В стране, где придумали футбол решили его модернизировать

Англичане решили, что человеческий вратарь не поможет им выиграть предстоящий мундиаль в Катаре, поэтому заменили его робо-собакой Mini Cheetah.
После серии тестирований было выявлено, что роботизированный пес стоит на банке лучше, чем средний результат в Английской Премьер Лиге, где показатель отраженных ударов приближается к 80%.
Показатель Mini Cheetah равняется 87,5% и при этом у него нет конской зарплаты, а для полного счастья ему хватает лишь полного заряда батарей.
Но не стоит посыпать голову пеплом вратарям. Результаты исследований хоть и высокие, но с поправкой на то, что ворота под его защитой были всего 1,5*0,9 метров, в них били детским мячом и с расстояния всего 4 метра.
Цель эксперимента с робо-псом проверить реакцию Mini Cheetah на летящие в его сторону объекты. Как видите по видео, машина грамотно рассчитывала траекторию и прошла тестирование.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А если ударить? Так его с мячом в ворота внесёт.
Лажа.