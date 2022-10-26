Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда среди роботов

У нас говорят, что самая большая загадка это почему среди 140 миллионов россиян не могут найти 11 человек, которые смогли бы выиграть чемпионат мира по футболу.
Так вот, судя по всему нашлись 5 человек, которые смогли это сделать. Правда, речь идет не о классическом чемпионате по футболу, а среди роботов. Но добавляет символизма, что турнир проходил в бразильском городе Сан-Паулу.
Две российские команды Starkit HL и Starkit SPL победили в своих категориях, каждая из которых входит в топ-5 сильнейших дисциплин. Роботы разгромили большинство соперников всухую с крупным счетом.
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Команда Starkit HL состязалась в категории Humanoid League, где представлены антропоморфные роботы класса KidSize — размером с ребенка и высотой 40-90 сантиметров. В финале Starkit HL разгромила команду роботов из Бразилии.
Starkit SPL играла в категории Standard Platform League. В ней соревнуются алгоритмы искусственного интеллекта — ни у кого нет преимущества за счет мехатроники или другого «железа». Роботы МФТИ победили в финале со счетом 10:1
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АНТИФИШКИ
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Россия тогда вообще не участвовала, а чемпионами стали южно-корейцы.
Вот бы матч этих роботов с нашей сборной