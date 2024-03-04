Интерьеры квартир, которым позавидовали бы даже лучшие дизайнеры из Парижу

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Во время поиска квартиры можно наткнуться на настоящие бриллианты. Такие жилплощади, созданные безумными дизайнерами, точно запомнятся надолго.
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