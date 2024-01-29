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В Ростове пёс напал на девочку, которая выгуливала свою собачку рядом с домом

В Ростове пёс напал на девочку, которая выгуливала свою собачку рядом с домом

Автор:
29 января 2024 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   животные   интересное   нападение   собака   фото   
1385
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Ребёнка и её питомца спасли прохожие и соседи.

27 января в Ростове-на-Дону хозяйский пёс напал на 12-летнюю девочку, которая выгуливала свою собаку рядом с домом. За девочкой увязался соседский пёс и у подъезда напал на маленького шпица, который пытался отбиваться. Но куда ему. Пёс сначала пытался покусать собаку, а потом вцепился в руку девочки. Пса отогнали прохожие. На видео заметно, как пёс бегает вокруг девочки, а потом набрасывается на собаку. Девочка пыталась его оттолкнуть, и в этот момент собака укусила её.

Мать девочки рассказала, что отвезла дочь в больницу, где ей поставили уколы. Хозяин напавшего пса даже не извинился.

У ребенка шесть укусов на руке, порвана куртка, ужасный испуг. Мы нашли хозяина, но он оказался «не человек» — отказался с нами встречаться. Сказал, что собака ничего плохого не сделала, — заявила мать пострадавшей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали о начале проверке, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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Метки: Видео   Россия   животные   интересное   нападение   собака   фото   
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27  комментариев
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38k
albedo 2 часа назад
У многих "собачников" нарушена психика.
Они очеловечивают своих зверей.

А этого "владельца" бойцовой собаки надо бы к психиатору отправить.
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251
ivandike 7 минут назад
Убил бы эту псину на месте прохожего, я вот серьезно говорю, потом бы хозяину морду рихтанул
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5k
samis 21 минуту назад
Девочка герой спасла собаку свою. А таких хозяев собак нужно жестоко наказывать
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
ДА ПОЧЕМУ прохожие так слабо поджопников надавали. В такой ситуации надо разбегаться и как по футбольному мячу, неужели так сложно!
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16k
GROMOZEKA 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
GROMOZEKA 59 минут назад
За нападение собаки надо вводить реальный срок с конским штрафом.
Иначе никак.
Либо изониазид
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6k
Владимир Час назад
а слабо зоошизе затравить его и подвести под уголовку как проводницу?вообще то это другое.
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11k
BWSHARK Час назад
Ля, автор "...рассказали о начале проверке...", проверкИ, лять, чему вас в школах учат, двоечница?
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11k
BWSHARK 2 часа назад
Хоть Шпицы меня бесят и моих Джеков (очень нервная и вспыльчивая порода и тупая) но бойцовую породу обязали выгуливать в намордниках.
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
Нафиг встречаться с хозяином ублюдком? Зафиксировать травмы, заявление в полицию, иск в суд на лечение, материальный и моральный ущерб. Прибежит сам, чмошник.
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Налицо сразу несколько серьёзных нарушений, за которые не только штраф, но и уголовка может быть.
А пинать ногами собаку, тем более бойцовую, когда она нападает, это только усиливает её агрессию.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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