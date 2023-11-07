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Сотрудница челябинского салона для собак издевалась над бедным пёсиком

Сотрудница челябинского салона для собак издевалась над бедным пёсиком

Автор:
07 ноября 2023 11:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   живодёры   животные   интересное   собака   фото   
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У всех бывают плохие дни, но животные не должны страдать от рук людей.

Женщина привела в зоосалон своего пёсика породы сиба-ину по кличке Тео на стрижку. По словам хозяйки, пёс очень добродушный: никогда не кусался. Но в руках сотрудницы салона Тео скулил и лаял. Девушка успокоила хозяйку, заявив, что пёс просто боится фена. Когда женщина вышла из салона и заглянула в окно, всё сразу стало понятно. Грумер с остервенением чесала и била расчёской по голове напуганного пса, сообщает SHOT. Женщина сняла на видео издевательства над собакой и выложила в социальные сети.

Когда видео появилось в интернете, в комментариях отметились другие владельцы животных, которые находили следы насилия на своих питомцах.

После скандала управляющая зоосалона заявила, что грумер, бившая пса, была уволена через несколько дней. Однако собачников такой исход не устроил — и они готовятся подавать коллективный иск в суд, уточняет "360".

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Метки: Видео   Россия   живодёры   животные   интересное   собака   фото   
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17  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
Хорошо жить когда нехер делать, можно тогда ходить собакам причёски делать, в суд подавать на собачьего парикмахера... Это видимо всё от тяжёлой жизни в Мордоре...
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108
wind 11 минут назад
Ну видно же что с злостью дергает и собаке больно и причем тут финансы, люди могут заплатить, ты на этом зарабатываешь, но сделай по человечески.
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41k
Aleks 21 минуту назад
Кошмар... Собачку чутка щелкнули по носу за попытку укуса.
Срочно коллективный иск в Гаагу...!!!
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25k
sssss3 47 минут назад
Собака куснула грумера. После этого получила по ушам. Сильный был удар??? С замахом???
Нет конечно. Для острастки
Или вы думаете что грумер должна безропотно сносить десятки укусов в день???
Да вы пиз.данутые собачники на всю голову. Не нравится обслуживание, чешите сами.
Жалобщики коллективные, х.уеплёты.
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5k
Alex Час назад
Вот ведь сволочь, животные то причем? Ответить даже не могут.
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1k
Gadova Час назад
Я всех своих собак сама вычёсываю, это не сложно, в день тратиться 2-3 минуты. Причём у меня золотистые ретриверы. А грумеры ВСЕ бьют собак, просто не все попадаются.
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