"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил Собчак, высмеявшей патриарха Кирилла

Телеведущая считает, что в последнее время даже проповеди главного духовного лица РПЦ всё больше напоминают протокольные речи политических работников. Журналист Михаил Шахназаров решил ответить журналистке.
Ксения Собчак раскритиковала речь владыки на проповеди в Троице-Сергиевой лавре, где прошли большие торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. «Патриарх Кирилл все больше походит на политрука. Прочитал проповедь в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, а кажется, что программную речь», - удивляется Собчак. "Мощное государство, сила оружия, национальное самосознание, чувство патриотизма. Это не пленарка, это литургия перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры», - напоминает журналистка.
Эта критика не осталась без внимания общественности. Журналист Шахназаров уверен, что Собчак не посмела бы критиковать лидеров исламской конфессии. Да и выступить в пику иудеям у Ксюши кишка тонка. «Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же... Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — резюмировал Михаил Шахназаров.
Под критику публициста Михаила Шахназарова то и дело попадают и звезды, которые решили сбежать из России. Специально для них писатель придумал язвительное определение в виде аббревиатуры СРИ (самопровозглашенная российская интеллигенция).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да вообще, патриарх по сути и есть политрук, причем дважды. Он топит и за власть, которая дает ему возможность сидеть у руля, и церковь, которая ему приносит доходы.
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то, что Собчак боится исламистов не отменяет правоту по поводу "проповеди"
В каком месте она не права?
Но вопрос - "малообразованная и дурно воспитанная субстанция" это все прихожане церкви?
Патриарх Кирилл знает больше?
Физику, например?
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Всегда поражался невежеству артистов.
Как можно критиковать то, чего не знаешь?
Или Вы протестант?