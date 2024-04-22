На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь

Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им...

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Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб

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