Сергей Маковецкий: как актёр женился на первой встречной и прожил с ней 40 лет

Став дипломированным актёром, Сергей Маковецкий был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова. Этой сцене он верен уже больше сорока лет и сыграл на ней десятки ярких ролей — китайца в «Зойкиной квартире», Яго в «Отелло», городничего в «Ревизоре», дядю Ваню и Евгения Онегина в одноимённых спектаклях. В карьере Маковецкого было и сотрудничество с другими театрами. На протяжении семи лет он работал в тандеме с эпатажным режиссёром Романом Виктюком, исполняя главные роли в нескольких его постановках. Этот союз распался после спектакля с пророческим названием «Я тебя больше не знаю, милый» — коллеги не смогли найти общие творческие решения и больше не общались.