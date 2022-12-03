FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2698 постов • 467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Художники показали свои рисунки "до&nbsp;и&nbsp;после" того, как&nbsp;они&nbsp;научились рисовать

Художники показали свои рисунки "до и после" того, как они научились рисовать

Автор:
03 декабря 2022 09:45
Сообщество : Искусство
Метки: до и после   искусство   рисование   рисунок   талант   фото   хужожник   
538
15

Как часто это бывает, что мы возьмёмся за одно дело, а потом за другое, и в результате всё бросим одним разом! Но это точно не про героев этого поста.

Сегодня мы собрали для вас несколько работ художников, которые однажды не покидали кисточки и карандаши на пол, а продолжили прокачивать свои навыки рисования, несмотря ни на что. И теперь у нас есть чудесная возможность посмотреть на их рисунки разных лет и сравнить, что в них поменялось, а что нет.


2010 vs 2014

×
×

Кажется, этот художник точно не зря провёл 4 года и по максимуму постарался усовершенствовать своё владение простым карандашом. Ведь рисунок Леонардо ДиКаприо сложно отличить от его фото.


2018 vs 2019


2004 vs 2021

С 2006 по 2021 у автора работ был огромный перерыв в художественном деле, поэтому свой навык девушка отточила всего лишь за два года.


2012 vs 2017


2018 vs 2022


2017 vs 2019

Оба рисунка прекрасны, но всё-таки глаз из 2019 выигрывает своей реалистичностью у того, что слева.


2014 vs 2016

2005 vs 2017

Взглянув на Эминема справа, хочется задать лишь один вопрос: «Это точно не снимок?»


2016 vs 2018

2013 vs 2016

2017 vs 2018

2014 vs 2019

2013 vs 2018

2014 vs 2017

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: до и после   искусство   рисование   рисунок   талант   фото   хужожник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Yus 39 минут назад
Вот давно интересно, нахрена художники стремятся к "фотореалистичности"? Для этого есть фотоаппарат. В моем понимании, как художник ты исчезаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365702



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с Чемпионата мира
"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу,...
Набирающие популярность в сообществах
У сверхзвуковой гражданской авиации нет будущего: почему таких лайнеров больше не будет
У сверхзвуковой гражданской авиации нет будущего: почему таких лайнеров больше не будет
Классический кабриолет Delahaye, принадлежавший двум королям, за три месяца подорожал в 23 раза
Классический кабриолет Delahaye, принадлежавший двум королям, за три месяца подорожал...
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Девушка, вы на следующей выходите

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#интересное#СССР#Жизнь#автомир#сатира#Разное#истории
#Юмор#животные#факты#забавно#подборка#автомобили#новости#США#Reddit#кино
#интересно#дтп#история#картинки#аварии#Прошлое#позитив#авто аварии#Еда#криминал
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление 15 красивых пиксельных скульптур из дерева 15 красивых пиксельных скульптур из дерева Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства Мастерица превращает монеты в кельтские кольца Мастерица превращает монеты в кельтские кольца 16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь 16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь Художник превращает детские каракули в очаровательных монстриков Художник превращает детские каракули в очаровательных монстриков

На что жалуетесь?

Вернуться