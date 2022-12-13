Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах

Небинарная няшка проработала на новой должности менее полугода.
Трансгендер Сэм Бринтон, занимавший пост в отделе по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, был уволен после скандала в СМИ, рассказавших о его кражах в аэропортах.
Сэм Бринтон предпочитающий, чтобы к нему обращались с местоимением они/их, успел проработать в Минэнерго США менее полугода, прославившись не как талантливый ядерщик, но человек с врождёнными или приобретёнными отклонениями в психике. И если трансгендерность (даже в ущерб компетентности) была одним из главных мотивов работодателей для его трудоустройства, то клептомания стала последней каплей. Впрочем, и после этого проступка небинарную "няшку" всеми силами старались спасти от увольнения.
Сначала полиция обнаружила, что зампомощник главы Министерства ядерной энергетики США в июне утащил из аэропорта Лас-Вегаса чужой чемодан. Он спокойно сорвал с него бирки и как ни в чём не бывало покинул воздушную гавань. Второй такой же случай произошёл уже в сентябре в Миннеаполисе. Следствие установило, что Бринтон ещё несколько месяцев пользовался украденными чемоданами и, очевидно, вещами, находившимися в них. Известно, что один из багажей принадлежал женщине.
Поначалу Бринтон всё отрицал, заявляя полицейским, что ничего не понимает. Но после поднятой в СМИ шумихи и неопровержимых доказательств в виде видеороликов с камер наблюдения сообщил, что чемоданы «случайно перепутал из-за усталости». Из-за усталости заботливое начальство его отправило в отпуск. Но СМИ продолжали муссировать и смаковать сюжеты с "самым видным ядерщиком страны", поднимая вопросы уже о компетентности людей его нанявших. После чего, собственно, Бринтона и уволили. С чем "их" и поздравляем.
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Все те, кто просит "чтобы к нему обращались с местоимением они/их", скажем мягко, требуют как минимум нескольких бесед с психиатром, подчеркиваю не психологом, а психиатром.
Герой поста лишнее тому подтверждение. Когда общество считает в порядке вещей потворствовать тараканам в головах граждан, это общество обречено.
Никто не против увлечений и желаний, но эти желания акутальны в собственном жилище со своим партнером. Исключительно. Все иное априори обречено на провал в конечном итоге.
- Так он это не он, а они.
- Да кто они то?
- Они это он.
- Он? Я думал это она.
- Он это тоже она, но только правильно они.
- Так их двое?
- Нет, оно одно.
- ОНО????
- Да.
- АААААААААААААААААА!!!!!
Так почему он всё ещё на свободе?
Вовремя мы с этого бл..кого корабля спрыгнули.
Вспоминается классика - "Голый король". Но в нашем случае этого "мальчика" бы скорее отправили к психиатру, чем действительно больног она голову.