В Екатеринбурге отстранили от работы мигрантов, устроивших побоище у склада Ozon

Полиция уже проводит проверку, но там сообщают, что пострадавших нет. В "Озоне" же открестились от рабочих, заявив, что те работали в подрядных фирмах, которые, по словам представителей маркетплейса, уже отстранили от работы самых активных участников потасовки.



«На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошёл конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. Участники конфликта отстранены от работы. Объект продолжает работать в обычном режиме», — прокомментировали ситуацию в компании.