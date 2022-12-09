Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века

"Анна же, сложив веер и постукивая им по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе... В ложе этой, слева, были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома... Картасов вышел, не поклонившись, и ложа осталась пустою. Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унизительное для Анны".



Вот так, один неудачный взмах веером или неуместный взгляд через бинокль и светское общество тут же могло подвергнуть "нарушителя спокойствия" остракизму. На сцене кипели страсти, но и в тёмных ложах порой пробегал шёпоток сплетен.