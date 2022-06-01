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Жизненные твиты от людей, которых уже мало чем можно удивить

Жизненные твиты от людей, которых уже мало чем можно удивить

Автор:
01 июня 2022 11:13
Метки: Твиттер   жиза   жизненно   интересно   комментарии   мнения   пользователи соцсетей   соцсети   твиты   филососфия   
2332
15

Все мы сталкиваемся ежедневно с разными ситуациями и размышляем о таких вещах, что раскрывается суть жизни. Немного философии в одном посте.

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Источник:

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Метки: Твиттер   жиза   жизненно   интересно   комментарии   мнения   пользователи соцсетей   соцсети   твиты   филососфия   
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5  комментариев
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56k
doker 49 минут назад
У меня коллега после свадьбы сына решил, что ему нужен ещё ребёнок.
Какое удивление было внука Саши, что девочка, старше него всего на два года - его тётя. Вот это финт...
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13k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
"Нормальный мужик - как общественный туалет, либо занят, либо засран..." (С)
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46k
dima423 Час назад
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А тут смысл в чем?
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Спелая кукурузинка

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