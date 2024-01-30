Пытались убить: в Братске местные жители ополчились на хозяйку питбуля, который покусал соседку

В жилом районе Осиновка в Братске толпа соседей решила расквитаться с агрессивным псом и его хозяйкой. Об этом сообщили в МВД Братска.

Полицейские уточнили, что конфликт произошёл из-за собаки. В октябре 2023 года питбультерьер покусал 63-летнюю женщину, проживающую в соседнем доме, а после его хозяйка ещё и подралась с потерпевшей (привлечена к ответственности).

Пару месяцев двор жил спокойно, пока пёс снова не напал. На этот раз пострадала дочь 63-летней женщины. Полицейские сообщили, что местные жители пытались “усмирить питомца”, в результате чего вновь возник конфликт с его владелицей.

Telegram-канал Baza опубликовал видео конфликта соседей и поговорил с хозяйкой собаки, которая рассказала совершенно другую историю. По её словам, в 2023 году женщина сама напала на неё с электрошокером, а собака её за это укусила. С тех пор было ещё несколько попыток нападения, последнюю засняли камеры видеонаблюдения.