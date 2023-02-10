17 фильмов, которые пришлось изменить для показа в других странах

В « Разрушителе» событие, прозванное «франшизными войнами», положило конец разнообразию еды в Америке. В фильме это просто быстрая шутка, кульминация которой в том, что в 2032 году все рестораны заменила сеть Taco Bell.

Однако создатели обеспокоились тем, что международная аудитория может не знать эту американскую сеть, поэтому каждое упоминание и логотип Taco Bell заменили на Pizza Hut.