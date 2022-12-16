"Мне крайне неприятно": актёра Панина снова вынудили оправдываться за видео в поддержку Крыма

С 2014 года прошло немало времени, и политические взгляды артиста с тех пор существенно изменились. Панину было столь некомфортно находиться в России, что он уехал из страны в Испанию, и с тех пор частенько рассказывает, как ему хорошо там и как плохо было тут.





Но иногда идиллию эмигранта нарушают внезапно всплывающие фото и видео прошлых лет. Недавно господину Панину снова напомнили о его прежних политических настроениях, целый день присылая то самое видео из Крыма. Актёр так расстроился, что поспешил оправдаться, записав ролик. А потом еще один - наверное, решил, что в первом был недостаточно убедителен.





