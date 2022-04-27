Предложили не отнимать жильё у ипотечников, потерявших доход

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Глава девелоперской компании "Основа" Александр Ручьёв выступил с интересным предложением, предложив способ сохранения недвижимости.
Эксперт посоветовал сделать механизм, где часть жилья, в случае невозможности оплатить ипотеку, будет переходить государству и будет сдаваться в аренду до тех пор, пока ипотечник снова не сможет делать взносы.
"Мне кажется, чтобы повысить интерес населения к ипотеке в это турбулентное время, нужно поменять правила так, что если человек не может платить ипотеку, то это не означает его личного банкротства и изъятия у него собственности".
Также он добавил, что стоило бы при этом оформлять недвижимость в долевую собственность между заёмщиком и государством. Таким образом получится арендный фонд, в котором будет жильё, в котором есть необходимость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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