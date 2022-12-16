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30 винтажных фото эпохи старого Голливуда

30 винтажных фото эпохи старого Голливуда

Автор:
16 декабря 2022 23:31
Сообщество : Кино
Метки: винтажные фото   голливуд   кино   старый голливуд   фильмы   черно-белые фото   
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Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Вивьен Ли — все эти дивы до сих пор живут в сердцах современных киноманов, а с ними и ностальгия по тем временам, когда на голливудском небосводе практически каждый день появлялись новые яркие звезды. Эта фотоподборка приглашает вас окунуться в самую блистательную, элегантную и гламурную эпоху Голливуда.

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Впервые увидев Кристофера, Мария заявила: "Вы намного красивее, чем мой настоящий муж!".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтажные фото   голливуд   кино   старый голливуд   фильмы   черно-белые фото   
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Григорий 58 минут назад
Мы не все поклоняемся богам Голливуда. А многих даже не знаем.
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