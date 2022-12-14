20 любопытных фактов об ураганах

Жители таких мест, как Флорида, настолько привыкли к ураганам, что некоторые уже не соблюдают всех правил эвакуации. Они остаются дома и устраивают "ураганные вечеринки" - друзья собираются вместе перед ураганом, запасаются вкусностями и проводят время вместе, пока за окном бушует буря. Один местный супермаркет даже продаёт специальные "торты для ураганных вечеринок".