Странные интерьеры в стиле "Как у лучших домах Парижу"

Порой ремонт может затянуться. И дизайнеры с их безумными идеями вообще тут не при чём. Просто собственники себе на уме и хотят нечто эпичное. В этой подборке и дорохо-бохато, и нелепо-вычурно, но главное, что ничего реально стильного нет. Но в таких квартирах и домах реально живут люди!