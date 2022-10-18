FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9589 постов • 1359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В стране, где придумали футбол решили его модернизировать

В стране, где придумали футбол решили его модернизировать

Автор:
18 октября 2022 21:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   интересно   прыжки   робо-собака   робот   футбол   эксперимент   
1275
3
1

Англичане решили, что человеческий вратарь не поможет им выиграть предстоящий мундиаль в Катаре, поэтому заменили его робо-собакой Mini Cheetah.

После серии тестирований было выявлено, что роботизированный пес стоит на банке лучше, чем средний результат в Английской Премьер Лиге, где показатель отраженных ударов приближается к 80%.

Показатель Mini Cheetah равняется 87,5% и при этом у него нет конской зарплаты, а для полного счастья ему хватает лишь полного заряда батарей.

Но не стоит посыпать голову пеплом вратарям. Результаты исследований хоть и высокие, но с поправкой на то, что ворота под его защитой были всего 1,5*0,9 метров, в них били детским мячом и с расстояния всего 4 метра.

Цель эксперимента с робо-псом проверить реакцию Mini Cheetah на летящие в его сторону объекты. Как видите по видео, машина грамотно рассчитывала траекторию и прошла тестирование.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Англия   интересно   прыжки   робо-собака   робот   футбол   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
276
Бухаю по пятницам Полчаса назад
Шахматы уже загубили. Через несколько лет и футбол загубят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ага, отражает, если мяч КАТИТЬ.
А если ударить? Так его с мячом в ворота внесёт.
Лажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Евгений Час назад
В стране, где придумали футбол решили его модернизироватьПосмотреть
В стране, где придумали футбол решили его модернизировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34231



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли
Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Набирающие популярность в сообществах
Личинки восковой моли спасут планету?
Личинки восковой моли спасут планету?
Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью
Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Желание на Новый год

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#автомобили#в мире#дети#красота#забавно#кино
#Юмор#интересно#история#картинки#автомир#люди#Приколы#авария дня#Англия#Мемы
#Прикол#факты#аварии#авто аварии#подборка#природа#Россия#Еда#девушки#неожиданно
Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками Не было бы счастья, да несчастье помогло: промышленная революция в Англии началась из-за засухи Не было бы счастья, да несчастье помогло: промышленная революция в Англии началась из-за засухи Как страшные сказки научили английских детей читать Как страшные сказки научили английских детей читать Двуногий робот из США пробежал стометровку и попал в книгу рекордов Гиннеса Двуногий робот из США пробежал стометровку и попал в книгу рекордов Гиннеса Смерть в окружении лакомств: загадочная гибель Марджери Рен Смерть в окружении лакомств: загадочная гибель Марджери Рен

На что жалуетесь?

Вернуться