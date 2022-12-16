30 винтажных фото эпохи старого Голливуда

Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Вивьен Ли — все эти дивы до сих пор живут в сердцах современных киноманов, а с ними и ностальгия по тем временам, когда на голливудском небосводе практически каждый день появлялись новые яркие звезды. Эта фотоподборка приглашает вас окунуться в самую блистательную, элегантную и гламурную эпоху Голливуда.