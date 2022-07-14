Мурманские подростки устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии

Но лишь после драки с подростками педофил, наконец, попал в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщают в СМИ, пострадавший заявление в полицию не полицию о своем избиении не подавал. Однако по факту избиения претензии могут предъявить и молодым людям, т.к. самосуд у нас не приветствуется.

В настоящее время в полиции изучают видеозапись и занимаются проверкой этой публикации в Сети.