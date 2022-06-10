Юрий Колокольников: почему актёр отказался вступать в пионеры и как попал в «Игру престолов»

Его зачислили в московскую школу, а заодно собирались принять в пионеры, но своенравный Юра отказался, заявив, что не разделяет принципов этой организации. Учёба его по-прежнему не слишком интересовала, зато в его жизни появилось серьёзное увлечение — кино. Всё началось, когда 14-летний Колокольников попал на пробы в фильм Саввы Кулиша «Железный занавес». В картине ему досталась небольшая роль беспризорника, но с тех пор Юра твёрдо решил стать актёром. Терять несколько лет в школе он не собирался, а потому экстерном сдал экзамены и с первого раза поступил в Щукинское училище.