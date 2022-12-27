Как появилась гигантская стена Розенбурга в Нидерландах

После Второй мировой войны портовый город Розенбург в Нидерландах начал стремительно развиваться, и по его каналам начали проходить всё больше и больше грузовых кораблей. В 1960-х параллельно одному старому каналу Nieuwe Vaterveg создали новый, Каландия. Вскоре и по нему начало ходить множество судов. Эти корабли были настолько большими, что сильный ветер, дующий с моря, угрожал изменить их курс, когда они проходили через узкий канал. Власти начали искать решение.