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Редкие и любопытные фото производства пасты в 1920-50-х годах

Редкие и любопытные фото производства пасты в 1920-50-х годах

Автор:
19 августа 2022 19:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исторические фото   италия   макароны   паста   старые фото   фото   
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Паста – неотъемлемая часть кулинарной истории Италии. Куда бы ни иммигрировали итальянцы, они привозили с собой макароны, благодаря чему сегодня этот продукт можно считать одним из главных в интернациональной кухне.

Первые сведения о макаронных изделиях в Италии восходят к 13 или 14 векам. Существует также легенда о том, что Марко Поло импортировал макароны из Китая, которая возникла в журнале Macaroni Journal, издаваемом ассоциацией пищевой промышленности с целью продвижения макаронных изделий в Соединенных Штатах. Знаменитый кулинарный критик и писатель Джеффри Стейнгартен утверждает, что макароны были завезены в Сицилийский эмират арабами в девятом веке, упоминая также, что они встречались еще в Древней Греции. Автор кулинарных книг Джейн Григсон считала, что история о Марко Поло возникла только в 1920-х или 1930-х годах в рекламе для канадской компания по производству спагетти.

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Современное слово «макароны» происходит от сицилийского термина, обозначающего энергичное замешивание теста, поскольку раннее приготовление макаронных изделий часто было трудоемким процессом, длившимся целый день. Как подавались эти ранние блюда, доподлинно неизвестно, но многие рецепты сицилийской пасты до сих пор включают типично ближневосточные ингредиенты, такие как изюм и корица, что может быть свидетельством оригинальных средневековых рецептов. Эта ранняя паста была идеальным продуктом питания для Сицилии и легко распространилась на материк, поскольку твердая пшеница процветает в итальянском климате.

К 1300-м годам сухие макаронные изделия стали очень популярны благодаря своим питательным свойствам и длительному сроку хранения, что делало их идеальными для дальних морских путешествий. Спустя столетие во время эпохи открытий паста совершила кругосветное путешествие. К тому времени появились макароны разных форм, а новые технологии упростили их изготовление. Благодаря этим инновациям паста действительно стала частью итальянского быта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторические фото   италия   макароны   паста   старые фото   фото   
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Станислав Вершинин 2 часа назад
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Corvus Corax 2 часа назад
"изюм и корица, что может быть свидетельством оригинальных средневековых рецептов"

Эт если я глинтвейн заделаю - средневековье?
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