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Интерьеры квартир, которым позавидовали бы даже лучшие дизайнеры из Парижу

Интерьеры квартир, которым позавидовали бы даже лучшие дизайнеры из Парижу

Автор:
04 марта 2024 07:10
Сообщество : Юмор
Метки: аренда   дизайн   квартиры   прикольно   ремонт   смешно   фото   
2814
17

Во время поиска квартиры можно наткнуться на настоящие бриллианты. Такие жилплощади, созданные безумными дизайнерами, точно запомнятся надолго.

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Метки: аренда   дизайн   квартиры   прикольно   ремонт   смешно   фото   
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4  комментария
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59k
zloykoyot Час назад
Исходя из отсутствия туалетной бумаги рядом с унитазом легко объяснить зачем стены сделали выпукло-шершавыми.
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13k
Copycat 12 минут назад
блин большая половина реально неплоха
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905
Шурман 37 минут назад
Розовая кухня это да :) был у меня Кент и его жена именно такую хрень поставила от Икеи :) с женой то он развелся и теперь так и живет с розовой кухней :)
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6k
Ыукп 2 часа назад
Угу, а от дизайнеров с тиливизера это будет самое то.
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