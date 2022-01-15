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Как по-настоящему развлечься в музее

Как по-настоящему развлечься в музее (32 фото)

Автор:
15 января 2022 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веселые люди   выставка   забавно   креативчик   музей   смешно   шутки   
415
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Музей - дело серьезное, учили нас в детстве. Наверное, поэтому походы в музей до сих пор для большинства из нас ассоциируются со скукой смертной. А между тем, есть люди, которые умеют повеселиться в музее так, что невозможно не улыбнуться вместе с ними!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   веселые люди   выставка   забавно   креативчик   музей   смешно   шутки   
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Александр 23 минуты назад
"Музей пыток эпохи Ивана грозного"
Лютый бред.
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10k
Roy Batty 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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582
Серега 59 минут назад
А вот хорошая подборка!
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