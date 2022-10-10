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Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под современные нужды

Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под современные нужды

Автор:
10 октября 2022 22:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: акведук   глобальное потепление   изменение климата   интересно   италия   климат   неаполь   
1536
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Думал ли когда-то Цезарь, что спустя две тысячи лет акведуки будут все еще актуальны? Вряд ли. Но вот в действительности в Европе до сих пор используют римские дороги, а в Италии вот-вот вновь будут использовать старые развалины акведуков.

Так, в Неаполе в последнее время летом экстремальная жара – справиться с ней тяжело, да и не каждый может пережить температуру в 50 градусов. Поэтому местные ученые решили вновь запустить подземные акведуки, чтобы хоть немного охладить город.

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Сейчас ученые вовсю изучают с помощью лазерного сканирования то, что все еще есть в древнем городе – так, планируется составить карту системы акведуков и подземных каналов, Кроме того, планируется, что участки канала, в которые попадает солнечный свет, смогут оказать на Неаполь охлаждающий эффект летом.

Один из исследователей, архитектор Ник де Пас, говорит, что эффект будет сравним с эффектом от подвалов. Более того, часть воды из акведуков планируется направить в новые зеленые зоны города, что тоже позволит хотя бы немного справиться с жарой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: акведук   глобальное потепление   изменение климата   интересно   италия   климат   неаполь   
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2  комментария
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AmaN Час назад
На последнем фото не Неаполь, а дворец неаполитанских королей в городке Казерта. А это приличное расстояние от Неаполя.
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9k
Привыкли руки к топорам. 41 минуту назад
Грандиозный загородный дворец неаполитанских королей в городе Казерта, область Кампания. Судя по количеству комнат и площади, Казертский дворец - одно из самых больших зданий, возведённых в Европе в XVIII веке, и 18-е по площади в мире.
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