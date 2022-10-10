Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под современные нужды

Думал ли когда-то Цезарь, что спустя две тысячи лет акведуки будут все еще актуальны? Вряд ли. Но вот в действительности в Европе до сих пор используют римские дороги, а в Италии вот-вот вновь будут использовать старые развалины акведуков.