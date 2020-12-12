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Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках

Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках (16 фото)

Автор:
12 декабря 2020 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Неудачные подарки   из жизни   подарки   пользователи соцсетей   прикол   смешно   соцсети   ужасный подарок   фото   
2839
16
Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал странный и неудачный подарок. Мы собрали подборку с самыми бредовыми сюрпризами, которые преподнесли пользователям их возлюбленные и друзья.
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Метки: Неудачные подарки   из жизни   подарки   пользователи соцсетей   прикол   смешно   соцсети   ужасный подарок   фото   
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568
Остап Ива́нович. Час назад
Все что не подарю будет раскритиковано.. Последние 10 лет ничего не дарю..
Все что не подарю будет раскритиковано.. Последние 10 лет ничего не дарю..
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9k
El Niño 16 минут назад
Вот где надо искать идеи для глупых подарков. У нас с друзьями есть своеобразный прикол: мы соревнуемся в дурацких подарках, но этот дурацкий подарок обязательно должен быть нужным. Примеры: гиря, огнетушитель, молоток, лопата, советская вилка для электроприборов, лезвия для бритвы, мыло, страшные рамки для фотографий. Сперва казалось, что фантазии не будет предела, но с годами все сложнее придумать оригинальный дурацкий подарок!
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3k
Едондер пуп El Niño 11 минут назад
Круто! Но рамки для фотографий в списке лишние: именно страшные не нужны, как правило))
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47k
alertol 19 минут назад
6. Он идиот, а она меркантильная сучка. Парочка достойна друг друга.

9. Когда нибудь тот что есть сломается, они не вечные, да и не факт что новый не лучше. В большинстве случаев мужикам вообще дарят пол литра самого дешёвого алкоголя (бренди/виски) а девушкам цветы да конфет коробку, а тут разщедрелись. Да и продать утюг тоже не проблема если новый в коробке.
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4k
RomaXz 20 минут назад
Пакет с рыбой и степлер - мощно, конечно.
Мне несколько лет подряд родственники рубашки дарили. При том что они меня видели регулярно, я был подростком и рубашки никогда не носил

Сейчас с подарками у меня так. С девушкой мы просто говорим друг другу, что хотим. Иногда даже ссылки на это присылаем. Никогда не ошибались :) Близким друзьям подарки не дарю, нам и так хорошо :) А вообще, уже много лет я считаю идеальным подарком деньги.
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6k
Пафнутий Полчаса назад
Один из самых крутых, но несколько нелепых подарков, сделала мне бабущка во времена моего подросткового отрочества. Это были трусы, ну почти точь в точь как у волка из "Ну погоди". Только у него были фиолетовые семейники с крупными ромашками, а у меня - оранжевые, с теми-же самыми ромашками.
Я подарку сначала удивился, потом обрадовался. Хотел вставить их в рамку на черном бархатном фоне (смотрелось бы круто), и повесить на стену. Ведь такими трусами надо хвастаться, а по нашему климату, это дело затруднительное, да и в СССР не поняли бы, задумай я пройтись в таком наряде по улице.
Беда только в том, что бабушка-то воспринимала свой подарок серьезно. И родители отговорили (к счастью) меня от этой затеи. Бабушка у меня была добрая. и обижать ее не хотелось.
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10k
Хью́берт 43 минуты назад
Жена спрашивает мужа:
- Что ты мне подаришь на день рождения?
- Я тебя утром поставлю на четыре кости и хорошенько вые...!
- А если я не дамся?
- Ну тогда и ходи, как дура, без подарка!
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1k
Мистер Фикс 57 минут назад
Книга - лучший подарок. Мне уже лет 20 книги не дарили...
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1k
евгений 58 минут назад
Просто она на первую встречу без трусов пришла...вот он и подумал: бедняжка, не может купить себе ))
Просто она на первую встречу без трусов пришла...вот он и подумал: бедняжка, не может купить себе ))
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3k
Tatyana Час назад
Самый удачный подарок - деньги. Остальное с большей долей вероятности нафиг не нужно одариваемому.
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7k
Алеksей Tatyana 47 минут назад
это самый херовый подарок, говорит об отсутствии фантазии и минимальных знаний о "клиенте" у дарующего. Ни какой памяти не оставит, т.с. на от...бись.
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32k
Alex Алеksей 41 минуту назад
Признавайся, это ты трусы с фантазией на второй встрече девушке подарил?

Хотя... Она такое надолго запомнит.
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3k
Едондер пуп Tatyana Полчаса назад
Это если отношения не близкие и не дружеские по-настоящему (коллеги по работе, например). В другом случае это не очень красиво, ИМХО. Хотя, настоящий друг все равно не обидится))
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4k
RomaXz Tatyana 20 минут назад
Согласен
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