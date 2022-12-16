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"Мне крайне неприятно": актёра Панина снова вынудили оправдываться за видео в поддержку Крыма

"Мне крайне неприятно": актёра Панина снова вынудили оправдываться за видео в поддержку Крыма

Автор:
16 декабря 2022 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   оправдался   панин   политика   чей Крым   шоу бизнес   
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Уехавшему в Испанию Панину стали слать видео, на котором он искренне радуется присоединению Крыма к России. Актёр записал аж два ролика в своё оправдание.

Алексей Панин некогда разделял политику РФ и был рад присоединению Крыма к России. Видео с размахивающим флагом РФ актёром до сих пор есть в Сети.


С 2014 года прошло немало времени, и политические взгляды артиста с тех пор существенно изменились. Панину было столь некомфортно находиться в России, что он уехал из страны в Испанию, и с тех пор частенько рассказывает, как ему хорошо там и как плохо было тут.


Но иногда идиллию эмигранта нарушают внезапно всплывающие фото и видео прошлых лет. Недавно господину Панину снова напомнили о его прежних политических настроениях, целый день присылая то самое видео из Крыма. Актёр так расстроился, что поспешил оправдаться, записав ролик. А потом еще один - наверное, решил, что в первом был недостаточно убедителен.




Панина можно понять. Выпрыгиваешь из трусов, чтобы доказать, что ты не такой, а какие-то нехорошие люди всё подсовывают и подсовывают компромат из прошлой жизни. Впрочем, многочисленные примеры его коллег показывают, что оправдывайся-не оправдывайся, а "своим" для украинцев не станешь никогда. Да и в России ты уже никому не нужен.

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Метки: видео   оправдался   панин   политика   чей Крым   шоу бизнес   
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19  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Он на специальной операции ,вернется всё объяснит.
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2k
Semen 7 минут назад
"актёра Панина снова (прогулка ног в ж***пу) вынудили оправдываться за видео в поддержку Крыма"
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−7
3k
Евгений 13 минут назад
А чего он на русском то извиняется? Перед кем? Пусть на свое собачьем языке и вещает
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632
Nik Nik 17 минут назад
Где это дерьмо сейчас ? В Испании ? Ну так им, испанцам, и надо.....))
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7k
Роман 18 минут назад
Не нагнетайте!!! Пусть оправдывается, а то еще вернется ))
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2k
Егор 20 минут назад
Макрону бы за своей половиной не мешало бы поприглядывать, а то неудобно как-то ; первая ихняя леди, а по Крымам с триколором шастает...
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16k
Виталий Касандров Полчаса назад
У него говорят дочь есть от секса с женщиной .
Путь то же оправдывается мол это не я, я истинный 3.14дор и зоофил.
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2k
Konstantin Полчаса назад
Зоофилопидор...
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1
Alex Zavadskih 38 минут назад
Проститутка
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18k
anpetrof 40 минут назад
Главное, чтобы обратно его не пустили...
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2k
Павел Астахов 41 минуту назад
Кому-то интересно его мнение?!
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12k
? ? ? 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
ПЕТР 42 минуты назад
Какая отвратительная рожа.
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10k
Алексей 57 минут назад
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7k
SuperTroll Час назад
Да пристрелите его уже, что бы не мучался...
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11k
Андрей А Час назад
Неужели этот ху.е.сос кому-то интересен???
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390
дмитрий Час назад
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