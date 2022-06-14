Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет

Он появился на свет 13 июня 1958 года в Киеве. Своего отца будущий актёр никогда не видел — тот бросил беременную жену прямо в ЗАГСе, испугавшись предстоящего бракосочетания.
Мать Анна Маковецкая одна воспитывала сына, дни и ночи работая на заводе по производству искусственной кожи, чтобы её ребёнок ни в чём не нуждался. Когда пришло время получать паспорт, юный Серёжа взял мамину фамилию и навсегда вычеркнул из своей жизни непутёвого отца.
Он рос разносторонним ребёнком. В школьные годы серьёзно занимался фигурным катанием и водным поло, играл на ударных и мечтал стать врачом. За кулисы его привела учительница английского языка, которая по совместительству руководила школьным театром. Маковецкому доверили роль Аркашки Счастливцева в пьесе «Лес» по Островскому. Он без труда выучил текст за день, а на сцене начал импровизировать — придумал своему герою хромоту, чтобы скрыть волнение. Постановка прошла на ура, а Сергей с тех пор загорелся желанием стать актёром.
Его путь к творческим вершинам был тернистым. Попытка поступить в Киевский институт театрального искусства оказалась провальной, но Маковецкий не собирался сдаваться. Устроился в Театр русской драмы имени Леси Украинки монтировщиком декораций, чтобы быть поближе к искусству, а сам продолжал готовиться к штурму театральных вузов. Вскоре начинающий актёр отправился покорять столицу: разучил стихотворение Константина Симонова и громко продекламировал его перед приёмной комиссией Школы-студии МХАТ. Однако принимавшие экзамены Константин Райкин и Олег Табаков от напористого киевлянина остались не в восторге и отправили его домой.
Удача улыбнулась ему в стенах Щукинского училища. Здесь молодой человек смог впечатлить педагогов и вскоре пополнил ряды счастливых студентов. Актёр поселился в общежитии, где ютился следующие пятнадцать лет — до тех пор, пока не получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Став дипломированным актёром, Сергей Маковецкий был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова. Этой сцене он верен уже больше сорока лет и сыграл на ней десятки ярких ролей — китайца в «Зойкиной квартире», Яго в «Отелло», городничего в «Ревизоре», дядю Ваню и Евгения Онегина в одноимённых спектаклях. В карьере Маковецкого было и сотрудничество с другими театрами. На протяжении семи лет он работал в тандеме с эпатажным режиссёром Романом Виктюком, исполняя главные роли в нескольких его постановках. Этот союз распался после спектакля с пророческим названием «Я тебя больше не знаю, милый» — коллеги не смогли найти общие творческие решения и больше не общались.
Дебют Сергея Маковецкого в кино состоялся в начале 80-х — актёр появился в короткометражке Николая Досталя «Ожидаются похолодание и снег». Вскоре пришли и первые главные роли — Маковецкий сыграл заряжающего Гришу Чумака в военной ленте «Экипаж машины боевой», солдата Семёна Котко в историческом фильме «Я, сын трудового народа», актёра Борю Синюхаева в социальной драме Леонида Филатова «Сукины дети». Плодотворным оказалось сотрудничество с режиссёром Алексеем Балабановым — Маковецкий предстал в образах фотографа Иогана в драме «Про уродов и людей», банкира Белкина в «Брате — 2», бандита Корона в «Жмурках».
Благодаря невероятному таланту Сергей Маковецкий стал своеобразным талисманом для ведущих российских режиссёров — однажды поработав с ним, многие неоднократно приглашают актёра в свои новые проекты. Ещё одним «постоянным» напарником Маковецкого оказался Владимир Хотиненко. Актёр исполнил главные роли сразу в пяти его фильмах — «Макаров», «72 метра», «Гибель Империи», «Поп», «Бесы».
В последний момент Сергей Маковецкий заменил ушедшего из жизни Андрея Краско на съёмках сериала «Ликвидация» Сергея Урсуляка — с ролью одессита Фимы он справился виртуозно, а фразы его героя моментально разошлись на цитаты. Впоследствии режиссёр пригласил актёра во все свои новые картины — «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ненастье», «Одесский пароход» и в предстоящую военную драму «Праведник». Сегодня Маковецкий является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских актёров, ежегодно снимаясь в нескольких проектах.
Личная жизнь Сергея Маковецкого сложилась счастливо благодаря забавной случайности. Однажды в коридорах киностудии он стал свидетелем напряжённого разговора: актриса Елена Демченко спорила с коллегами, которые утверждали, что её — разведённую женщину с ребёнком — больше никто не возьмёт замуж. Однако Елена в себе не сомневалась и уверенно заявила: если она пожелает, на ней женится первый встречный. Первым встречным оказался Сергей Маковецкий, который просто проходил мимо. На шутливое предложение женщины пожениться он ответил согласием, а вскоре, к удивлению актрисы, заглянул к ней в гримёрную и предложил сыграть свадьбу на майские праздники.
Оказалось, что актёр настроен совершенно серьёзно. Его даже совершенно не смущала большая разница в возрасте — Елена была старше на 18 лет. Вскоре они поженились. Сергей как родного принял сына Елены от первого брака Дениса и заменил ему отца. В следующем году супруги отметят сорокалетие счастливой семейной жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Почему то ТС не упомянул о озвучке мультфильмов, ведь голос князя из "трех Богатырей" весьма узнаваем ;)