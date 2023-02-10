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17 фильмов, которые пришлось изменить для показа в других странах

17 фильмов, которые пришлось изменить для показа в других странах

Автор:
10 февраля 2023 09:25
Сообщество : Кино
Метки: альтернативная концовка   голливуд   кино   кинотеатры   кинофакты   фильмы   
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Перемонтировать фильм можно по разным причинам: от культурных различий до неугодной зрителям концовки. В частности, Disney и Pixar славятся тем, что переделывают свои фильмы, чтобы повысить их привлекательность за пределами США. Но и много других фильмов из тех, что мы все знаем и любим, выглядят немного по-разному в зависимости от того, где их показывают. Вот несколько таких случаев.

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В « Разрушителе» событие, прозванное «франшизными войнами», положило конец разнообразию еды в Америке. В фильме это просто быстрая шутка, кульминация которой в том, что в 2032 году все рестораны заменила сеть Taco Bell.

Однако создатели обеспокоились тем, что международная аудитория может не знать эту американскую сеть, поэтому каждое упоминание и логотип Taco Bell заменили на Pizza Hut.

Страстная речь Базза Лайтера, пока за его спиной медленно материализуется развевающийся флаг, — довольно забавная шутка для американской аудитории, но не для международных зрителей. Чтобы сделать шутку более доступной для всех, Pixar заменили флаг вращающимся глобусом, за которым вспыхивает фейерверк.

В американской и канадской версиях «Гордость и предубеждение» Элизабет в исполнении Киры Найтли и мистер Дарси в исполнении Мэтью Макфадьена целуются в финале: классический хэппиэнд романтического фильма. Но ярые поклонники книг в Великобритании были недовольны. Многие сочли такой финал не только несоответствующим книге (там они вообще не целуются), но и слишком сексуальным. Так что международная версия фильма была обрезана.

Речь идет о сцене, в оторой персонаж Уилла Феррелла бегает в одном нижнем белье, думая, что он горит. Чтобы не вырезать сцену полностью, прокатчики дорисовали в CGI стену, которая наполовину прикрыла актера.

Оказывается, японские дети не так уж и против брокколи! Однако овощ, который они единогласно назвали самым отвратительным, — это зеленый перец, поэтому создатели фильма заменили один овощ другим.

Фильм о влиятельном американском президенте требует от зрителя хотя бы минимальных знаний об американской истории, но, само собой, не все зрители учились в средней школе в Соединенных Штатах. Чтобы сделать фильм более доступным для зарубежной аудитории, в фильм добавили слайд-шоу, быстро пересказывающее факты о мире, в котором жил Авраам Линкольн.

В «Первом мстителе: Другая война» Кэп ведет список отсылок, трендов и событий в истории, которые он пропустил, пока был заморожен на 70 лет. Все эти отсылки, как видно выше, довольно американские (Стив Джобс, Nirvana, "Я люблю Люси"). И хотя многие за пределами США знакомы с этими вещами, Disney знала, что еще больше зрителям понравятся отсылки к их собственным странам. Например, в России в список попал Юрий Гагарин. А Dance Dance Revolution добавили ​​в версию для Южной Кореи из-за популярности игры в этой стране.

В оригинале фильм, который в России известен как "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", называется "Harold & Kumar Go To White Castle" (Гарольд и Кумар идут в White Castle). Но сеть ресторанов быстрого питания White Castle существует только в США, поэтому в других странах фильм получил название "Harold & Kumar Get the Munchies" (На Гарольда и Кумара напал жор).

Так, например, меняются ведущие шоу ZNN. Вместо лося в других странах появляются тануки (Япония), панда (Китай), коала (Австралия/Новая Зеландия).

Помните знаменитую сцену с "Одна работа, никакого безделья, бедняга Джек не знает веселья"? Помощница Стэнли Кубрика, которая наверняка была самой занятой помощницей в Голливуде, учитывая, что ее начальник был печально известен своей дотошностью, лично перепечатала все страницы с этой фразой на французском, немецком, итальянском и испанском языках.

