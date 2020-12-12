Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках

Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал странный и неудачный подарок. Мы собрали подборку с самыми бредовыми сюрпризами, которые преподнесли пользователям их возлюбленные и друзья.

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1. Ну хоть не на первом свидании! 0 Источник:

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2. Парень сделал татуировку с именем девушки, а потом перекрыл ее 0 Источник:

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4. Кто еще сделал такой подарок в честь дня рождения мамы? 0

5. Равноправие в действии 0 Источник:

6. А что добру пропадать 0 Источник:

7. Кто-нибудь любит пылесборники? 0 Источник:

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9. Ожидание и реальность 0 Источник:

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11. Полезный подарок 0 Источник:

12. Хитрые друзья 0 Источник:

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15. Топ неудачных подарков по версии одного из пользователей 0 Источник: