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Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений

Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений

Автор:
01 марта 2024 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   вокруг света   интересное   история   мир   природа   факты   
1608
46

Пожалуй, единственное, с чем точно могут согласиться абсолютно все, так это с тем, что наш мир – удивительное место, полное интересных людей, пейзажей, животных и многого другого. Так что расслабьтесь и приготовьтесь насладиться большой подборкой занимательных фотографий и фактов, которыми поделились пользователи сети.

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В 2014 году компания Warner Bros предложила 30 художникам нарисовать свою версию Бэтмена в честь 75-й годовщины персонажа. Среди них был Кристиан Пачеко, владелец дизайнерской фирмы Kimbal в Юкатане, Мексике. Выше представлен его дизайн.

С тех пор популяция пингвинов значительно увеличилась и восстановилась!

Благодаря этому черепахи снова смогли откладывать здесь яйца после 20-летнего перерыва

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Метки: Фотографии   вокруг света   интересное   история   мир   природа   факты   
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7  комментариев
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39k
АнтонПолднев Час назад
Нифига себе у них десятилетки...

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АнтонПолднев Час назад
А почему упорно вторую руку не показывают? Интересно было бы посмотреть...

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АнтонПолднев Час назад
Кто-то на этой планете видел вживую дракона? И может рассказать какая у него чешуя?

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21k
Luc72 Час назад
"Благодаря этому черепахи снова смогли откладывать здесь яйца после 20-летнего перерыва"
А может благодаря этому местное население получило на НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ новую свалку? Если они не понимают, что живут за счет туристов и от внешнего вида всего вокруг НАПРЯМУЮ зависит их хоть какая то еда на столе, то пусть бы уж немного пожили бы в условиях дарвиновского отбора, глядишь, через поколение стали бы убираться и хоть что то выращивать сами.
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60
ГТА Форевер 2 часа назад
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