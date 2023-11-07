Сотрудница челябинского салона для собак издевалась над бедным пёсиком

Женщина привела в зоосалон своего пёсика породы сиба-ину по кличке Тео на стрижку. По словам хозяйки, пёс очень добродушный: никогда не кусался. Но в руках сотрудницы салона Тео скулил и лаял. Девушка успокоила хозяйку, заявив, что пёс просто боится фена. Когда женщина вышла из салона и заглянула в окно, всё сразу стало понятно. Грумер с остервенением чесала и била расчёской по голове напуганного пса, сообщает SHOT. Женщина сняла на видео издевательства над собакой и выложила в социальные сети.