На момент выхода «Крепкого орешка» Германию терроризировали такие группировки, как «Фракция Красной Армии» и «Банда Баадера-Майнхоф», так что немецким зрителям вряд ли бы захотелось смотреть фильм, где врагами были немецкие террористы.

Чтобы исправить это досадное совпадение, создатели фильма заменили злодеев бывшими членами Ирландской республиканской армии и дали им всем английские имена. Так, например, Ганс Грубер стал Джеком Грубером.

Если вы никогда не смотрели «Волка с Уолл-Стрит», просто знайте, что нет ничего неудивительного в том, что кому-то он показался непристойным. В фильме 506 раз используют разные вариации слова на букву «f», постоянное употребляют наркотики и показывают очень много обнаженки. В версии «Волка с Уолл-стрит», которая была показана в Дубае, вырезано множество подобных сцен. Изначально предполагалось, что это было сделано по приказу Джумы Обейд Аль Лима, директор по медиа-контенту Национального совета по СМИ. Но позже тот заявил, что дистрибьютор фильма, Gulf Films, перемонтировал картину перед тем, как передать ее Дубаю.

В дополнение к этому, в китайской версии представлен новый персонаж, которого играет Фан Бинбин, а также добавлен продакт-плейсмент для молока Гу Ли Дуо (которое доктор Ву пьет на кадре выше).

В «Звуках музыки» рассказывается о бегстве семьи фон Трапп от нацистов, что вызвало неоднозначную реакцию в Германии. Решение вырезать третий акт приписывается менеджеру мюнхенского филиала 20th Century Fox, который не стал дожидаться одобрения.

Отредактированный фильм некоторое время демонстрировался в Германии, но как только режиссер Роберт Уайз узнал о монтаже, в стране выпустили первоначальную версию.

Фильм «Трамвай „Желание“» уже является своего рода «альтернативной версией» исходного материала. В пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» представляет собой сложную историю, затрагивающую темы гомосексуализма и насилия. В адаптированном фильме гомосексуальность Стэнли вырезали. Но фильм потерял еще больше, когда дело дошло до ирландского проката. Сцены, в которых показано сексуальное напряжение между Стэнли и Стеллой, вырезали как слишком возбуждающие, и всего было сделано 27 таких правок. Это превратило тонкую историю о домашнем насилии и манипулировании в запутанный фильм о женщине, которая постепенно все больше психует без малейшего повода.

В финале «Рокового влечения», который мы все знаем, персонаж Энн Арчер стреляет в Алекс в исполнении Гленн Клоуз. Но эту концовку сняли через полгода после того, как завершилась работа над фильмом. В первоначальной версии концовки Алекс убивает себя, подстроив самоубийство так, будто ее убил персонаж Майкла Дугласа.

Глен Клоуз была не слишком довольна новой концовкой, так как из-за этого ее персонаж казался гораздо более истеричным. «Я не играла обыденность, я не играла клише. Я играла конкретного, глубоко неуравновешенного, хрупкого человека, которого я полюбила». Но, в конце концов, зрители увидели совершенно другую кульминацию.

В конце фильма « 28 дней спустя» трое выживших персонажей сбегают в идиллический коттедж. В итоге их спасает создание огромного знака, но в первой версии сценария концовка была совсем иная. В другой снятой версии Джим умирает в больнице после того, как Селена и Ханна пытаются его спасти. Хотя этот альтернативный финал предназначался для показа в США, в конечном итоге его так и не пустили в кинотеатры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альтернативная концовка   голливуд   кино   кинотеатры   кинофакты   фильмы   
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3  комментария
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98
Obrval 15 минут назад
Комментарий к фото
В российской версии конфликта на Украине, террористов заменили на украинцев.
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Николай Пауков 2 минуты назад
А еще у фильма Я легенда 2 концовки. Не знаю только какая для кого и зачем это вообще.
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Николай Пауков 4 минуты назад
Смотрели с сыном Историю игрушек 4. Про База.
Пришлось ему 15 минут обьяснять почему у ребенка 2 мамы.
Хотя эта тупая несколькосекундная сцена вообще нафиг там не нужна.
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