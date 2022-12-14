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20 любопытных фактов об ураганах

20 любопытных фактов об ураганах

Автор:
14 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересное   природа   природные явления   стихийное бедствие   стихия   ураган   ураганы   факты   фото   фотографии   
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Ураган - сильнейший вихрь, скорость которого может достигать 252 км/ч. Буйство стихии способно разрушить чуть ли не всё на своём пути, но противостоять такой силе природы невозможно. Узнаем несколько интересных фактов об ураганах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   природа   природные явления   стихийное бедствие   стихия   ураган   ураганы   факты   фото   фотографии   
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2  комментария
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Оксид Бетона 51 минуту назад
"Левая" и "Правая" стороны урагана относительно чего? Относительно направления движения или как?
И вообще, у нас, на Западно-Сибирской равнине тишина. Ни гор, ни землетрясений, ни ураганов, ни цунами, даже войн особых не было. Безопасная скукота. Приезжайте...
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8
RobotTerminator2 18 минут назад
Вперёд Ураганы!!! Смерть пиндосам!!!
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