорожного транспорта и коллекционеры готовы неплохо вознаградить. Это заводской шильдик Мытищинского машиностроительного завода. Всем известно, что фанаты и коллекционеры собирают подобные вещи с заброшенной железнодорожной техники и не жалеют деньги на барахолках и аукционах. Но нам интересны только фотографии, и шильдик остался на своем положенном месте. К прошлой публикации Максима нам на почту приходило много писем с просьбами указать координаты данного вагона. Нашлись люди, которые были готовы приехать ради вагона из разных концов России. Получив отказ, очень настаивали и даже предлагали вознаграждение. На такое сомнительное поощрения с сомнительной стороны мы, конечно же, не пошли, и о местонахождении вагона до сих пор знают единицы.
Внутри - пусто, но кое-что сохранилось. Место для сидения сгнило, полы скисли и хрустят под ногами, как чипсы. Очень странно, что не было ни одного разбитого стекла. Все сохранилось с тех времен.
В интернете после публикации первой статьи от Максима на сайте городского электротранспорта появилась отметка о примерном местоположении вагона. Здесь его краткая история эксплуатации. Как видно, он успел поработать в депо "Измайлово", "Фили" и "Северное". После чего по неизвестным обстоятельствам был списан и доставлен в Депо "Московское" города Минска. Но раз вагон доставили в Минское депо, значит, точно не половинку, а целиком. При этом, отметок о его эксплуатации в Минском метрополитене нету. Выходит, он сразу же отправился на чью-то дачу, в данный момент, полностью заброшенную.
Забавный момент, что в Германии есть списанный вагон под таким же номером.
Теперь предположение, как вагон мог здесь оказаться.
Первая причина.
Вагон был доставлен из Москвы в депо города Минска как учебное пособие, поэтому и на линии никогда не работал. Вагон стоял в депо, на нем проходили обучение будущие машинисты перед пуском линии новенького Минского метро. Видимо, изначально Минский метрополитен планировал запускать составы, доставленные Москвой. В связи с тем, что строительство линии затянулось, были произведены и доставлены более новые к тому времени составы, изготовленные для Минска. Выходит, надобность в Московских вагонах отпала, как и в учебном. Этот экспонат ждала участь быть распиленным на металлолом. Но кто-то из работников метрополитена решил сделать себе из него сарай, доставив на дачу. Да, из старой списанной техники делали подобные вещи. Даже сейчас, прогуливаясь по дачным участкам, можно наблюдать старые автобусы, кунги, пассажирские вагоны, переоборудованные под склады, теплицы и сараи. По какой причине дело не было завершено до конца - неизвестно.
В интернете удалось найти старое фото. Возможно, на снимке изображен как раз этот вагон :)
В настоящий момент этот экспонат стоит на своем же месте в таком же состоянии, как на представленных мной фотографиях. В дальнейшем у нас есть планы туда вернуться, но только холодной и снежной зимой, с целью сделать красивые и атмосферные фотографии в разное время суток.
На весь процесс осмотра вагона ушло около не более 5 минут. На обратном пути нас накрыл сильный ливень с грозой, благодаря которому насекомые от нас отстали. Вот только улиточки повылазили. На протяжении всего пути до остановки ни одна из них от наших подошв обуви не пострадала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так бить их там некому. Ну по крайней мере было некому, пока вы не рассказали о существовании вагона.
Холостяк наверное живет...