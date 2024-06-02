13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным

Он был так назван в честь высадки капитана Кука в этом месте в 1770 году. Это была его вторая высадка на австралийском континенте. Сегодня это небольшой город, стоящий перед заливом Дрофа. Несмотря на то, что в этом регионе сохранилась флора и фауна, туристы также могут комфортно там остановиться: здесь есть рестораны, магазины, отели и места для пикников с бесплатным барбекю. По данным переписи в 2021 году, население города составляет всего 125 человек.