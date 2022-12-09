Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века

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Это сейчас мы можем пойти в театр не в самом парадном виде, особенно если спектакль в будний день и приходится бежать на него с работы. Но полтора-два века назад это было совсем иное мероприятие.
Сейчас наступает пора всяческих новогодних и рождественских представлений, на которые так любят ходить и взрослые и дети. Это настоящая сказка и театры всегда тщательно готовятся к новогодним спектаклям. А каким он был в 19 веке?
Стоячие места
Вот как выглядел театр тех времён.
Там был партер, в котором зрители конечно же сидят, а не стоят. Кресла не откидываются и нет центрального прохода. А вот за партером есть стоячие места, а ещё можно увидеть, что дверь в зрительный зал из фойе приоткрыта, а ведь сегодня опоздавших в зрительный зал не пропускают до антракта. Да и по самому фойе можно увидеть тех, кто вообще приехал только буфет, а не в театр.
Там был партер, в котором зрители конечно же сидят, а не стоят. Кресла не откидываются и нет центрального прохода. А вот за партером есть стоячие места, а ещё можно увидеть, что дверь в зрительный зал из фойе приоткрыта, а ведь сегодня опоздавших в зрительный зал не пропускают до антракта. Да и по самому фойе можно увидеть тех, кто вообще приехал только буфет, а не в театр.
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А ещё были ложи в несколько ярусов. Ложи были атрибутом театра ещё в эпоху Возрождения и до конца 19 века театры строились с ложами. Они были разделены перегородками и ложу можно было выкупить аж на целый театральный сезон и приглашать туда родственников, друзей и влиятельных людей.
Страсть не только на сцене
До конца 19 века в театр приходили не только чтобы посмотреть спектакль. Это было место сбора светского общества, куда приходили пообщаться, заявить о себе, показать самые красивые платья и посплетничать. Можно даже вспомнить "Анну Каренину", где именно в театре всё общество выразило своё отношение к связи Вронского и Анны:
"Анна же, сложив веер и постукивая им по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе... В ложе этой, слева, были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома... Картасов вышел, не поклонившись, и ложа осталась пустою. Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло что-то унизительное для Анны".
Вот так, один неудачный взмах веером или неуместный взгляд через бинокль и светское общество тут же могло подвергнуть "нарушителя спокойствия" остракизму. На сцене кипели страсти, но и в тёмных ложах порой пробегал шёпоток сплетен.
Вот так, один неудачный взмах веером или неуместный взгляд через бинокль и светское общество тут же могло подвергнуть "нарушителя спокойствия" остракизму. На сцене кипели страсти, но и в тёмных ложах порой пробегал шёпоток сплетен.
Падение старого театра
В июне 1897 года в московском "Славянском базаре" состоялась встреча, которая стала поворотной в истории театр: Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский договорились о том, что создадут театр нового образца - общедоступный театр. Вот так и возник МХТ (позднее - МХАТ им. Чехова).
Новое здание театра появилось в 1902 году. Его построили на основе старого театрального здания в Камергерском переулке, а архитектором выступил один лучших того времени - Фёдор Шехтель. Никаких лож (ну кроме той, что в будущем стали называть "правительственной") не было в новом зале: были только сидячий партер, балкон и бельэтаж. Не было никакого разделения по социальным классам - чиновник и студент могли сидеть рядом, были бы деньги. И вот так, социальный конструкт театра растворился в прошлом.
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" Эти дни " у неё