Убойные квартиры, из которых хочется бежать без оглядки

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Интерьер - мощная штука. С его помощью можно облагородить квартиру, а можно сотворить из неё истинное чудовище. Перед вами примеры жутковатых и странных дизайнов жилья.
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