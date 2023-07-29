Красавица и чудовище: Шармини Анандавел, которую лишили мечты о красивом платье и жизни

15-летняя жительница Торонто Шармини Анандавел пропала в июне 1999 года. Спустя четыре месяца активных поисков обнаружили тело девушки. У которой была впереди вся жизнь. Кто же мог совершить такое чудовищное злодеяние? И, главное, зачем?

Близился выпускной. Как и любая девушка, Шармини хотела выглядеть на празднике принцессой. Но рассчитывать на помощь феи-крёстной из сказки, как и на родительскую, не приходилось. Они недавно переехали с острова Шри-Ланка, и отец выбивался из сил, стремясь прокормить семью из пяти человек.