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Брать деньги в долг или нет: пользователи рассказали о своем опыте с кредитками

Брать деньги в долг или нет: пользователи рассказали о своем опыте с кредитками

Автор:
20 декабря 2022 12:19
Метки: взял в долг   долг   ипотека   кредит   кредитная карта   мнения   пользователи соцсетей   соцсети   
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14

Сейчас кредитками пользуются многие. Банки активно предлагают оформить деньги в долг даже без процентов. Пользователи Твиттера поделились тем, зачем им вообще нужны кредитные карты.

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А вы брали кредиты или пользовались специальными картами?

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Метки: взял в долг   долг   ипотека   кредит   кредитная карта   мнения   пользователи соцсетей   соцсети   
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11  комментариев
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17k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
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1k
no_fate 2 минуты назад
Пользовался кредитными картами, считал, как и многие, что это очень удобно. Но со временем пришло понимание, что можно сделать по другому: оставить только дебетовую карту, положить туда 500 тыс. и представить, что это кредитная карта. Все те-же плюшки (кэшбэки, % на остаток) только гораздо выгоднее. Имея кредитку помните одну вещь: если вдруг понадобится серьезный кредит на автомобиль или ипотеку, чем больше у вас кредитных карт, тем меньше банков вам одобрят хорошие условия, даже если по картам нет долгов.
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15k
Голос Вселенной 6 минут назад
Хорошо не лезть в ипотеку и другим советовать, когда у тебя наследована "бабушкина треха" или "родители квартиру подарили". Те, кто живет и снимает, на свое жилье накопит не скоро ( я не говорю о людях с большими зп). Таким без кредита никуда...
Я когда брал свои ипотеки, то по каждой считал и понимал, что затраты на проценты каждый месяц меньше, чем платить за съемную квартиру... Но зато здесь ты платишь ЗА СВОЕ, можешь и ремонт сделать какой нужен ТЕБЕ, гвоздь вбить В ЛЮБУЮ СТЕНКУ квартиры...
Короче, кредиты не берут только те, кто не умеет считать.
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2k
RaiJu 9 минут назад
Выглядит как реклама, банк никогда себе в убыток не будет работать.
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8k
Владимир 17 минут назад
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9k
Maddy8 20 минут назад
Рейганомика даёт свои плоды.
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8k
Ysik 22 минуты назад
А ведь есть люди, которые берут кредиты на флагманские телефоны, на свадьбы, на путешествия, на люксовые автомобили, игровые приставки и т.д. А потом начинают рассказывать о финансовой грамотности, не желании отказывать себе в удовольствии и не умении копить. Сидишь, слушаешь, а в голове крутится одна простая мысль: "Какая финансовая грамотность может быть в голове, где даже мозга нет".
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29k
Владимир 38 минут назад
Комментарий к фото
А с кредитом она стала богатая шокапец и деньги не считает? Ну это до поры, пока кредит отдавать не придётся.
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