"Китай готовит к запуску космический самолет"

В прошлом году Space Transportation привлекла $46,3 миллиона на разработку гиперзвукового космического самолета и провела около 10 испытательных полетов ракеты-носителя. Ходят слухи, что правительство Китая через Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники также работает над космическим самолетом, создавая государственную версию аппарата . В декабре стало известно, что китайское правительство теперь может вывести космический самолет на орбиту без предварительной привязки его к ракете. Это означает, что он может взлетать и приземляться из любого аэропорта. Источники говорят, что такой аппарат дает Китаю преимущество перед США в космической войне.

«Технология китайских космических самолетов была вдохновлена американским X-37B, но американский аппарат по-прежнему необходимо запускать с помощью ракеты, в то время как Китай преодолел это ограничение», — заявил в то время китайский военный журнал.