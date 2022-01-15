Как по-настоящему развлечься в музее

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Музей - дело серьезное, учили нас в детстве. Наверное, поэтому походы в музей до сих пор для большинства из нас ассоциируются со скукой смертной. А между тем, есть люди, которые умеют повеселиться в музее так, что невозможно не улыбнуться вместе с ними!
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Юмористы из Музея естественной истории Хьюстона
"Пол - это лава!" - Все, Помпеи, 79 г.н.э.
Линкольн с собачкой: Нью-Йоркский музей истории приспособил статую президента в качестве столбика, у которого можно привязать собаку
"Перед походом в музей загрузил приложение, которое делает мрачных персонажей картин и скульптур более радостными. И вот результат!"
Истрические персонажи встали в очередь, чтобы попасть в музей Глостера, который открывается после реконструкции
В Музее цифрового искусства Токио детям предлагают нарисовать морского обитателя, которого затем сканируют и отправляют его изображение в цифровой аквариум
"Пошли в Детский музей. Наш пятимесячный малыш заснул сразу - но это не помешало нам его развлечь"
"Мой маленький двоюродный брат спросил, почему в художественной галерее висит портрет его дяди"
"В Национальной галерее Словакии экспозиция XIX века оформлена обоями в стиле "Звездных войн". Да пребудет с вами сила!"
"Мы с дочкой пришли в Музей пыток, посвященный эпохе Ивана Грозного. Я считаю, это шедевральное фото"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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