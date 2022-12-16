30 винтажных фото эпохи старого Голливуда

Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Вивьен Ли — все эти дивы до сих пор живут в сердцах современных киноманов, а с ними и ностальгия по тем временам, когда на голливудском небосводе практически каждый день появлялись новые яркие звезды. Эта фотоподборка приглашает вас окунуться в самую блистательную, элегантную и гламурную эпоху Голливуда.
2. Кэтрин Росс и Сэм Эллиотт держатся за руки между дублями на съемках "Всадников тени", 1982 год. Актеры женаты с 1984 года
3. Настоящая Мария фон Трапп с режиссером Робертом Уайзом и актером Кристофером Пламмером на съемках фильма "Звуки музыки", 1965 год
Впервые увидев Кристофера, Мария заявила: "Вы намного красивее, чем мой настоящий муж!".
6. Гример Джек Пирс с актером Борисом Карлоффом на съемках фильма "Невеста Франкенштейна", 1935 год. Карлофф считал Пирса "лучшим гримером в мире"
10. Марлен Дитрих целует солдата а борту авианосца «Монтичелло», Нью-Йорк, 1945 год. Фото Ирвинга Хабермана
12. Вивьен Ли в роли Титании в шекспировском «Сне в летнюю ночь» в театре Олд Вик, Лондон, 1937 год
13. Сэмми Дэвис-младший навещает Элвиса Пресли за кулисами в отеле Showroom International в Лас-Вегасе, 1970 год
14. Джуди Гарланд на съемках культового номера "Get Happy" в фильме "Летние гастроли", 1950 год
15. Элизабет Тейлор в гостях у Элтона Джона за кулисами театра «Спектр» в Филадельфии, 1976 год. Фото Дэвида Наттера
16. Клинт Иствуд и Ширли Маклейн на съемках фильма "Два мула для сестры Сары" в Дуранго, Мексика, 1969 год. Фото Лоуренса Шиллера
18. Мэрилин Монро разговаривает по телефону в своем доме в Амагансетте, Нью-Йорк, 1957 год. Фото Сэма Шоу
20. 16-летняя Руби Стивенс (более известная как Барбара Стэнвик), когда работала "девушкой Зигфелда", 1924 год
22. Режиссер Ричард Брукс обсуждает с Полом Ньюманом сцену на съемках фильма "Кошка на раскаленной крыше", 1958 год
24. Клинт Иствуд и режиссер Серджио Леоне на съемках фильма "Пригоршня долларов", 1964 год
26. Шэрон Тейт в аэропорту Хитроу, Лондон, с сумкой, рекламирующей книгу стихов Боба Дилана "Тарантул". 1966 год
27. Ричард Аведон и Софи Лорен в своей студии в Нью-Йорке, 1966 год. Фото Тацио Секкьяроли
29. Элвис Пресли и Присцилла Болье во время свадебной церемонии в отеле "Аладдин" в Лас-Вегасе, 1 мая 1967 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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