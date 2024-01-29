В Ростове пёс напал на девочку, которая выгуливала свою собачку рядом с домом

Ребёнка и её питомца спасли прохожие и соседи.
27 января в Ростове-на-Дону хозяйский пёс напал на 12-летнюю девочку, которая выгуливала свою собаку рядом с домом. За девочкой увязался соседский пёс и у подъезда напал на маленького шпица, который пытался отбиваться. Но куда ему. Пёс сначала пытался покусать собаку, а потом вцепился в руку девочки. Пса отогнали прохожие. На видео заметно, как пёс бегает вокруг девочки, а потом набрасывается на собаку. Девочка пыталась его оттолкнуть, и в этот момент собака укусила её.
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Мать девочки рассказала, что отвезла дочь в больницу, где ей поставили уколы. Хозяин напавшего пса даже не извинился.
У ребенка шесть укусов на руке, порвана куртка, ужасный испуг. Мы нашли хозяина, но он оказался «не человек» — отказался с нами встречаться. Сказал, что собака ничего плохого не сделала, — заявила мать пострадавшей.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали о начале проверке, чтобы установить обстоятельства случившегося.
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Они очеловечивают своих зверей.
А этого "владельца" бойцовой собаки надо бы к психиатору отправить.
1. Расходы государства на лечение;
2. Расходы семьи на пластику;
3. Расходы семьи на психолога (для собачки включительно);
4. Материальный ущерб - порванную одежду;
5. Моральный ущерб ребёнку;
6. Пропущенная польза прохожих, которые помогали, вместо того, чтобы заниматься делом;
7. Взнос на курсы по перевоспитанию агрессивного пса;
8. Судебные расходы, оклад приставов, накат коллекторов и пр.
Иначе никак.
Либо изониазид
А пинать ногами собаку, тем более бойцовую, когда она нападает, это только усиливает её агрессию.