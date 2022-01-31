"Китай готовит к запуску космический самолет"

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Китайские инженеры приступили к разработке суборбитального самолета. Космический самолет сможет взлетать вертикально, будучи прикрепленным к ракете. После отделения он путешествует через суборбитальное пространство к своему конечному пункту назначения. Двигаясь со скоростью около 4000 км/ч, он может добраться из Лондона в Нью-Йорк за час. Пекинская фирма, разработавшая самолет, надеется запустить его в 2025 году.
Китайская компания разрабатывает суперскоростной космический самолет, который сможет доставлять пассажиров в любую точку Земли по суборбитальной траектории. Механизм его действия прост: ракета Tianxing I взлетает вертикально с прикрепленным пассажирским самолетом меньшего размера, пока не достигнет достаточно большой высоты, после чего самолет отделяется и отправляется в космос со скоростью около 4000 км/ч.
Пекинская компания Space Transportation разрабатывает данный аппарат с 2018 года и описывает его как «ракету с крыльями», надеясь запустить его в работу в 2025 году.
Пекинская компания Space Transportation разрабатывает данный аппарат с 2018 года и описывает его как «ракету с крыльями», надеясь запустить его в работу в 2025 году.
Испытательные полеты показали, что ракета-носитель может взлетать и успешно приземляться. Испытания самого космического самолета должны состояться в ближайшие годы. Если он заработает, то он будет летать вдвое быстрее «Конкорда» и сможет добраться из Лондона в Нью-Йорк примерно за час.
Это заявление обеспокоило некоторых аналитиков по вопросам безопасности США, так как было сделано спустя несколько месяцев после того, как китайское правительство запустило испытания гиперзвуковой ракеты.
Это заявление обеспокоило некоторых аналитиков по вопросам безопасности США, так как было сделано спустя несколько месяцев после того, как китайское правительство запустило испытания гиперзвуковой ракеты.
Вот так, по мнению создателей, будут проходить полеты на космическом самолете.
«Представленная разработка — это, по сути, ракета с крыльями, — говорится в заявлении фирмы. — Она обеспечит наиболее быструю транспортировку пассажиров из одного пункта в другой».
Подробности о ценах пока не объявлены, хотя ожидается, что это будет дешевле, чем запуск ракеты, и значительно быстрее, чем традиционный самолет.
Подробности о ценах пока не объявлены, хотя ожидается, что это будет дешевле, чем запуск ракеты, и значительно быстрее, чем традиционный самолет.
На видео, которое фирма разместила на своем веб-сайте, видно, как пассажиры садятся в самолет, прикрепленный к ракете, которая затем вертикально взлетает со стартовой площадки. Самолет отделяется от ракеты, и она спускается обратно на землю, готовая к запуску следующего космического самолета.
Судя по видео, создатели суборбитального самолета предполагают, что будущая версия сможет двигаться значительно быстрее, преодолевая расстояние в 4300 миль примерно за час.
Китайские инженеры планируют провести первые полноценные наземные испытания самолета в следующем году, первый полет без экипажа — в 2024 году, а первый полет с экипажем — в 2025 году.
Они также работают над орбитальной версией космического самолета, который может быть запущен в 2030 году и доставит пассажиров в космос, где они смогут облететь планету и вернуться обратно в любую точку Земли.
Они также работают над орбитальной версией космического самолета, который может быть запущен в 2030 году и доставит пассажиров в космос, где они смогут облететь планету и вернуться обратно в любую точку Земли.
В прошлом году Space Transportation привлекла $46,3 миллиона на разработку гиперзвукового космического самолета и провела около 10 испытательных полетов ракеты-носителя. Ходят слухи, что правительство Китая через Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники также работает над космическим самолетом, создавая государственную версию аппарата . В декабре стало известно, что китайское правительство теперь может вывести космический самолет на орбиту без предварительной привязки его к ракете. Это означает, что он может взлетать и приземляться из любого аэропорта. Источники говорят, что такой аппарат дает Китаю преимущество перед США в космической войне.
«Технология китайских космических самолетов была вдохновлена американским X-37B, но американский аппарат по-прежнему необходимо запускать с помощью ракеты, в то время как Китай преодолел это ограничение», — заявил в то время китайский военный журнал.
«Технология китайских космических самолетов была вдохновлена американским X-37B, но американский аппарат по-прежнему необходимо запускать с помощью ракеты, в то время как Китай преодолел это ограничение», — заявил в то время китайский военный журнал.
Китай — не единственная страна, работающая над проектом гиперзвукового самолета. В начале этой недели базирующаяся в Сиэтле компания Radian Aerospace объявила о разработке своего собственного одноступенчатого орбитального космического самолета. Другие проекты, использующие космос и ракеты, чтобы быстрее облететь Землю, включают и VSS Unity от Virgin Galactic, который в прошлом году совершил суборбитальный полет с полным экипажем, с Ричардом Брэнсоном на борту. Самолеты Virgin Galactic также работают с материнским кораблем, хотя он взлетает горизонтально, как традиционный самолет, и приземляется, планируя вниз к месту назначения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Китай готовит к запуску космический самолет"
"Китайские инженеры приступили к разработке суборбитального самолета."
"Пекинская компания ... описывает его как «ракету с крыльями»"
Этот аппарат будет летать выше, в стратосфере, там среда сильно разрежена, а значит ударная волна до земли не долетит.