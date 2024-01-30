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Пытались убить: в Братске местные жители ополчились на хозяйку питбуля, который покусал соседку

Пытались убить: в Братске местные жители ополчились на хозяйку питбуля, который покусал соседку

Автор:
30 января 2024 15:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питбуль   Россия   интересное   нападение   собака   фото   
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Агрессивно настроенные люди схватили топор и биты, чтобы убить собаку.

В жилом районе Осиновка в Братске толпа соседей решила расквитаться с агрессивным псом и его хозяйкой. Об этом сообщили в МВД Братска.

Полицейские уточнили, что конфликт произошёл из-за собаки. В октябре 2023 года питбультерьер покусал 63-летнюю женщину, проживающую в соседнем доме, а после его хозяйка ещё и подралась с потерпевшей (привлечена к ответственности).

Пару месяцев двор жил спокойно, пока пёс снова не напал. На этот раз пострадала дочь 63-летней женщины. Полицейские сообщили, что местные жители пытались “усмирить питомца”, в результате чего вновь возник конфликт с его владелицей.

Telegram-канал Baza опубликовал видео конфликта соседей и поговорил с хозяйкой собаки, которая рассказала совершенно другую историю. По её словам, в 2023 году женщина сама напала на неё с электрошокером, а собака её за это укусила. С тех пор было ещё несколько попыток нападения, последнюю засняли камеры видеонаблюдения.

Утром 27 января на женщину с собакой напали двое других женщин, вооружённые топором и битой. Ксения хотела спрятаться в тамбуре, но к нападавшим присоединилось ещё двое. Судя по видео, нападавшие изо всех сил пытались ударить топориком и битой по собаке.

Нападавшие умудрились схватить собаку и отнести её к мусорным бакам. Там они начали её бить, но пёс смог вывернуться и убежать.

По словам Ксении, сотрудники скорой помощи доставили её в больницу, там ей наложили несколько швов. У собаки ветеринары зафиксировали рваную рану головы и множественные гематомы.

Хозяйка пса уверяет, что много раз обращалась в полицию с жалобой на агрессивных соседей и даже писала заявления, но ничего не происходило.

После того, как ролики появились в социальных сетях, в МВД Братска сообщили о проведении проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера.

Источник:

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Метки: Видео   Питбуль   Россия   интересное   нападение   собака   фото   
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24  комментария
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11k
МихА 44 минуты назад
Идиотина тупая плять,,, намордник не пробовала одевать, чтоб она не грызла никого??? Был бы намордник вопросов не было бы ни к тебе ни к твоей шавке. 3,14зданутые собачники как будто специально это делают...
Получила писды сама и шавке прилетело
. Никого не жалко! В следующий раз пришибут обоих.
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774
Андрей Граф 10 минут назад
так тебе тварь и надо, жалко не убили двух тварей тупых!!!
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9k
Vалѣнтиныч 20 минут назад
Я лично увидел как люди принимают меры к защите от злобного, хищного животного и её собаки ( тоже без намордника )...
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1k
Stargazer 24 минуты назад
Собака покусала двух человек из одной семьи... и она всё ещё жива... фантастика просто.
Фантастика насколко люди бестолковые, что не смогли наглухо завалить агрессивную тварь.
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1k
Михаил 24 минуты назад
А что соседи сделали не так? А, не ту суку отудохали... я конечно знал что многие собачники неадекватные, но эта вообще овца! И поделом!
ЗЫ Собакена жалко...
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Соседи не правы. Они не ту суку пытались убить. Надо было другую. Собака что, ей дали команду она напала.
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15k
Antique computer Полчаса назад
Ну надо же, какие агрессивные соседи! Купили жилье для людей и не хотят, чтобы для них представляли опасность звери.
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10k
SuperTroll Полчаса назад
Собачники конченые по определению. А те, кто заводят бойцовских агресивных псин для самоутверждения, конченые в двойне. Потом удивляются а чего то нас не любят?? А то что лай ваших шавок достает всех в радиусе 3 этажей, то что все газоны в говне, и еще могут напасть на людей. Пристрелить псину, хозяйке условку и выплаты пострадавшим.
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45
Ли Харви Освальд 38 минут назад
Жаль не убили
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19
Dima 42 минуты назад
"После того, как ролики появились в социальных сетях, в МВД Братска сообщили о проведении проверки." Почему так? Почему наши "доблестные" защитники правопорядка начинают работать только тогда, когда Бастрыкин подключается или когда количество просмотров видео в интернете переваливает за определенную цифру!? Вывод один напрашивается, как были мусорами, так ими и остались и не будет к вам доверия ни когда!
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10k
Дмитрий 52 минуты назад
Грёбаные дебилы! Сколько уже говорено, что собаки таких пород должны быть в намордниках. Проблема решается просто и элементарно! Нет б...! "Она не кусается" Пора вводить жёсткие штрафы за отсутствие намордников у собак в общественных местах!
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3k
Илья 55 минут назад
Этот пес загрыз кота Твикса?
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13k
Владимир 57 минут назад
Как бы то ни было, собаку то жалко. Животное оно есть животное, плохо воспитали так это к хозяйке. Собака не виновата. Если хозяйка не справляется с обязанностями, то забрать в питомник и отдать в руки тому кто её выдрессирует.
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4k
iovan2011 Час назад
Собаку бить нет смысла, а вот воспитать хозяев нужно
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3k
Илья Час назад
На самом деле уже давно пора ужесточать уголовную ответственность за нападение собак на человека , если собака причинила тяжкий или средний вред здоровью то это хозяин причинил потерпевшему вред , собака это инструмент как нож или пистолет .
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81
Roi.ru Илья Полчаса назад
На сайте РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ (ROi(точка)RU, есть инициативы по животным.

Для того чтобы инициатива ушла на рассмотрение в правительство нужно набрать 100 000 голосов.
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12k
Артем Час назад
Ой, вы не представляете как в телеграмм канале Сводка138 вчера зоошизики возбудились! Но началось со слёзного постика хозяйки этого животного! "Спасите, помагите!" Поняла видимо дурында чем для нее может закончится прогулки с такой животинкой без намордника! Как по мне - усыпить и пса и хозяйку!
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3k
Илья Час назад
Парням моё уважение. Зоофилы болт вам за щёку
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Вот тут вся подробная история , как эта так сказать милая собачка поигралась так сказать (https://lenta.ru/news/2024/01/29/v-rossii-hozyayku-pitbulya-izbili-posle-napadeniya-sobaki-na-pensionerku-i-ee-doch/)https://lenta.ru/news/2024/01/29/v-rossii-hozyayku-pitbulya-izbili-posle-napadeniya-sobaki-na-pensionerku-i-ee-doch/)
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740
дмитрий Час назад
Не хрен без намордника собаке на улице делать! Поделом!
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35k
Fat Lynx Час назад
Какие злые соседи! Негодяи негодяйские! Ни с того, ни с сего на собачку наговаривают, хозяюшку не любят...У-у-у-к какие!
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55k
Опиум для народа Час назад
Да это они просто играли, а вообще они добрые, просто не надо провоцировать. )
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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