В Ростове пёс напал на девочку, которая выгуливала свою собачку рядом с домом

Мать девочки рассказала, что отвезла дочь в больницу, где ей поставили уколы. Хозяин напавшего пса даже не извинился.

У ребенка шесть укусов на руке, порвана куртка, ужасный испуг. Мы нашли хозяина, но он оказался «не человек» — отказался с нами встречаться. Сказал, что собака ничего плохого не сделала, — заявила мать пострадавшей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали о начале проверке, чтобы установить обстоятельства случившегося.