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30 детей, которые придумали гениальные решения разных проблем

30 детей, которые придумали гениальные решения разных проблем

Автор:
16 декабря 2023 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Фотографии   Юмор   гениальность   гении   дети   подборка   смешно   смешные дети   смешные фото   фото   
1660
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У детей более гибкое и креативное мышление, чем у взрослых — и поэтому к решению самых разных задач они порой подходят с долей креатива. Дети из этой подборки показали свою гениальность разными способами, но точно впечатлили взрослых!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   Юмор   гениальность   гении   дети   подборка   смешно   смешные дети   смешные фото   фото   
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4  комментария
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8k
Артём 56 минут назад
"Людям свойственно приписывать завышенные умственные способности своим детям и домашним животным. "(с)
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296
zu4ara 38 минут назад
Тупые пиндосские дети ни хрена не умеют делать.

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38k
russger Час назад
Половина бред и тупость, другая половина вредит здоровью. Мало того, что дети лупятся в телефон, так ещё и бллизко к глазам. А прикол с вентиляторами? Привет простуда
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