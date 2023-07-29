Красавица и чудовище: Шармини Анандавел, которую лишили мечты о красивом платье и жизни

Внешность обманчива. И за располагающей и добродушной маской вполне может скрываться злобное чудовище.
История юной Шармини Анандавел стала наглядным тому доказательством и примером, на который стоит обратить внимание не только молодёжи, но и всем доверчивым людям.
15-летняя жительница Торонто Шармини Анандавел пропала в июне 1999 года. Спустя четыре месяца активных поисков обнаружили тело девушки. У которой была впереди вся жизнь. Кто же мог совершить такое чудовищное злодеяние? И, главное, зачем?
Близился выпускной. Как и любая девушка, Шармини хотела выглядеть на празднике принцессой. Но рассчитывать на помощь феи-крёстной из сказки, как и на родительскую, не приходилось. Они недавно переехали с острова Шри-Ланка, и отец выбивался из сил, стремясь прокормить семью из пяти человек.
В начале того рокового лета Шармини радостно сообщила родителям, что нашла подработку администратором по выходным. И теперь сможет не только скопить денег на платье и туфли, но и помочь родным.
12 июня школьница отправилась на первую смену. Живой её больше никто не видел. Убитые горем родители обратились в прессу, к ясновидящей, хватались за любую соломинку, чтобы хоть что-то узнать о судьбе ребёнка. Но семья даже столкнулась с хейтом: им стали присылать сообщения с обвинениями, что они продали симпатичную дочку какому-нибудь богатею, а теперь изображают отчаяние, надеясь получить ещё денег.
Но полиция продолжала расследование. Спустя месяц появился первый подозреваемый. Им стал сосед семьи Анандавел Стэнли Типпетт. Брат пропавшей школьницы утверждал, что подслушал разговор сестры с этим человеком. И именно он был таинственным работодателем, о котором девушка не хотела говорить родителям. Он представился ей полицейским под прикрытием и за деньги предложил принять участие в секретной операции по поимке наркодилера.
Стэнли страдал редким генетическим недугом – синдромом Тричера Коллинза, который проявляется нарушением черепно-лицевого развития. С целью привлечения внимание к таким детям и людям и призыва быть к ним добрее даже был снят фильм «Чудо» о мальчике с таким синдромом. Но дети бывают злы. Конечно, в детстве и юности Стэнли травили. И потом, уже во взрослом возрасте, были проблемы с общением и работой. Но он не сдался, сумел построить семью, воспитывал сына.
Нашлись свидетели, которые видели Стэнли в 200 метрах от того места, где последний раз видели и пропавшую девушку. Показания подтвердили записи с уличных камер.
Как раз в это время собака мужчины, прогуливавшего питомца в районе реки в Северном Йорке, нашла неглубокую могилу, которую разрыли мелкие животные. Стоматологическая карта подтвердила личность. Это была Шармини. В комнате девочки обнаружили спрятанный в тайнике бланк заявления о приёме на работу в Metro Search Unit. Полицейские подтвердили, что такого подразделения в реальности не существовало.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый уже предлагал работу другим девушкам. В компании с похожим названием. Ещё Типпетт приобрёл на блошином рынке форму полицейского, надевал её и предлагал работу подросткам. Предложение заканчивалось насилием…
К сожалению, прямых доказательств вины Типпетта получить не удалось. Все улики были косвенными. Машину мужчина продал практически сразу после исчезновения девочки. Отпечаток пальца на бланке оказался смазанным и не подходил для идентификации.
В ходе расследования всплывали новые преступления. Но Типпетту удавалось уходить от наказания из-за недостаточности улик. К тому же в семье практически каждый год рождались дети: к 2005 году их было уже пятеро.
В итоге Стэнли всё же угодил за решётку на три года: удалось доказать несколько эпизодов. А когда вышел, к семье уже не вернулся. Да и зачем: ведь в поле зрения попала миленькая 12-летняя девочка…
На суде удалось доказать ещё несколько случаев насилия над детьми. Мужчина получил вполне заслуженное пожизненное. Правда, в ближайшем будущем он может освободиться, поскольку истекает 25-летний срок, после которого можно подать на УДО.
Несмотря на массу косвенных улик, виновным в убийстве Шармини – доверчивой девочки, мечтавшей о красивом платье, его так и не признали.
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