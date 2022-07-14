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Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии

Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии

Автор:
14 июля 2022 11:14
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   мурманск   наказание   педофил   педофилия   полиция   самосуд   
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Парни сообщили, что отслеживали любителя малолетних девочек около месяца и имеют доказательства его вины, а потому считают что они правы.

В одном из переходов Мурманска группа подростков избила мужчину. Северянину устроили самосуд за приставания к несовершеннолетним девочкам - так парни объяснили свои действия. Сами тинейджеры сообщили, что почти месяц гонялись за любителем лолит.


Более того, еще полгода назад о поползновениях этого индивидуума шел разговор в местных пабликах, однако почему-то полиция не проявляла к нему интереса. Мужчину видели, когда тот приставал на Семеновском озере к девочке и проявлял интерес к еще одной несовершеннолетней уже на остановке общественного транспорта.


Но лишь после драки с подростками педофил, наконец, попал в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщают в СМИ, пострадавший заявление в полицию не полицию о своем избиении не подавал. Однако по факту избиения претензии могут предъявить и молодым людям, т.к. самосуд у нас не приветствуется.


В настоящее время в полиции изучают видеозапись и занимаются проверкой этой публикации в Сети.

Источник:

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Метки: видео   драка   мурманск   наказание   педофил   педофилия   полиция   самосуд   
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3  комментария
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1k
lobster 37 минут назад
Всё правильно сделали, только в сеть это видео не надо было выкладывать. Ребятам теперь самим могут проблемы прилететь, а не хотелось бы.
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131
Сергей С 44 минуты назад
Если есть доказательство, то правильно мужики поступили, только слабо, и без камер надо было
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51k
noName 46 минут назад
С пацанами я согласен однозначно, если они его действительно пасли и бьют зная за что. Этот упырь приставал к малолеткам, но если с его стороны не было попыток растления то получается что по закону он чист. В овд он может сказать что просто любит общаться с детьми и наплести слезливую историю про отсутствие собственных детей, ну собственно и всё! Это хрен оспоришь, если он не светился раньше, а вот пацаны за свой видосик могут горя хапнуть. Добро любит тишину...
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