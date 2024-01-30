Пытались убить: в Братске местные жители ополчились на хозяйку питбуля, который покусал соседку

Агрессивно настроенные люди схватили топор и биты, чтобы убить собаку.
В жилом районе Осиновка в Братске толпа соседей решила расквитаться с агрессивным псом и его хозяйкой. Об этом сообщили в МВД Братска.
Полицейские уточнили, что конфликт произошёл из-за собаки. В октябре 2023 года питбультерьер покусал 63-летнюю женщину, проживающую в соседнем доме, а после его хозяйка ещё и подралась с потерпевшей (привлечена к ответственности).
Пару месяцев двор жил спокойно, пока пёс снова не напал. На этот раз пострадала дочь 63-летней женщины. Полицейские сообщили, что местные жители пытались “усмирить питомца”, в результате чего вновь возник конфликт с его владелицей.
Telegram-канал Baza опубликовал видео конфликта соседей и поговорил с хозяйкой собаки, которая рассказала совершенно другую историю. По её словам, в 2023 году женщина сама напала на неё с электрошокером, а собака её за это укусила. С тех пор было ещё несколько попыток нападения, последнюю засняли камеры видеонаблюдения.
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Утром 27 января на женщину с собакой напали двое других женщин, вооружённые топором и битой. Ксения хотела спрятаться в тамбуре, но к нападавшим присоединилось ещё двое. Судя по видео, нападавшие изо всех сил пытались ударить топориком и битой по собаке.
Нападавшие умудрились схватить собаку и отнести её к мусорным бакам. Там они начали её бить, но пёс смог вывернуться и убежать.
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По словам Ксении, сотрудники скорой помощи доставили её в больницу, там ей наложили несколько швов. У собаки ветеринары зафиксировали рваную рану головы и множественные гематомы.
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Хозяйка пса уверяет, что много раз обращалась в полицию с жалобой на агрессивных соседей и даже писала заявления, но ничего не происходило.
После того, как ролики появились в социальных сетях, в МВД Братска сообщили о проведении проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесенных хозяйке питбультерьера.
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Получила писды сама и шавке прилетело. Никого не жалко! В следующий раз пришибут обоих.
Фантастика насколко люди бестолковые, что не смогли наглухо завалить агрессивную тварь.
ЗЫ Собакена жалко...
Для того чтобы инициатива ушла на рассмотрение в правительство нужно набрать 100 000 голосов.