Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под современные нужды

Думал ли когда-то Цезарь, что спустя две тысячи лет акведуки будут все еще актуальны? Вряд ли. Но вот в действительности в Европе до сих пор используют римские дороги, а в Италии вот-вот вновь будут использовать старые развалины акведуков.
Так, в Неаполе в последнее время летом экстремальная жара – справиться с ней тяжело, да и не каждый может пережить температуру в 50 градусов. Поэтому местные ученые решили вновь запустить подземные акведуки, чтобы хоть немного охладить город.
Сейчас ученые вовсю изучают с помощью лазерного сканирования то, что все еще есть в древнем городе – так, планируется составить карту системы акведуков и подземных каналов, Кроме того, планируется, что участки канала, в которые попадает солнечный свет, смогут оказать на Неаполь охлаждающий эффект летом.
Один из исследователей, архитектор Ник де Пас, говорит, что эффект будет сравним с эффектом от подвалов. Более того, часть воды из акведуков планируется направить в новые зеленые зоны города, что тоже позволит хотя бы немного справиться с жарой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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