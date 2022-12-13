В Екатеринбурге отстранили от работы мигрантов, устроивших побоище у склада Ozon

Конфликт, говорят, произошёл из-за какой-то мелочи. Но мелочей для горячих южных специалистов, как известно, не существует — из-за незначительного конфликта между двумя мужчина передрался весь кишлак.
Вчера вечером в логистическом центре онлайн-магазина "Озон" в Екатеринбурге передрались рабочие из ближнего зарубежья. Как рассказали очевидцы, драка началась из-за того, что среднеазиатские специалисты начали лезть через друг друга и толкаться, чтобы успеть на последний автобус.
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Полиция уже проводит проверку, но там сообщают, что пострадавших нет. В "Озоне" же открестились от рабочих, заявив, что те работали в подрядных фирмах, которые, по словам представителей маркетплейса, уже отстранили от работы самых активных участников потасовки.
«На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошёл конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. Участники конфликта отстранены от работы. Объект продолжает работать в обычном режиме», — прокомментировали ситуацию в компании.
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