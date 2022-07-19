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"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил Собчак, высмеявшей патриарха Кирилла

"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил Собчак, высмеявшей патриарха Кирилла

Автор:
19 июля 2022 12:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шахназаров   видео   критика   патриарх кирилл   политика   проповедь   рпц   собчак   шоу бизнес   
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Телеведущая считает, что в последнее время даже проповеди главного духовного лица РПЦ всё больше напоминают протокольные речи политических работников. Журналист Михаил Шахназаров решил ответить журналистке.

Ксения Собчак раскритиковала речь владыки на проповеди в Троице-Сергиевой лавре, где прошли большие торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. «Патриарх Кирилл все больше походит на политрука. Прочитал проповедь в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, а кажется, что программную речь», - удивляется Собчак. "Мощное государство, сила оружия, национальное самосознание, чувство патриотизма. Это не пленарка, это литургия перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры», - напоминает журналистка.


Эта критика не осталась без внимания общественности. Журналист Шахназаров уверен, что Собчак не посмела бы критиковать лидеров исламской конфессии. Да и выступить в пику иудеям у Ксюши кишка тонка. «Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же... Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — резюмировал Михаил Шахназаров.


Под критику публициста Михаила Шахназарова то и дело попадают и звезды, которые решили сбежать из России. Специально для них писатель придумал язвительное определение в виде аббревиатуры СРИ (самопровозглашенная российская интеллигенция).


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шахназаров   видео   критика   патриарх кирилл   политика   проповедь   рпц   собчак   шоу бизнес   
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14  комментариев
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11k
Кыся 37 минут назад
Ксюша звИзда еще та, но тут она права.
Да вообще, патриарх по сути и есть политрук, причем дважды. Он топит и за власть, которая дает ему возможность сидеть у руля, и церковь, которая ему приносит доходы.
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44
eutace 5 минут назад
"Мощное государство, сила оружия, национальное самосознание, чувство патриотизма. Это не пленарка, это литургия перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры», - напоминает журналистка.
============
то, что Собчак боится исламистов не отменяет правоту по поводу "проповеди"
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1k
Linusya 7 минут назад
как бы я к ней не относилась, но она права. Патриарх теми же словами говорит , что и ВВП, даже дикция стала похожа
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3k
Директор свежего воздуха 10 минут назад
Коль проповедь готов нести ты людям, то больше жрать не должен чем они... (ц)
В каком месте она не права?
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25k
SerGProS 17 минут назад
Все правильно она сказала. Патриарх призывает по завету плодиться и размножаться а как одеть накормить выучить детей, тут уже высшие силы помогут.
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58k
doker Полчаса назад
Интересный момент... Пусть и довольно глупый и похабный со стороны верующих.
Но вопрос - "малообразованная и дурно воспитанная субстанция" это все прихожане церкви?

Патриарх Кирилл знает больше?

Физику, например?

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2k
pinbalist 37 минут назад
Что собчак, что кирилл, что этот неизвестный журналист - мягко говоря, так себе люди.
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9k
antonium 42 минуты назад
А что она не правильно сказала? Христианство (также и его ветвь Православие) - религия мира. Поддержка церковью любых военных действий влекущее за собой гибель мирного населения (и не только) - кощунство. Церковь срослась с государством настолько, что уверен - ему эту речь писали (согласовывали) в администрации президента. Если товарищ патриарх, так боишься остаться без денег и роскоши, промолчи лучше, хватит лицемерия.
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121
Александр Шевченко 50 минут назад
Религия - опиум для народа. (С)
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121
Александр Шевченко сеньор Леонсио Полчаса назад
Сигаретный патриарх?
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