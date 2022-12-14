20 любопытных фактов об ураганах

1765
21
Ураган - сильнейший вихрь, скорость которого может достигать 252 км/ч. Буйство стихии способно разрушить чуть ли не всё на своём пути, но противостоять такой силе природы невозможно. Узнаем несколько интересных фактов об ураганах.
40% ураганов на всей Земле приходится на американский штат Флорида. Всему виной - расположение возле Карибских островов, которые "подхватывают" ветры, дующие с западного побережья Африки
×
×
Ветер считается ураганом, когда его скорость превышает 120 км/ч. До этой отметки ветер считается тропическим циклоном
Давать ураганам имена начали лишь в 1953 году. При этом до 1978 года Национальная метеорологическая служба давала ураганам только женские имена. Затем подключили и мужские
Кстати, "нарекает" ураганы Всемирная метеорологическая организация. Существует шесть различных списков имён, которые меняются каждый год. В каждом списке - 26 имен, по одному на каждую букву алфавита.
Если смотреть на изображения урагана во время прогноза погоды, вокруг его эпицентра обычно виднеется спираль. Это - длинные полосы гроз с ураганными ветрами. Их длина варьируется от 80 до 480 километров
На правой стороне урагана всегда самые сильные ветры, грозы и штормовые волны - поэтому её называют "грязной" и "плохой" стороной
Когда приближается ураган, лучше находиться с левой стороны от его эпицентра.
Ураган Катрина 2005 года был самым "дорогостоящим" ураганом всех времен. Оценочная стоимость ущерба составила 108 миллиардов долларов, а некоторые части затронутых территорий восстанавливают до сих пор
Если ураган был особо разрушительным, его "имя" удаляется из списков. На данный момент удалено 93 имен
Первое имя, которое удалили из базы - “Кэрол”, ураган 1954 года, причинивший ущерб в размере 460 миллионов долларов и унесший жизни 72 человек. Новый участник списка ушедших - Иэн.
Большинство жертв ураганов погибает не от обломков и другого, как часто показывают в фильмах, а тонет под сильными штормовыми волнами. Их высота достигает 4-5 метров, и они могут покрывать около 160 километров побережья
Когда ураган "выходит на сушу", он формирует торнадо. Средняя скорость такого ветра доходит до 200 км/ч
Если Национальная метеорологическая служба замечает приближение урагана, данные о нём будут обновляться каждые 12 часов. Когда тот перемещается на сушу, данные обновляются каждый час
Служба использует несколько компьютерных моделей для прогнозирования направления каждого урагана.
В среднем каждый год случается 10 ураганов. Правда, были исключения. В 1995 году их было 19, а в 2005 году - 28 ураганов
Самым смертоносным ураганом считается Галвестонский, обрушившийся на Техас в 1900 году. Ветер достигал скорости 214 км в час, и унес жизни около 8000 человек
Ураган пятой категории - самый сильный по шкале Саффира. В США, например, зарегистрировано лишь четыре урагана пятой категории - в 1935, 1962, 1992 и 2018 годах. Ни один из них не побил рекордов по разрушительности и количеству жертв
Существует традиция "ураганных вечеринок"
Жители таких мест, как Флорида, настолько привыкли к ураганам, что некоторые уже не соблюдают всех правил эвакуации. Они остаются дома и устраивают "ураганные вечеринки" - друзья собираются вместе перед ураганом, запасаются вкусностями и проводят время вместе, пока за окном бушует буря. Один местный супермаркет даже продаёт специальные "торты для ураганных вечеринок".
Бывали случаи, когда в одном месте формировалось два урагана. Они даже могут слиться в один, когда подходят достаточно близко друг к другу
В Национальном управлении океанических исследований есть группа под названием "Охотники за ураганами"
Эта команда состоит из подготовленных пилотов, метеорологов, ученых и членов экипажа. Они добираются до урагана на специально оборудованном самолете, следя за тем, как он движется, изучая грозы, ветры, показатели, и делая разные исследования.
Слово "ураган" происходит от испанского huracán, заимствованного из араваканского языка. Оно обозначало имя майянского божества ветра Huracan (от Jun Raqan, "одноногий")
Перед "второй волной" урагана ветер может неожиданно стихнуть, море на некоторое время становится спокойным, и дождь прекращается. Это также называют "глаз бури" - область прояснения и тихой погоды в центре урагана
Ураганы бушуют даже на Юпитере. Большое красное пятно, которое виднеется на гиганте - это мощнейший ураган-антициклон, где ветер движется со скоростью 430 км/ч
По некоторым данным ученых, он может бушевать на Юпитере уже по меньшей мере 357 лет.
Предупреждая людей о приближении урагана, синоптики показывают в СМИ так называемый "конус неопределённости". Точкой отмечен район формирования урагана, а далее - область, по которой стихия должна промчаться в ближайшее время
Самой вероятной траекторией считается центральная линия. Многие ошибочно полагают, что размеры конуса совпадают с размерами урагана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле
- Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
- 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших
- Медовые муравьи - труженики, производящие мёд
- Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса
Метки: интересное природа природные явления стихийное бедствие стихия ураган ураганы факты фото фотографии
Новости партнёров
реклама
И вообще, у нас, на Западно-Сибирской равнине тишина. Ни гор, ни землетрясений, ни ураганов, ни цунами, даже войн особых не было. Безопасная скукота. Приезжайте...