"Мне крайне неприятно": актёра Панина снова вынудили оправдываться за видео в поддержку Крыма

Уехавшему в Испанию Панину стали слать видео, на котором он искренне радуется присоединению Крыма к России. Актёр записал аж два ролика в своё оправдание.
Алексей Панин некогда разделял политику РФ и был рад присоединению Крыма к России. Видео с размахивающим флагом РФ актёром до сих пор есть в Сети.
С 2014 года прошло немало времени, и политические взгляды артиста с тех пор существенно изменились. Панину было столь некомфортно находиться в России, что он уехал из страны в Испанию, и с тех пор частенько рассказывает, как ему хорошо там и как плохо было тут.
Но иногда идиллию эмигранта нарушают внезапно всплывающие фото и видео прошлых лет. Недавно господину Панину снова напомнили о его прежних политических настроениях, целый день присылая то самое видео из Крыма. Актёр так расстроился, что поспешил оправдаться, записав ролик. А потом еще один - наверное, решил, что в первом был недостаточно убедителен.
Панина можно понять. Выпрыгиваешь из трусов, чтобы доказать, что ты не такой, а какие-то нехорошие люди всё подсовывают и подсовывают компромат из прошлой жизни. Впрочем, многочисленные примеры его коллег показывают, что оправдывайся-не оправдывайся, а "своим" для украинцев не станешь никогда. Да и в России ты уже никому не нужен.
Источник:
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Путь то же оправдывается мол это не я, я истинный 3.14дор и зоофил.