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Странные интерьеры в стиле "Как у лучших домах Парижу"

Странные интерьеры в стиле "Как у лучших домах Парижу"

Автор:
26 января 2024 06:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   интерьер   квартиры   ужасное жилье   ужасный ремонт   фото   
1619
15

Порой ремонт может затянуться. И дизайнеры с их безумными идеями вообще тут не при чём. Просто собственники себе на уме и хотят нечто эпичное. В этой подборке и дорохо-бохато, и нелепо-вычурно, но главное, что ничего реально стильного нет. Но в таких квартирах и домах реально живут люди!

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Метки: Прикол   дизайн   интерьер   квартиры   ужасное жилье   ужасный ремонт   фото   
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1  комментарий
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177
Деньги Есть 16 минут назад
Как говорят - На вкус и цвет.... Как по мне, большинство - безвкусица. Есть - дорого-богато. Но лучше от этого, они не становятся.
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