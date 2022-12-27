Как появилась гигантская стена Розенбурга в Нидерландах

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Некоторые принимают стену Розенбурга за произведение современного искусства или инсталляцию. Но эту гигантскую ветровую стену длиной 1600 метров построили в 80-х для защиты кораблей.
После Второй мировой войны портовый город Розенбург в Нидерландах начал стремительно развиваться, и по его каналам начали проходить всё больше и больше грузовых кораблей. В 1960-х параллельно одному старому каналу Nieuwe Vaterveg создали новый, Каландия. Вскоре и по нему начало ходить множество судов. Эти корабли были настолько большими, что сильный ветер, дующий с моря, угрожал изменить их курс, когда они проходили через узкий канал. Власти начали искать решение.
В 80-х архитекторы Мартин Струис и художник Франс де Вит взялись за задание - спроектировать ветровую стену, которая бы выглядела просто и одновременно была эффективной. Конструкция включала более 100 бетонных плит, и некоторые из которых имели вогнутую форму. Получилась целая стена длиной 1600 метров, которая значительно снижает силу ветра. После этого корабли смогли проще преодолевать узкий канал, а само сооружение стало известно как Ветровая стена Розенбурга.
В южной части канала Каландия ветровая стена состоит из бетонных конструкций шириной 18 метров и длиной 25 метров. Ближе к мосту картинка меняется - бетонные плиты имеют ширину всего 4 метра, но они расположены ближе друг к другу. Сейчас некоторые принимают стену Розенбурга за произведение современного искусства - выглядит она и вправду масштабно! Между тем, она уменьшает силу здешнего ветра на целых 75 процентов.
Вот как они выглядят на видео
Источник: — переведено специально для fishki.net
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