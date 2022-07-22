20 потрясающих 3D-граффити от художника из Мексики

Художник не раз признавался, что достиг совершенства в своей работе далеко не сразу. Долгое время он не мог понять, как создавать работы так, чтобы они казались живыми. Игра теней, которая играет большую роль в создании иллюзий, часто сбивала его с толку. Только труд, упорство и желание творить помогли ему овладеть стрит-артом в совершенстве. Поэтому с точностью можно сказать, что Карлос Альберто — наглядное доказательство того, что все ваши старания чего-то достичь рано или поздно будут оправданы! Сейчас художник с трудом может представить себя в другом ремесле.

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