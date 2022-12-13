Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах

Трансгендер Сэм Бринтон, занимавший пост в отделе по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, был уволен после скандала в СМИ, рассказавших о его кражах в аэропортах.





Сэм Бринтон предпочитающий, чтобы к нему обращались с местоимением они/их, успел проработать в Минэнерго США менее полугода, прославившись не как талантливый ядерщик, но человек с врождёнными или приобретёнными отклонениями в психике. И если трансгендерность (даже в ущерб компетентности) была одним из главных мотивов работодателей для его трудоустройства, то клептомания стала последней каплей. Впрочем, и после этого проступка небинарную "няшку" всеми силами старались спасти от увольнения.