Жизненные твиты от людей, которых уже мало чем можно удивить

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Все мы сталкиваемся ежедневно с разными ситуациями и размышляем о таких вещах, что раскрывается суть жизни. Немного философии в одном посте.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Твиттер жиза жизненно интересно комментарии мнения пользователи соцсетей соцсети твиты филососфия
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