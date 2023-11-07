Сотрудница челябинского салона для собак издевалась над бедным пёсиком

У всех бывают плохие дни, но животные не должны страдать от рук людей.
Женщина привела в зоосалон своего пёсика породы сиба-ину по кличке Тео на стрижку. По словам хозяйки, пёс очень добродушный: никогда не кусался. Но в руках сотрудницы салона Тео скулил и лаял. Девушка успокоила хозяйку, заявив, что пёс просто боится фена. Когда женщина вышла из салона и заглянула в окно, всё сразу стало понятно. Грумер с остервенением чесала и била расчёской по голове напуганного пса, сообщает SHOT. Женщина сняла на видео издевательства над собакой и выложила в социальные сети.
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Когда видео появилось в интернете, в комментариях отметились другие владельцы животных, которые находили следы насилия на своих питомцах.
После скандала управляющая зоосалона заявила, что грумер, бившая пса, была уволена через несколько дней. Однако собачников такой исход не устроил — и они готовятся подавать коллективный иск в суд, уточняет "360".
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Срочно коллективный иск в Гаагу...!!!
Нет конечно. Для острастки
Или вы думаете что грумер должна безропотно сносить десятки укусов в день???
Да вы пиз.данутые собачники на всю голову. Не нравится обслуживание, чешите сами.
Жалобщики коллективные, х.уеплёты.