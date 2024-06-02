13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным

2017
14
Австралия полна сюрпризов, и этот континент не перестаёт поражать путешественников. Здесь вместо снега светятся насекомые, а птицы подражают собакам. В этом посте вы увидите яркие и забавные странности этой страны.
1. УФ-индекс на улицах
“Экстремальный”, “Очень высокий”, “Высокий”, “Умеренный”, “Низкий”. Каждый австралиец знает, как важно защищать кожу от солнца. Здесь очень легко сгореть, и чтобы этого избежать, есть специальные таблицы, показывающие, насколько агрессивно солнце. Используя доски, вы можете найти самое безопасное время для выхода на улицу и выбрать подходящий солнцезащитный крем.
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2. "Отвергнутые лимоны"
В продуктовых магазинах Австралии можно купить непривлекательные фрукты и овощи по более низкой цене. Таким образом, фермеры могут остановить уничтожение продуктов, которые выглядят не очень хорошо, и доказать, что уродливые фрукты и овощи так же вкусны, как и красивые.
3. Метро вроде бы есть, но его нет
Метро в Австралии можно увидеть только на поверхности. Проездной на общественный транспорт работает по системе, основанной на времени, что означает, что вы можете использовать его в течение 2 часов или весь день (в зависимости от проездного). Но только 1 из 10 австралийцев пользуется автобусом или метро, другие предпочитают велосипеды или передвигаются пешком.
4. Веджимайт
Веджимайт - это густая паста тёмно-коричневого цвета на основе дрожжевого экстракта, национальное блюдо Австралии. Его изготавливают из остатков пивного сусла и различных вкусовых добавок. На вкус паста очень солёная и горьковатая. Австралийцы любят есть Веджимайт с хлебом и печеньем.
5. Легенда о хищной коале
Местные жители советуют быть осторожными, потому что есть вероятность, что вы столкнетесь с хищной коалой. Это большие агрессивные животные, которые живут на верхушках деревьев и нападают сверху на невинных людей. К счастью, хищная коала - это всего лишь миф, используемый для отпугивания туристов.
6. Санитарные требования к упаковке пищевых продуктов
Честные производители - это то, чем гордятся австралийцы. На упаковке пищевых продуктов вы можете найти статистику, показывающую, насколько что-то полезно для здоровья. Это облегчает покупки людям, которые предпочитают есть здоровую пищу.
7. Символы Австралии
Эму и кенгуру были выбраны национальными символами Австралии не просто так. Они символизируют прогресс, потому что принято считать, что эти животные могут двигаться только вперед. Но на самом деле и эму, и кенгуру могут двигаться задом наперед, хотя делают это редко.
8. Птицы пересмешники
Лирохвосты живут в Австралии. Самцы этого вида считаются рок-звёздами мирового масштаба. Они могут имитировать голоса, по меньшей мере, двадцать видов птиц практически в совершенстве, а также копировать любые другие услышанные ими звуки. Например, они могут легко имитировать звуки бензопил, автомобильных двигателей, сигналов тревоги, выстрелов из винтовки, щелчков затвора камеры, мелодий звонка мобильного телефона и многого другого. Они могут имитировать звуки лая собак в сочетании с криками ребенка, что может сбить с толку многих людей.
9. Родина слова "селфи"
С 2013 года весь мир использует слово ” селфи “. Но мало кто знает, что это было частью австралийского жаргона. А отцом этого слова является австралиец Натан Хоуп, который написал его на форуме в 2002 году.
10. Летающий доктор
“Royal Flying Doctor Service” - крупнейшая аэромедицинская организация в мире. Она был открыта в 1928 году. Они помогают людям, живущим в сельской местности или в отдаленных районах Австралии, и первыми реагируют на несчастные случаи. Они перевозят больных, проводят медицинские консультации по телефону, радио или видеозвонкам; и доставляют врачей, необходимых для запланированных посещений.
11. В Австралии есть город под названием 1770 год
Он был так назван в честь высадки капитана Кука в этом месте в 1770 году. Это была его вторая высадка на австралийском континенте. Сегодня это небольшой город, стоящий перед заливом Дрофа. Несмотря на то, что в этом регионе сохранилась флора и фауна, туристы также могут комфортно там остановиться: здесь есть рестораны, магазины, отели и места для пикников с бесплатным барбекю. По данным переписи в 2021 году, население города составляет всего 125 человек.
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