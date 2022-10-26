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Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда среди роботов

Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда среди роботов

Автор:
26 октября 2022 23:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Победа   Россия   интересно   программисты   робототехника   роботы   футбол   
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У нас говорят, что самая большая загадка это почему среди 140 миллионов россиян не могут найти 11 человек, которые смогли бы выиграть чемпионат мира по футболу.

Так вот, судя по всему нашлись 5 человек, которые смогли это сделать. Правда, речь идет не о классическом чемпионате по футболу, а среди роботов. Но добавляет символизма, что турнир проходил в бразильском городе Сан-Паулу.

Две российские команды Starkit HL и Starkit SPL победили в своих категориях, каждая из которых входит в топ-5 сильнейших дисциплин. Роботы разгромили большинство соперников всухую с крупным счетом.

Команда Starkit HL состязалась в категории Humanoid League, где представлены антропоморфные роботы класса KidSize — размером с ребенка и высотой 40-90 сантиметров. В финале Starkit HL разгромила команду роботов из Бразилии.

Starkit SPL играла в категории Standard Platform League. В ней соревнуются алгоритмы искусственного интеллекта — ни у кого нет преимущества за счет мехатроники или другого «железа». Роботы МФТИ победили в финале со счетом 10:1

Источник:

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Метки: Победа   Россия   интересно   программисты   робототехника   роботы   футбол   
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6  комментариев
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71k
Viktor Полчаса назад
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4k
Евгений Д 6 минут назад
На видео- издевается над роботом
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Bill 14 минут назад
Примерно так это выглядело раньше. Тут не игра, а калибровка геометрии поля каждой командой.
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16k
Bill Полчаса назад
Я в 90-х сидел на живом чемпионате мира по футболу среди роботов. Правда тогда они были в виде кубиков на колесиках. А а ходом игры управлял компьютер, который смотрел на поле через камеру сверху. Т.е. каждый отдельный "футболист" тогда еще не обладал интеллектом, а просто получал команды на движение.
Россия тогда вообще не участвовала, а чемпионами стали южно-корейцы.
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5k
Дмитрий 44 минуты назад
Лет через сто все чемпионаты на земле выиграют роботы и это видео будут показывать в заставке: "Начало".
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
На видео железяка гораздо подвижнее наших футболистов.
Вот бы матч этих роботов с нашей сборной
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