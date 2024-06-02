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13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным

13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным

Автор:
02 июня 2024 21:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Особенная   мир   причины   странности   сюрпризы   
2017
14

Австралия полна сюрпризов, и этот континент не перестаёт поражать путешественников. Здесь вместо снега светятся насекомые, а птицы подражают собакам. В этом посте вы увидите яркие и забавные странности этой страны.

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Метки: Австралия   Особенная   мир   причины   странности   сюрпризы   
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5  комментариев
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464
Николаев Борис 21 минуту назад
ВСЕ пауки и змеи в Австралии ядовитые! Абсолютно все могут (и хотят!) тебя убить! Так что обувайтесь осторожно, предварительно обязательно перевернув и постучав кросовку/ботинок, а предже, чем присесть на унитаз, обязательно загляните в него. Так меня инструктировал местный житель в самолёте, пока летели из Джакарты в Сидней.
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26k
SolomonA Секунду назад
А на 13 - в Австралии есть фотошопные рукожопы?
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818
alex Полчаса назад
А как же сериал Bluey?
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33k
Владимир 44 минуты назад
А что тут особенного?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1887 постов (1830 в горячем)

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