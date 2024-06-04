Интерьеры квартир, глядя на которые так и хочется закричать: "Мама дорогая!"

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Дизайнеров интерьеров сейчас очень много. И все они хотят завоевать своего клиента, воспроизводя даже самые безумные идеи. В этом посте собраны странные ремонты, глядя на которые хочется промыть глаза.
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Вот чем теба, автор, помешал камин на 7-й фотке? Или что плохого в коридоре на 8-й, стильный красивый коридор, что тут не так? И чем не угодила красивая и стильная кухня на 15-м фото?
В общем, есть предположение, что вкусы автора статьи более специфические, чем те, что он попытался обсмеять.
"Вдруг обломилось" - ну вот на халяву получил рабочую хреновину, а её место вакантно. Не было\сломалась калитки, а тут друган "забирай, а то я меняю на новую". Почему бы и нет, тогда? Кафель в сортире развалился, а у нас есть фото с плаката - вуаля! И т.д.
Подарили портрет Путина - не выкидывать же (а то потом поедешь к Кадырову извиняться), а стена голая. Ну и цвета хохляндии - видимо из Хохляндии.
У меня, вон, есть ноут, на котором я только книжки читаю. Ну подарили мне старенький, но рабочий ноут (выкинуть - жалко, можно подарить). Ничего современного на нём не сделаешь, но книжки читать можно. Вот и читаю
Шурман плачет в тишине,хрен на пол шестого.