17 фильмов, которые пришлось изменить для показа в других странах

В оригинале фильм, который в России известен как "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", называется "Harold & Kumar Go To White Castle" (Гарольд и Кумар идут в White Castle). Но сеть ресторанов быстрого питания White Castle существует только в США, поэтому в других странах фильм получил название "Harold & Kumar Get the Munchies" (На Гарольда и Кумара напал жор).