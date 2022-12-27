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Как появилась гигантская стена Розенбурга в Нидерландах

Как появилась гигантская стена Розенбурга в Нидерландах

Автор:
27 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Нидерланды   Розенбург   в мире   ветровая стена   интересное   мир   сооружения   факты   фото   фотографии   
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Некоторые принимают стену Розенбурга за произведение современного искусства или инсталляцию. Но эту гигантскую ветровую стену длиной 1600 метров построили в 80-х для защиты кораблей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   Розенбург   в мире   ветровая стена   интересное   мир   сооружения   факты   фото   фотографии   
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2  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Они забавно будут торчать из под воды, когда "Низкие земли" таки затопит.
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Frank Borman Час назад
Нидерландцы - великолепные инженеры. Одни из лучших в мире.
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