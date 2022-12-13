FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6724 поста • 965 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Екатеринбурге отстранили от работы мигрантов, устроивших побоище у склада Ozon

В Екатеринбурге отстранили от работы мигрантов, устроивших побоище у склада Ozon

Автор:
13 декабря 2022 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   видео   драка   мигранты   полиция   разнорабочие   
1340
1
1

Конфликт, говорят, произошёл из-за какой-то мелочи. Но мелочей для горячих южных специалистов, как известно, не существует — из-за незначительного конфликта между двумя мужчина передрался весь кишлак.

Вчера вечером в логистическом центре онлайн-магазина "Озон" в Екатеринбурге передрались рабочие из ближнего зарубежья. Как рассказали очевидцы, драка началась из-за того, что среднеазиатские специалисты начали лезть через друг друга и толкаться, чтобы успеть на последний автобус.

Полиция уже проводит проверку, но там сообщают, что пострадавших нет. В "Озоне" же открестились от рабочих, заявив, что те работали в подрядных фирмах, которые, по словам представителей маркетплейса, уже отстранили от работы самых активных участников потасовки.


«На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошёл конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. Участники конфликта отстранены от работы. Объект продолжает работать в обычном режиме», — прокомментировали ситуацию в компании.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: OZON   видео   драка   мигранты   полиция   разнорабочие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Макашев 2 часа назад
оцепить всю эту стаю обезьян ОМОНом , рассортировать и отправить в родные аулы с запретом въезда в Россию навсегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович 22 минуты назад
Обезьян не переделать. Почему ни не работают в своем Макакастане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 23 минуты назад
Какого кера у нас до сих пор столько гастарбайтеров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака Полчаса назад
БЕ БЕ БЕ , слышатся от них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 43 минуты назад
Всю эту хероборину, надо вычищать из страны под "метелку"! Завозить ограниченными партиями, с приминением биометрических данных и геолокационных датчиков!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Леонид 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс Час назад
Узбекское побоище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Час назад
Маркетплейс будет знать, как хайрить воркеров-мигрантов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 2 часа назад
Нужно больше автобусов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Knives22 Serg2001 40 минут назад
Надеюсь ОМОН им их предоставит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Knives22 Serg2001 8 минут назад
зачем каждый день, пару рейсов автобусных, а потом билет на поезд в один конец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122373



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь
Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера...
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного...
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#история#аварии#авто аварии#дети#люди#автомир#США
#Юмор#дтп#животные#факты#позитив#подборка#забавно#Приколы#новый год#футбол
#интересно#СССР#фотографии#Россия#Спорт#автомобили#картинки#улыбнуло#полиция#шоу бизнес
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских

На что жалуетесь?

Вернуться