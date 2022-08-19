Редкие и любопытные фото производства пасты в 1920-50-х годах

Первые сведения о макаронных изделиях в Италии восходят к 13 или 14 векам. Существует также легенда о том, что Марко Поло импортировал макароны из Китая, которая возникла в журнале Macaroni Journal, издаваемом ассоциацией пищевой промышленности с целью продвижения макаронных изделий в Соединенных Штатах. Знаменитый кулинарный критик и писатель Джеффри Стейнгартен утверждает, что макароны были завезены в Сицилийский эмират арабами в девятом веке, упоминая также, что они встречались еще в Древней Греции. Автор кулинарных книг Джейн Григсон считала, что история о Марко Поло возникла только в 1920-х или 1930-х годах в рекламе для канадской компания по производству спагетти.