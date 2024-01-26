Странные интерьеры в стиле "Как у лучших домах Парижу"

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Порой ремонт может затянуться. И дизайнеры с их безумными идеями вообще тут не при чём. Просто собственники себе на уме и хотят нечто эпичное. В этой подборке и дорохо-бохато, и нелепо-вычурно, но главное, что ничего реально стильного нет. Но в таких квартирах и домах реально живут люди!
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