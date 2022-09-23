"У вас есть два больших пальца и один рот": мнения пользователей, которые ненавидят голосовые сообщения

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Кто-то считает, что голосовые сообщения значительно упрощают жизнь, особенно когда едешь за рулем. Другие предпочитают текст. Сегодня мы собрали мнения людей, которые терпеть не могут голосовые, а также истории, связанные с этим.
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А как вы относитесь к голосовым сообщениям?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но всегда извиняюсь "во первых строках", объясняя, почему это делаю...)
Если хочешь поговорить голосом - позвони.
Мужики, п"здящие по полчаса, вообще похожи на баб.
Единственные исключения для текста - фраза "перезвони" и слова, которые нужно передать точно.
Не люблю вместо конкретного задания в пару строк слушать минутное блеянье и меканье