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Предложили не отнимать жильё у ипотечников, потерявших доход

Предложили не отнимать жильё у ипотечников, потерявших доход

Автор:
27 апреля 2022 17:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   аренда   банк   жилье   ипотека   кредит   новости   
391
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Глава девелоперской компании "Основа" Александр Ручьёв выступил с интересным предложением, предложив способ сохранения недвижимости.

Источник:

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Метки: Россия   аренда   банк   жилье   ипотека   кредит   новости   
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8  комментариев
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32k
Korolev 2 часа назад
Всё по законам капитализма: прибыль - приватизировать, убытки - национализировать...
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5k
Станислав 10 минут назад
Не кидайте камнями, но если поразмыслить..... Вот СЕЙЧАС... я работаю.... маломайски платят, но даже со своей зп, я не рискну взять ипотеку! Поскольку ЗАВТРА, предположим закрывается фирма, оказываюсь на улице! На старую зп расчитывать со старта не приходится, и понимаю что не тяну =((( А многие знают, как может этот ком расти! И по итогу, что? - Ребята приходят в погонах, тебя и всю семью - на выход! И не важно, сколько ты уже заплатил за квартиру - всё сгорает!
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17k
Vital Idol 36 минут назад
в Москве уже никто не снимает, спрос упал конкретно...
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105
WORLD Vital Idol 21 минуту назад
Те кто раньше снимал однокомнатную квартиру, сейчас снимают комнату.
Те кто раньше снимал комнату один или одна, сейчас снимают не одни.
В России всё подорожало очень сильно.
Древесина, казалось бы маде ин Раша.
В прошлом коду один кубометр стоил 7500 рублей, сейчас от 25.000 рублей.
Зарплаты работников лесоперерабатывающих компаний не изменились вообще.
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674
Мой лучший друг 2 часа назад
Большинство людей берут ипотеку, что бы жить одному\семьей, а тут "будет сдаваться в аренду до тех пор, пока ипотечник снова не сможет делать взносы". С другой стороны гос-о будет охотней и быстрее разбираться с недобросовестными застройщиками.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Лично мне кажется, что на если квартира одна на семью и она меньше 70м2, то проценты за нее может взять на себя государство - это будет реальная помощь населению, а вот это все от Лукавого!
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