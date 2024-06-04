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Интерьеры квартир, глядя на которые так и хочется закричать: "Мама дорогая!"

Интерьеры квартир, глядя на которые так и хочется закричать: "Мама дорогая!"

Автор:
04 июня 2024 12:19
Сообщество : Юмор
Метки: Дизайн квартир   интересно   интерьер   квартиры   ремонт   фото   
2846
17

Дизайнеров интерьеров сейчас очень много. И все они хотят завоевать своего клиента, воспроизводя даже самые безумные идеи. В этом посте собраны странные ремонты, глядя на которые хочется промыть глаза.

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Метки: Дизайн квартир   интересно   интерьер   квартиры   ремонт   фото   
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11  комментариев
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34k
Slonyash Час назад
404?

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4k
просто Дмитрий 44 минуты назад
А не генеральские, часом эти квартирки??? Впрочем , первая на прапорскую тянет
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4k
просто Дмитрий 47 минут назад
Комментарий к фото
Зато патриотично... p.s.Простите меня хахлы!!!!!!!!!!!!!!
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24k
Killgrave 57 минут назад
Комментарий к фото
По факту здесь нет претензий к интерьеру.
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7k
heta 59 минут назад
На большинстве фоток вполне нормальные интерьеры. Не ну есть дичь, типа портретов в туалете и спальне, но в целом ничего прям уж такого-такого не вижу. Дело вкуса.
Вот чем теба, автор, помешал камин на 7-й фотке? Или что плохого в коридоре на 8-й, стильный красивый коридор, что тут не так? И чем не угодила красивая и стильная кухня на 15-м фото?
В общем, есть предположение, что вкусы автора статьи более специфические, чем те, что он попытался обсмеять.
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316
Серега heta 16 минут назад
Насчет 8 ,я тоже удивился.Обои подобрать правильно и вообще норм.
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40k
Андрей Иванов Час назад
Тут два вида жилья - очень дорого и "вдруг обломилось". В основном дорогие (по затратам) - практически все нормально сделаны, не аляповато, стили выдержаны. Есть отдельные недостатки, но и только. Если бабло есть, то почему бы и не?
"Вдруг обломилось" - ну вот на халяву получил рабочую хреновину, а её место вакантно. Не было\сломалась калитки, а тут друган "забирай, а то я меняю на новую". Почему бы и нет, тогда? Кафель в сортире развалился, а у нас есть фото с плаката - вуаля! И т.д.
Подарили портрет Путина - не выкидывать же (а то потом поедешь к Кадырову извиняться), а стена голая. Ну и цвета хохляндии - видимо из Хохляндии.

У меня, вон, есть ноут, на котором я только книжки читаю. Ну подарили мне старенький, но рабочий ноут (выкинуть - жалко, можно подарить). Ничего современного на нём не сделаешь, но книжки читать можно. Вот и читаю
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779
Шурман 2 часа назад
Что бы у меня Путин над кроватью весел да ни дай бог у меня потом стоять не будет . А здесь кстати даже очень красиво если носорога убрать , там одного дуба хрен знает на сколько тысяч евро .
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316
Серега Шурман 13 минут назад
Путин в спальне на стене,для кого то клево
Шурман плачет в тишине,хрен на пол шестого.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1709 постов (1660 в горячем)

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