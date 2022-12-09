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Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века

Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века

Автор:
09 декабря 2022 18:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   Россия   интересное   искусство   история   правила   театр   
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Это сейчас мы можем пойти в театр не в самом парадном виде, особенно если спектакль в будний день и приходится бежать на него с работы. Но полтора-два века назад это было совсем иное мероприятие.
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Метки: Жизнь   Прошлое   Россия   интересное   искусство   история   правила   театр   
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2  комментария
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6k
Андрей Крылов 55 минут назад
Набор слов. ПРофанация.
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a_komolow Час назад
### Анна же, сложив веер и постукивая им по красному бархату ###

Ну что тут непонятного?
" Эти дни " у неё
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