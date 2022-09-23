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"У вас есть два больших пальца и один рот": мнения пользователей, которые ненавидят голосовые сообщения

"У вас есть два больших пальца и один рот": мнения пользователей, которые ненавидят голосовые сообщения

Автор:
23 сентября 2022 14:45
Метки: диалоги   интересно   мнения   переписки   пользователи   сообщения   соцсети   фото   
2622
14

Кто-то считает, что голосовые сообщения значительно упрощают жизнь, особенно когда едешь за рулем. Другие предпочитают текст. Сегодня мы собрали мнения людей, которые терпеть не могут голосовые, а также истории, связанные с этим.

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А как вы относитесь к голосовым сообщениям?

Источник:

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Метки: диалоги   интересно   мнения   переписки   пользователи   сообщения   соцсети   фото   
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28  комментариев
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13
Трактор Митя Час назад
Текст читается гораздо быстрее, чем прослушиваются голосовые сообщения. Ненужный текст можно быстро пропустить - с аудио такого не получится. Так что понимаю тех, кто игнорит голосовые сообщения. По этой же причине стараюсь избегать материалов на ютубе, если есть возможность такой же материал где-то прочесть.
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3k
dangora 2 минуты назад
А еще потом хрен найдешь нужную информацию. Поиск то в голосовых не придумали еще..
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43k
Карандаш 7 минут назад
А мне не "в лом" просто набрать и переговорить пять минут.
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218
Kra 9 минут назад
я когда в дороге, плохо попадаю по кнопкам, записываю ГС...
Но всегда извиняюсь "во первых строках", объясняя, почему это делаю...)
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6k
Zhora 14 минут назад
IMHO единственный довод в пользу голосовых сообщений - это только вот это.

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15k
Александр 14 минут назад
Я вообще не парюсь, прислали голосовуху, послушаю и отвечу. Я ХЗ в чём проблема.
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6k
Tim_G 17 минут назад
а попробовать голосом набирать текст не? есть такое "чудо враждебной техники", как голосовой набор с распознаванием в текст...
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8k
JeanLuk 19 минут назад
Не слушаю. Не использую. В ответ могу послать видео, где в ворде набираю текст.
Если хочешь поговорить голосом - позвони.
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48k
dima423 24 минуты назад
Бывают иногда ситуации что надо голосовое послать, например когда много надо сказать а звонить не охото или нет возможности говорить у оппонента) Но те кто общается голосовыми постоянно реально бесят
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−161
Валерий Петров Полчаса назад
единственное оправдание отправления голосового - ответ за рулем.
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972
Darki 39 минут назад
Да,голосовое иногда выручает,но в тоже время иногда его неудобно слушать,но,меня удивляют картинки где написано "люди кругом" и "нажимаю "слушать" а там "какого яух" на весь магазин.Видимо это те кого мама стоя родила.
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7k
Том Джоуд 51 минуту назад
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60k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
тех кто шлет мне голосовые сообщения я вношу с чс.
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60k
Опиум для народа Час назад
Ну ХЗ, для меня и текстовики - мудланы. Хочешь сказать что-то нужное - скажи по телефону. Не срочное? Ну и нех"й звонить.
Мужики, п"здящие по полчаса, вообще похожи на баб.
Единственные исключения для текста - фраза "перезвони" и слова, которые нужно передать точно.
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315
Sumrak58100 Опиум для народа 5 минут назад
Вот полностью согласен с Вами на все 150%. Вспомнились древние времена, когда в пивбарах повесили под потолком телевизоры с гнусавым голосом и подняли цену на рупь за просмотр видео. Приходишь попить пиво и пообщаться, а все пялятся в ящики. Бесило.
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101
fifa666 Час назад
Работаю главбухом. Отправляю голосовое коллеге, она пошла после работы в магазин обоев. Говорит прихожу, никого, гробовая тишина и тут твое сообщение. Включаю, а оно начинается со слов (какого ху"?) Сказала, больше никогда не откроет голосовое от меня при
людях.
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22k
Serg2001 Час назад
Фигасе!... Даже не подозревал о существовании подобной проблемы... Только с одним другом пользовались голосовыми, и то только когда тот за рулём... Всё остальное только текстом.
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121
Sata33 Час назад
Да тоже мне проблема , поднеси к [мат] слушай ...
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121
Sata33 58 минут назад
ой , как там мат оказался ? писал к уху
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121
Sata33 Matrosskin 37 минут назад
Ну лично я редко пользуюсь , как правило звоню , или пишу ... но бывало . Можно же заблочить , если так напрягают .
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26k
Ваня Час назад
мля-я-я, у меня есть такие клиенты любители голосовых...поубивал бы всех скопом...
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121
Sata33 Ваня Час назад
Да в некоторых ситуациях удобно , тем более сейчас можно это заблочить
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6k
Core Час назад
Для многих видимо проблема сформулировать мысль в текст, поэтому и блеят в голосовые сообщения
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