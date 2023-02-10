17 фильмов, которые пришлось изменить для показа в других странах

Перемонтировать фильм можно по разным причинам: от культурных различий до неугодной зрителям концовки. В частности, Disney и Pixar славятся тем, что переделывают свои фильмы, чтобы повысить их привлекательность за пределами США. Но и много других фильмов из тех, что мы все знаем и любим, выглядят немного по-разному в зависимости от того, где их показывают. Вот несколько таких случаев.
1. Для международного проката в "Разрушителе" изменили сеть ресторанов с Taco Bell на Pizza Hut
В « Разрушителе» событие, прозванное «франшизными войнами», положило конец разнообразию еды в Америке. В фильме это просто быстрая шутка, кульминация которой в том, что в 2032 году все рестораны заменила сеть Taco Bell.
Однако создатели обеспокоились тем, что международная аудитория может не знать эту американскую сеть, поэтому каждое упоминание и логотип Taco Bell заменили на Pizza Hut.
2. В международной версии «Истории игрушек 2» Базз произносит свою речь перед земным шаром, а не американским флагом
Страстная речь Базза Лайтера, пока за его спиной медленно материализуется развевающийся флаг, — довольно забавная шутка для американской аудитории, но не для международных зрителей. Чтобы сделать шутку более доступной для всех, Pixar заменили флаг вращающимся глобусом, за которым вспыхивает фейерверк.
3. Из британской версии «Гордости и предубеждения» вырезали поцелуи, которые британцы посчитали «кощунственными» по отношению к Джейн Остин
В американской и канадской версиях «Гордость и предубеждение» Элизабет в исполнении Киры Найтли и мистер Дарси в исполнении Мэтью Макфадьена целуются в финале: классический хэппиэнд романтического фильма. Но ярые поклонники книг в Великобритании были недовольны. Многие сочли такой финал не только несоответствующим книге (там они вообще не целуются), но и слишком сексуальным. Так что международная версия фильма была обрезана.
Речь идет о сцене, в оторой персонаж Уилла Феррелла бегает в одном нижнем белье, думая, что он горит. Чтобы не вырезать сцену полностью, прокатчики дорисовали в CGI стену, которая наполовину прикрыла актера.
Оказывается, японские дети не так уж и против брокколи! Однако овощ, который они единогласно назвали самым отвратительным, — это зеленый перец, поэтому создатели фильма заменили один овощ другим.
6. Линкольн (2012) воспользовался возможностью объяснить историю США для международной аудитории
Фильм о влиятельном американском президенте требует от зрителя хотя бы минимальных знаний об американской истории, но, само собой, не все зрители учились в средней школе в Соединенных Штатах. Чтобы сделать фильм более доступным для зарубежной аудитории, в фильм добавили слайд-шоу, быстро пересказывающее факты о мире, в котором жил Авраам Линкольн.
В «Первом мстителе: Другая война» Кэп ведет список отсылок, трендов и событий в истории, которые он пропустил, пока был заморожен на 70 лет. Все эти отсылки, как видно выше, довольно американские (Стив Джобс, Nirvana, "Я люблю Люси"). И хотя многие за пределами США знакомы с этими вещами, Disney знала, что еще больше зрителям понравятся отсылки к их собственным странам. Например, в России в список попал Юрий Гагарин. А Dance Dance Revolution добавили в версию для Южной Кореи из-за популярности игры в этой стране.
В оригинале фильм, который в России известен как "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", называется "Harold & Kumar Go To White Castle" (Гарольд и Кумар идут в White Castle). Но сеть ресторанов быстрого питания White Castle существует только в США, поэтому в других странах фильм получил название "Harold & Kumar Get the Munchies" (На Гарольда и Кумара напал жор).
9. В качестве второстепенных персонажей в разных версиях "Зверополиса" появляются животные, характерные для страны проката
Так, например, меняются ведущие шоу ZNN. Вместо лося в других странах появляются тануки (Япония), панда (Китай), коала (Австралия/Новая Зеландия).
10. В "Сиянии" огромную стопку страниц c одной и той же фразой переведели и перепечатали на четыре разных языка
Помните знаменитую сцену с "Одна работа, никакого безделья, бедняга Джек не знает веселья"? Помощница Стэнли Кубрика, которая наверняка была самой занятой помощницей в Голливуде, учитывая, что ее начальник был печально известен своей дотошностью, лично перепечатала все страницы с этой фразой на французском, немецком, итальянском и испанском языках.
На момент выхода «Крепкого орешка» Германию терроризировали такие группировки, как «Фракция Красной Армии» и «Банда Баадера-Майнхоф», так что немецким зрителям вряд ли бы захотелось смотреть фильм, где врагами были немецкие террористы.
Чтобы исправить это досадное совпадение, создатели фильма заменили злодеев бывшими членами Ирландской республиканской армии и дали им всем английские имена. Так, например, Ганс Грубер стал Джеком Грубером.
12. Дубайсуюя версию "Волка с Уолл-стрит" сократили на целых 45 минут, но непонятно, по чьей инициативе
Если вы никогда не смотрели «Волка с Уолл-Стрит», просто знайте, что нет ничего неудивительного в том, что кому-то он показался непристойным. В фильме 506 раз используют разные вариации слова на букву «f», постоянное употребляют наркотики и показывают очень много обнаженки. В версии «Волка с Уолл-стрит», которая была показана в Дубае, вырезано множество подобных сцен. Изначально предполагалось, что это было сделано по приказу Джумы Обейд Аль Лима, директор по медиа-контенту Национального совета по СМИ. Но позже тот заявил, что дистрибьютор фильма, Gulf Films, перемонтировал картину перед тем, как передать ее Дубаю.
В дополнение к этому, в китайской версии представлен новый персонаж, которого играет Фан Бинбин, а также добавлен продакт-плейсмент для молока Гу Ли Дуо (которое доктор Ву пьет на кадре выше).
14. Третий акт "Звуков музыки" (где были нацисты) полностью убрали из версии для немецкого проката, но вернули, когда об этом узнал режиссер
В «Звуках музыки» рассказывается о бегстве семьи фон Трапп от нацистов, что вызвало неоднозначную реакцию в Германии. Решение вырезать третий акт приписывается менеджеру мюнхенского филиала 20th Century Fox, который не стал дожидаться одобрения.
Отредактированный фильм некоторое время демонстрировался в Германии, но как только режиссер Роберт Уайз узнал о монтаже, в стране выпустили первоначальную версию.
15. Для ирландского проката "Трамвая «Желание»" фильм сделали менее эротичным
Фильм «Трамвай „Желание“» уже является своего рода «альтернативной версией» исходного материала. В пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» представляет собой сложную историю, затрагивающую темы гомосексуализма и насилия. В адаптированном фильме гомосексуальность Стэнли вырезали. Но фильм потерял еще больше, когда дело дошло до ирландского проката. Сцены, в которых показано сексуальное напряжение между Стэнли и Стеллой, вырезали как слишком возбуждающие, и всего было сделано 27 таких правок. Это превратило тонкую историю о домашнем насилии и манипулировании в запутанный фильм о женщине, которая постепенно все больше психует без малейшего повода.
16. Первоначальная концовка "Роковое влечение" была совсем другой, но она вышла только в Японии
В финале «Рокового влечения», который мы все знаем, персонаж Энн Арчер стреляет в Алекс в исполнении Гленн Клоуз. Но эту концовку сняли через полгода после того, как завершилась работа над фильмом. В первоначальной версии концовки Алекс убивает себя, подстроив самоубийство так, будто ее убил персонаж Майкла Дугласа.
Глен Клоуз была не слишком довольна новой концовкой, так как из-за этого ее персонаж казался гораздо более истеричным. «Я не играла обыденность, я не играла клише. Я играла конкретного, глубоко неуравновешенного, хрупкого человека, которого я полюбила». Но, в конце концов, зрители увидели совершенно другую кульминацию.
17. Для США сняли и едва не выпустили альтернативный финал «28 дней спустя», но режиссер в итоге счел его слишком мрачным
В конце фильма « 28 дней спустя» трое выживших персонажей сбегают в идиллический коттедж. В итоге их спасает создание огромного знака, но в первой версии сценария концовка была совсем иная. В другой снятой версии Джим умирает в больнице после того, как Селена и Ханна пытаются его спасти. Хотя этот альтернативный финал предназначался для показа в США, в конечном итоге его так и не пустили в кинотеатры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пришлось ему 15 минут обьяснять почему у ребенка 2 мамы.
Хотя эта тупая несколькосекундная сцена вообще нафиг там не нужна.