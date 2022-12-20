Брать деньги в долг или нет: пользователи рассказали о своем опыте с кредитками

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Сейчас кредитками пользуются многие. Банки активно предлагают оформить деньги в долг даже без процентов. Пользователи Твиттера поделились тем, зачем им вообще нужны кредитные карты.
Недавно пользовательница Твиттера запустила тред, где спросила, пользуются ли люди кредитными картами
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В итоге появилось два лагеря: те, кто против займов, потому что живут по средствам, и те, кто ратует за финансовую грамотность
А вы брали кредиты или пользовались специальными картами?
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Я когда брал свои ипотеки, то по каждой считал и понимал, что затраты на проценты каждый месяц меньше, чем платить за съемную квартиру... Но зато здесь ты платишь ЗА СВОЕ, можешь и ремонт сделать какой нужен ТЕБЕ, гвоздь вбить В ЛЮБУЮ СТЕНКУ квартиры...
Короче, кредиты не берут только те, кто не умеет считать.