Как по-настоящему развлечься в музее

Музей - дело серьезное, учили нас в детстве. Наверное, поэтому походы в музей до сих пор для большинства из нас ассоциируются со скукой смертной. А между тем, есть люди, которые умеют повеселиться в музее так, что невозможно не улыбнуться вместе с ними!

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