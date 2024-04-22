На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь

Папе на отчима пожаловалась девочка.
В Екатеринбурге мужчина убил сожителя своей бывшей жены, который закошмарил женщину и её 14-летнюю дочь. По словам знакомых, Андрей и Елена (имена изменены) расстались около десяти лет назад. У них осталась общая дочь, которая осталась жить с матерью. Спустя несколько лет после развода 42-летняя Елена начала встречаться с Фирузом. Отношения перешли на новый уровень, и пара стала жить в доме Елены, вместе с 14-летней дочерью.
Оказалось, новый возлюбленный регулярно избивал возлюбленную на глазах у ребёнка. В один из дней девочка не выдержала и рассказала родному отцу. Она пыталась защитить мать, а иностранец напал и на неё.
— Он начал избивать Елену, и она потеряла сознание. Дочь защищала маму, сожитель ударил и ее. Каким-то образом они вытолкнули мужчину в подъезд и закрылись, а он стал ломиться в дверь. Тогда девочка позвонила отцу. Андрей пошел защищать дочь, с бывшей женой он почти не общался, — сообщил собеседник. — Сказал дочери, что «по-мужски» проведет разговор. Никто не знал, что он собирается его убить.
Во время драки в подъезде Андрей убил сожителя своей бывшей и сам сдался полиции. Он приехал с кухонным ножом, сообщили очевидцы. В полиции рассказали, что Данил сам вызвал силовиков и во всём сознался.
Он сообщил, что только что совершил убийство в подъезде дома на улице Минометчиков. Выехавший по указанному адресу наряд полиции обнаружил на площадке пятого этажа тело убитого. Подозреваемый признал свою вину. Задержанный работал электриком и ранее был неоднократно судим, — прокомментировали случившееся в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
По словам знакомых Елены, Фируз был работящим, но “иногда могу побить”.
Жалко парня, совсем молодой был. Работал на стройке. Не выпивал. Знаю, что недавно он руки распустил. Может, поэтому Андрей и прибежал с ножом. Фируз кричал, просил помочь. Когда я открыла дверь, он уже не дышал. Лежал у дверей мертвый, - рассказывает знакомая
Также ряд источников сообщил, что Елена оказалась беременна от иностранца.
Источник:
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думаю если бабам взять за правило не якшаться со всякими фирузами и т.п., то вероятность попасть в ситуацию с получением люлей в процессе совместного проживания станет значительно ниже.
А баба дура, раз с кухонным боксёром жила. Мало он её бил.
Задержанный работал электриком и ранее был неоднократно судим, прокомментировали случившееся в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
из всех участников, жаль только подростка. вот у кого жизнь-не сахар.
Короче, за сегодня уже столько вводных было, что просто трындец.
И ничего не случайно, он с ножом пришёл уже, с кухонным.
Там пострадавшие все.
Знаете, был такой хороший анекдот на эту тему.
-Подсудимый, вы застали жену с любовником и убили ее, но любовника не тронули. Почему?
-Ваша честь, я решил, что лучше один раз убить одну женщину, чем каждую неделю убивать по мужчине...
Убил? Ну и Х с ним, с ферузом.