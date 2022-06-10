FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6471 пост • 1171 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Юрий Колокольников: почему актёр отказался вступать в пионеры и как попал в «Игру престолов»

Юрий Колокольников: почему актёр отказался вступать в пионеры и как попал в «Игру престолов»

Автор:
10 июня 2022 10:23
Сообщество : Кино
Метки: Юрий Колокольников   актер   роль   судьба   факты   фильм   фото   
769
9

Он родился в Москве в интеллигентной семье. Отец будущего актёра был учёным, занимался исследованиями в области соционики, мать работала журналистом и переводчиком. По семейной легенде сына назвали Юрием в честь знаменитого литературоведа Юрия Лотмана, который был близким другом бабушки мальчика — филолога Фаины Сонкиной. Впоследствии она в соавторстве с дочерью написала книгу мемуаров «Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания. Дневники. Письма».

Когда Юра был маленьким, его родители развелись. Матери предложили работу на радио в Канаде и она решилась воспользоваться шансом и сменить страну, забрав с собой двоих сыновей. Старший брат Фёдор всегда проявлял интерес к науке — впоследствии он стал профессором математики и сегодня преподаёт в университете Галифакса. А вот младший Юрий рос настоящим хулиганом: убегал из дома и прогуливал канадскую школу. Не в силах управиться с взбалмошным подростком, мать решила отправить его обратно к отцу, в надежде, что мужское влияние пойдёт сыну на пользу.

×
×

Его зачислили в московскую школу, а заодно собирались принять в пионеры, но своенравный Юра отказался, заявив, что не разделяет принципов этой организации. Учёба его по-прежнему не слишком интересовала, зато в его жизни появилось серьёзное увлечение — кино. Всё началось, когда 14-летний Колокольников попал на пробы в фильм Саввы Кулиша «Железный занавес». В картине ему досталась небольшая роль беспризорника, но с тех пор Юра твёрдо решил стать актёром. Терять несколько лет в школе он не собирался, а потому экстерном сдал экзамены и с первого раза поступил в Щукинское училище.

Ещё студентом он начал активно сниматься в российском кино. Сыграл жениха в фильме «Ретро втроём» Петра Тодоровского, сына главной героини в «Зависти богов» Владимира Меньшова, лейтенанта в военной драме «В августе 44-го…». Получив диплом, Колокольников решил попытать счастья в Голливуде: подал резюме во все актёрские агентства, а пока дожидался ответа, подрабатывал грузчиком, официантом, курьером.

Удача улыбнулась Юрию Колокольникову лишь спустя много лет, когда его пригласили на кастинг четвёртого сезона рейтингового телесериала «Игра престолов». Компанию HBO заинтересовало портфолио колоритного актёра, которое он когда-то отправил, и его утвердили на роль вождя теннов Стира. Колокольников и сам был большим фанатом проекта, а потому взялся за работу с огромным энтузиазмом. Для съёмок Юрию по два часа накладывали сложный грим — брили наголо, отбеливали кожу и рисовали шрамы.

После съёмок в «Игре престолов» Колокольников стремительно ворвался в число звёзд мирового масштаба. Актёра буквально завалили предложениями о работе в голливудских картинах — он сыграл в боевиках «Перевозчик: Наследие», «Телохранитель киллера», «Хантер Киллер», появился в сериале «Американцы», снялся в «Призрачной шестёрке» Майкла Бэя и в «Доводе» Кристофера Нолана. Фильмографию Юрия пополнили и яркие отечественные проекты — «Завтрак у папы», «Метод», «Крылья империи», «Тайна печати дракона», «Прибытие», «Серебряные коньки», «Молоко».

О карьере и успехе в Голливуде Юрий Колокольников всегда говорит открыто, а вот личную жизнь предпочитает скрывать от посторонних глаз. Известно, что впервые он женился на экономисте и главе агентства недвижимости Надежде Маляровской. В этом браке на свет появилась старшая дочь актёра Таисия, но вскоре супруги развелись.

Второй избранницей Колокольникова стала коллега по цеху — актриса Ксения Раппопорт. Они познакомились на съёмках, но свои отношения до последнего держали в тайне — пока на свет не появилась дочь София. Когда девочке исполнилось три года, родители разошлись. Ксения вышла замуж за известного ресторатора Дмитрия Борисова, а Юрий закрутил роман с моделью и певицей Даяной Рамос Лафорте. Как бы там ни было, в прессе периодически появляются слухи, что Колокольников и Раппопорт снова вместе, однако сами актёры комментариев по этому поводу не дают.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Юрий Колокольников   актер   роль   судьба   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gleb_Skameikin 21 минуту назад
род. 15 декабря 1980, Москва
Мы с ним ровесники,Ж меня приняли, как отличника в 3 ем классе в пионеры весной 91, а осенью пионерии уже не стало. Раз он был хулиган, какие пионеры в 3ем классе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Андрей Иванов 49 минут назад
Сын семьи врагов народа. Пинком под сраку надо было всю семейку диссидентов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1130250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь
Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 9- 10 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
70 тыс евро и куриный бульон: Светлана Лобода готова выступать перед россиянами не в России
70 тыс евро и куриный бульон: Светлана Лобода готова выступать перед россиянами не в...
«Я всегда был за любимую и родную Россию»: Максим Галкин попытался оправдаться за своё выступление в Израиле
«Я всегда был за любимую и родную Россию»: Максим Галкин попытался оправдаться за своё...
Как стать блогером за 1 день
Как стать блогером за 1 день
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное хобби

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#забавно#автомир#сарказм#Ynews#в мире#Курьезы#знаменитости
#фото#подборка#люди#картинки#история#новости#дтп#аварии#маразм#интересные факты
#прикол#интересно#Разное#факты#автомобили#Приколы#Еда#авто аварии#дизайн#истории
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года «А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы 2003 года Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик? Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик? Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя? Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя?

На что жалуетесь?

Вернуться