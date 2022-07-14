Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии

Парни сообщили, что отслеживали любителя малолетних девочек около месяца и имеют доказательства его вины, а потому считают что они правы.
В одном из переходов Мурманска группа подростков избила мужчину. Северянину устроили самосуд за приставания к несовершеннолетним девочкам - так парни объяснили свои действия. Сами тинейджеры сообщили, что почти месяц гонялись за любителем лолит.
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Более того, еще полгода назад о поползновениях этого индивидуума шел разговор в местных пабликах, однако почему-то полиция не проявляла к нему интереса. Мужчину видели, когда тот приставал на Семеновском озере к девочке и проявлял интерес к еще одной несовершеннолетней уже на остановке общественного транспорта.
Но лишь после драки с подростками педофил, наконец, попал в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщают в СМИ, пострадавший заявление в полицию не полицию о своем избиении не подавал. Однако по факту избиения претензии могут предъявить и молодым людям, т.к. самосуд у нас не приветствуется.
В настоящее время в полиции изучают видеозапись и занимаются проверкой этой публикации в Сети.
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