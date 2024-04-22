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На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь

На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь

Автор:
22 апреля 2024 18:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Урал   интересное   отец   сожитель   убийство   фото   
1878
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Папе на отчима пожаловалась девочка.

В Екатеринбурге мужчина убил сожителя своей бывшей жены, который закошмарил женщину и её 14-летнюю дочь. По словам знакомых, Андрей и Елена (имена изменены) расстались около десяти лет назад. У них осталась общая дочь, которая осталась жить с матерью. Спустя несколько лет после развода 42-летняя Елена начала встречаться с Фирузом. Отношения перешли на новый уровень, и пара стала жить в доме Елены, вместе с 14-летней дочерью.

Оказалось, новый возлюбленный регулярно избивал возлюбленную на глазах у ребёнка. В один из дней девочка не выдержала и рассказала родному отцу. Она пыталась защитить мать, а иностранец напал и на неё.

— Он начал избивать Елену, и она потеряла сознание. Дочь защищала маму, сожитель ударил и ее. Каким-то образом они вытолкнули мужчину в подъезд и закрылись, а он стал ломиться в дверь. Тогда девочка позвонила отцу. Андрей пошел защищать дочь, с бывшей женой он почти не общался, — сообщил собеседник. — Сказал дочери, что «по-мужски» проведет разговор. Никто не знал, что он собирается его убить.

Во время драки в подъезде Андрей убил сожителя своей бывшей и сам сдался полиции. Он приехал с кухонным ножом, сообщили очевидцы. В полиции рассказали, что Данил сам вызвал силовиков и во всём сознался.

Он сообщил, что только что совершил убийство в подъезде дома на улице Минометчиков. Выехавший по указанному адресу наряд полиции обнаружил на площадке пятого этажа тело убитого. Подозреваемый признал свою вину. Задержанный работал электриком и ранее был неоднократно судим, — прокомментировали случившееся в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

По словам знакомых Елены, Фируз был работящим, но “иногда могу побить”.

Жалко парня, совсем молодой был. Работал на стройке. Не выпивал. Знаю, что недавно он руки распустил. Может, поэтому Андрей и прибежал с ножом. Фируз кричал, просил помочь. Когда я открыла дверь, он уже не дышал. Лежал у дверей мертвый, - рассказывает знакомая

Также ряд источников сообщил, что Елена оказалась беременна от иностранца.

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Метки: Россия   Урал   интересное   отец   сожитель   убийство   фото   
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37  комментариев
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24k
Shtoppi Час назад
«...после развода 42-летняя Елена начала встречаться с Фирузом.»
---------
думаю если бабам взять за правило не якшаться со всякими фирузами и т.п., то вероятность попасть в ситуацию с получением люлей в процессе совместного проживания станет значительно ниже.
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31k
AzuveR 5 минут назад
Уркаган ,выпилил чуркабеса. У меня фсё.
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599
ivandike 12 минут назад
На эту ьлять похер, но ради дочки убил бы любого
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620
Владислав Грецов 19 минут назад
похоже все беды от баб...один мертвый второй в тюрьму
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18k
Сергей 20 минут назад
Одна дура променяла урку на чурку. В итоге один в тюрьме, второй в могиле. А дура? Так ещё найдёт... Только девочку жалко, она в этой истории вообще ни при делах
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800
zu4ara Полчаса назад
Ахренеть новость для поднятия настроения... Вы там совсем чёкнулись? Нахрена это опять на фишках?!"! сидите в телеге смотрите кровищу...
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6k
heta Полчаса назад
Во всём виновата баба-дура...
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145k
parallax Полчаса назад
Надо было просто покалечить маструбека. Может быть даже условкой бы отделался. А так теперь присядет и надолго.
А баба дура, раз с кухонным боксёром жила. Мало он её бил.
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16k
info-kozirev 39 минут назад
Все правильно,за дочь валить козла черножопого,посмел ударить ребенка (не свою дочь,чужую) отец пришел и сделал то,что должно.
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48k
Соломей 42 минуты назад
эдак нам никаких электриков не хватит...
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6k
magic32 42 минуты назад
Девчонку жалко в этой истории...
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414
сергей миронов 43 минуты назад
Баба огонь! От зека родила, от мигранта забеременела, потом этих двоих стравила, один в тюрьму, другой в могилу - весело живет!
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417
deadDEVIL 45 минут назад
По другой инфе баба много бухала, этот Фируз с ней тоже начал, начались скандалы. Ну и пошло поехало.
Короче, за сегодня уже столько вводных было, что просто трындец.
И ничего не случайно, он с ножом пришёл уже, с кухонным.
Там пострадавшие все.
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37
Бывалый Трус Час назад
Те, кто говорят, что мужик - красавчик, не понимают сути. Проблема в том, что бывшая всё равно пойдёт искать следующего мужика там же , где она нашла и предыдущего. Ну, будет не Фарид. Будет Джамшут. Сути не изменит, а бывший муж уже будет сидеть и заступиться за дочь будет некому.

Знаете, был такой хороший анекдот на эту тему.
-Подсудимый, вы застали жену с любовником и убили ее, но любовника не тронули. Почему?
-Ваша честь, я решил, что лучше один раз убить одну женщину, чем каждую неделю убивать по мужчине...
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Бабы в погоне за женским счастьем, конечно умеют себе достойного мужчину найти!

Ссылка youtu.be
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37
Бывалый Трус сеньор Леонсио 49 минут назад
Проблему Вы обозначили. А вот почему так происходит? Это какой-то сбой в программе женского мозга или просто тяжело " себе достойного мужчину найти"? Ну, в смысле, дефицит с ними?
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23
pilot52 Час назад
А баба-дура не могла полицию вызвать? Тогда бы не пришлось одного хоронить, а другому сидеть.
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7k
Трям Час назад
Бывает, хули...
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8k
Умница-красавица Час назад
Ипучие тупые чернильницы. Сначала от ранее судимых рожают, потом от черноопых. Хорошо, что это сожитель не домогался до девочки. Но по-любому, с такой тупой мамашей ее будущее незавидно…
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37
Бывалый Трус Умница-красавица Час назад
Да, может и домогался. Если об этом не написано, не значит, что этого не было. Но, сразу убивать - это не дело. Теперь, сам и сядет. И потом, в их расставании возможно есть и его вина. Я бы попытался забрать ребёнка к себе. А с женой бы поговорил.
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37
Бывалый Трус Умница-красавица Час назад
Согласен. Не дочитал. То есть, возможно, он был не многим лучше этого Фариза. Очень жалко дочку.
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8k
tamin Час назад
Чувак, ты красавчик. Жалко что тебя осудят.
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8k
Echo Час назад
Фируз кричал плохо мне, плохо. А все подумали , а кому сейчас хорошо .сдох фируз и хрен с ним ,уши отослать маме с папой
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3k
Rom Час назад
Елена начала встречаться с Фирузом - после этого можно и не читать.
Убил? Ну и Х с ним, с ферузом.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4947 постов (4735 в горячем)
Pika-Pika?
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