"Малообразованная и дурно воспитанная субстанция": журналист Шахназаров ответил Собчак, высмеявшей патриарха Кирилла

Эта критика не осталась без внимания общественности. Журналист Шахназаров уверен, что Собчак не посмела бы критиковать лидеров исламской конфессии. Да и выступить в пику иудеям у Ксюши кишка тонка. «Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же... Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — резюмировал Михаил Шахназаров.

Под критику публициста Михаила Шахназарова то и дело попадают и звезды, которые решили сбежать из России. Специально для них писатель придумал язвительное определение в виде аббревиатуры СРИ (самопровозглашенная российская интеллигенция).