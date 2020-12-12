Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках

Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал странный и неудачный подарок. Мы собрали подборку с самыми бредовыми сюрпризами, которые преподнесли пользователям их возлюбленные и друзья.
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А какой самый ужасный подарок дарили вам?
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9. Когда нибудь тот что есть сломается, они не вечные, да и не факт что новый не лучше. В большинстве случаев мужикам вообще дарят пол литра самого дешёвого алкоголя (бренди/виски) а девушкам цветы да конфет коробку, а тут разщедрелись. Да и продать утюг тоже не проблема если новый в коробке.
Мне несколько лет подряд родственники рубашки дарили. При том что они меня видели регулярно, я был подростком и рубашки никогда не носил
Сейчас с подарками у меня так. С девушкой мы просто говорим друг другу, что хотим. Иногда даже ссылки на это присылаем. Никогда не ошибались :) Близким друзьям подарки не дарю, нам и так хорошо :) А вообще, уже много лет я считаю идеальным подарком деньги.
Я подарку сначала удивился, потом обрадовался. Хотел вставить их в рамку на черном бархатном фоне (смотрелось бы круто), и повесить на стену. Ведь такими трусами надо хвастаться, а по нашему климату, это дело затруднительное, да и в СССР не поняли бы, задумай я пройтись в таком наряде по улице.
Беда только в том, что бабушка-то воспринимала свой подарок серьезно. И родители отговорили (к счастью) меня от этой затеи. Бабушка у меня была добрая. и обижать ее не хотелось.
- Что ты мне подаришь на день рождения?
- Я тебя утром поставлю на четыре кости и хорошенько вые...!
- А если я не дамся?
- Ну тогда и ходи, как дура, без подарка!
Хотя... Она такое надолго запомнит.