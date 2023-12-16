30 детей, которые придумали гениальные решения разных проблем

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У детей более гибкое и креативное мышление, чем у взрослых — и поэтому к решению самых разных задач они порой подходят с долей креатива. Дети из этой подборки показали свою гениальность разными способами, но точно впечатлили взрослых!
1. "Ему нельзя есть в гостиной. А на кухне - нельзя пользоваться планшетом. Он сломал систему"
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2. Этот мальчик распечатал на 3D-принтере держатели, чтобы у медработников не уставали уши во время ношения медицинских масок
6. "Сын поставил вокруг нашей кошки стаканчики, и она не двигается с места уже 20 минут.."
11. "А мои дети сделали "светофор" на двери моей комнаты. Вывешиваю красный цвет, когда работаю - это значит, что входить запрещено"
18. "Сын сделал это из оставшихся деталек. Его рот открывается и закрывается! Я впечатлена"
22. "Мой младший брат оставил обувь в доме, и надел перчатки на ноги, чтобы не запачкаться"
30. "Попросила маленького сына починить забор. Он хочет стать инженером. Вот что он сделал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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