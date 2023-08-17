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Убойные квартиры, из которых хочется бежать без оглядки

Убойные квартиры, из которых хочется бежать без оглядки

Автор:
17 августа 2023 21:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   дизайн интерьера   интерьер   квартиры   фото   
1221
15

Интерьер - мощная штука. С его помощью можно облагородить квартиру, а можно сотворить из неё истинное чудовище. Перед вами примеры жутковатых и странных дизайнов жилья.

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Метки: Прикол   дизайн   дизайн интерьера   интерьер   квартиры   фото   
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4  комментария
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17k
Алекс 52 минуты назад
Почти бунгало кстати не плохо особенно если это детская.
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
хреново жить когда нету вкуса. или хотя бы чувства меры..
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