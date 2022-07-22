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20 потрясающих 3D-граффити от художника из Мексики

20 потрясающих 3D-граффити от художника из Мексики

Автор:
22 июля 2022 09:42
Сообщество : Искусство
Метки: Карлоса Альберто   в мире   граффити   искусство   красота   мексика   рисунок   фото   художник   
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Граффити — это то, что вызывает у многих неодобрение. «Вандализм да и только!» — кричат некоторые люди. Но что бы они сказали, если встретились с работами мексиканца Карлоса Альберто, который заставляет свои арт-объекты проламывать кирпичные стены и выбегать в реальный мир?

Нередко эти сюрреалистические картины на дорогах и когда-то унылых серых стенах застают туристов врасплох и заставляют помотать головой, чтобы понять, что это вовсе не сон. Если вы тоже хотите прокатиться на гигантском жуке посреди города или поговорить о жизни с «небольшой» лягушкой, которая вот-вот выйдет из подворотни, тогда обращайтесь к талантливому художнику Карлосу Альберто. Он вам всё устроит! Не верите? Посмотрите сами!


Кинг-Конг

×
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Люди называют его Конгом, но, кажется, он — Кинг (с англ. король)


Давайте построим более экологичное будущее вместе!

Карлос Альберто рисовал всю свою жизнь, но работал долгое время реставратором, пока однажды не решил попробовать для себя что-то новое — создание 3D-картин на поверхности кирпичных стен и дорог.


Сюрприз из джунглей

Эта фреска была сделана в историческом районе Сарасоты, штат Флорида, на Бернс-сквер

Черепашка, которая живёт у меня на террасе

Художник не раз признавался, что достиг совершенства в своей работе далеко не сразу. Долгое время он не мог понять, как создавать работы так, чтобы они казались живыми. Игра теней, которая играет большую роль в создании иллюзий, часто сбивала его с толку. Только труд, упорство и желание творить помогли ему овладеть стрит-артом в совершенстве. Поэтому с точностью можно сказать, что Карлос Альберто — наглядное доказательство того, что все ваши старания чего-то достичь рано или поздно будут оправданы! Сейчас художник с трудом может представить себя в другом ремесле.


Как вам такое средство передвижения по городу?

Гармония между природой и человеком

«Италия в наших сердцах»

Составил компанию за чашечкой кофе

Вдохновение для своих работ Карлос Альберто находит во всём, что его окружает. Доброе дело, о котором он где-то услышал, или пролетающая мимо красивая бабочка могут стать для него музой для создания нового граффити.


Для меня мир вокруг — бесконечный источник вдохновения.


Фреска для форума Generation Equality

Красношапочные малиновки

«Пусть летят»

Мой новый друг

«Звук волн»

Чтобы увидеть, какой секрет таят в себе некоторые сюрреалистические сцены, изображённые на стенах домов или дорогах, проходящему мимо человеку иногда приходится остановиться и повернуть голову под правильным углом. Тогда картина может ожить на ваших глазах! Но не все граффити требуют к себе такого пристального внимания, что-то может оказаться очевидным и без вооруженного глаза.


Жукомания

Просто хорошо провожу время со своим новым дружелюбным соседом

3D-картина для музея 3D-иллюзий в Сарасоте, Флорида

Особенно художника завлекла идея, что он может заниматься своим любимым делом на свежем воздухе, где много людей, которые в любую минуту могут стать частью его команды по созданию нового шедевра.

Меня привлекало, что такой вид искусства не только находится на улице, но он ещё и близок людям в общественных местах и жилых районах. Они могли наблюдать за творческим процессом и даже участвовать в нём.

«… только одна искра нужна, чтобы зажечь огонь и превратить всё в пепел»

«Я просто на минутку хотел охладиться в пруду»

Словно это своеобразный большой перформанс. И в конце концов люди могли взаимодействовать с финальной картинкой. Это произвело на меня огромное впечатление, так что я просто не мог бросить это дело.

Возвращение домой

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Карлоса Альберто   в мире   граффити   искусство   красота   мексика   рисунок   фото   художник   
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Виктор Глущенко 50 минут назад
Красиво .
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