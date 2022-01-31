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Китай готовит к запуску космический самолет

Китай готовит к запуску космический самолет (9 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   авиация   новости   перелеты   суборбитальный самолет   техника   технологии   
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Китайские инженеры приступили к разработке суборбитального самолета. Космический самолет сможет взлетать вертикально, будучи прикрепленным к ракете. После отделения он путешествует через суборбитальное пространство к своему конечному пункту назначения. Двигаясь со скоростью около 4000 км/ч, он может добраться из Лондона в Нью-Йорк за час. Пекинская фирма, разработавшая самолет, надеется запустить его в 2025 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   авиация   новости   перелеты   суборбитальный самолет   техника   технологии   
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5  комментариев
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Monher 57 минут назад
Над телепортом надо работать, над телепортом.
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5k
Roman 22 минуты назад
Вся суть журнашлюхтики:

"Китай готовит к запуску космический самолет"
"Китайские инженеры приступили к разработке суборбитального самолета."
"Пекинская компания ... описывает его как «ракету с крыльями»"
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4k
Горожанин 38 минут назад
На этом фоне чего-то Илон своё ведерко давно не запускал. Или снова гиперлуп-отлуп? Верующие в прогресс двоечники не поймут.
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5k
KonstantinLeirov 44 минуты назад
Всё ничего, но надо помнить, почему не летает Конкорд и учитывать эти причины при построении суборбитальных аппаратов.
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