Художники показали свои рисунки "до и после" того, как они научились рисовать

Сегодня мы собрали для вас несколько работ художников, которые однажды не покидали кисточки и карандаши на пол, а продолжили прокачивать свои навыки рисования, несмотря ни на что. И теперь у нас есть чудесная возможность посмотреть на их рисунки разных лет и сравнить, что в них поменялось, а что нет.

2010 vs 2014