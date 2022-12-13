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Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах

Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах

Автор:
13 декабря 2022 11:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Минэнерго   США   аэропорт   кражи   полиция   чиновник   
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Небинарная няшка проработала на новой должности менее полугода.

Трансгендер Сэм Бринтон, занимавший пост в отделе по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, был уволен после скандала в СМИ, рассказавших о его кражах в аэропортах.


Сэм Бринтон предпочитающий, чтобы к нему обращались с местоимением они/их, успел проработать в Минэнерго США менее полугода, прославившись не как талантливый ядерщик, но человек с врождёнными или приобретёнными отклонениями в психике. И если трансгендерность (даже в ущерб компетентности) была одним из главных мотивов работодателей для его трудоустройства, то клептомания стала последней каплей. Впрочем, и после этого проступка небинарную "няшку" всеми силами старались спасти от увольнения.

Сначала полиция обнаружила, что зампомощник главы Министерства ядерной энергетики США в июне утащил из аэропорта Лас-Вегаса чужой чемодан. Он спокойно сорвал с него бирки и как ни в чём не бывало покинул воздушную гавань. Второй такой же случай произошёл уже в сентябре в Миннеаполисе. Следствие установило, что Бринтон ещё несколько месяцев пользовался украденными чемоданами и, очевидно, вещами, находившимися в них. Известно, что один из багажей принадлежал женщине.

Поначалу Бринтон всё отрицал, заявляя полицейским, что ничего не понимает. Но после поднятой в СМИ шумихи и неопровержимых доказательств в виде видеороликов с камер наблюдения сообщил, что чемоданы «случайно перепутал из-за усталости». Из-за усталости заботливое начальство его отправило в отпуск. Но СМИ продолжали муссировать и смаковать сюжеты с "самым видным ядерщиком страны", поднимая вопросы уже о компетентности людей его нанявших. После чего, собственно, Бринтона и уволили. С чем "их" и поздравляем.

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Метки: transgender   Минэнерго   США   аэропорт   кражи   полиция   чиновник   
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38  комментариев
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14k
Majul 2 часа назад
Я медик, я прагматик и вверю только и исключительно своим глазам и науке. Есть два вида гениталий: мужские и женские, т.е. мальчики и девочки (за редчайшими исключениями в виде гермафродитизма).
Все те, кто просит "чтобы к нему обращались с местоимением они/их", скажем мягко, требуют как минимум нескольких бесед с психиатром, подчеркиваю не психологом, а психиатром.
Герой поста лишнее тому подтверждение. Когда общество считает в порядке вещей потворствовать тараканам в головах граждан, это общество обречено.
Никто не против увлечений и желаний, но эти желания акутальны в собственном жилище со своим партнером. Исключительно. Все иное априори обречено на провал в конечном итоге.
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46k
Эльза Вайнц 9 минут назад
Т.е две кражи ему простили? Или в УК Америки нет статьи за кражу для ЛГБТшников? Страна деградантов и тупых идиотов, честное слово...
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3k
vfrcbvec 12 минут назад
Кто плюсует посты про пдаров????
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9k
Летучий Мыш 21 минуту назад
Так может он "они" не потому, что трансгендер, а потому, что никогда не знаешь , чей чемодан попадётся: мужской или женский
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5k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
Спасибо автор ...
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
ну и для чего тут их рекламировать ?
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54
Хухрмухр 48 минут назад
Как то не по демократически.Видимо трансгендер,но не черный.
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41
ruslan d 53 минуты назад
А им разве нельзя воровать ?
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23k
MrGod 55 минут назад
А есть видео где это пристрелили после увольнения?
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13
Охотник MrGod 36 минут назад
Чёрным можно, белым - нельзя.
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29k
Андрей Иванов 56 минут назад
Это нарушение прав трансгендеров и клептоманов. Немедленно вернуть обратно. А то нам так ржать не над чем станет скоро
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16k
Александр 59 минут назад
Похоже он сжирал радиоактивные отходы, вот и последствия.
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13k
sonic24a Час назад
Это существо - оно трансгендер откуда куда? На Фантомаса вроде не тянет. Из школьных чмошников во взрослые колобки?
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11k
paranoid Час назад
Интересно. Налицо кража. Дважды. С видеосвидетельством и всем таким.
Так почему он всё ещё на свободе?
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28k
Григорий Час назад
Специально искали психа с явными отклонениями, нашли, а теперь недовольны.
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2k
SHAGREEN Час назад
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61k
Андрей Час назад
Очередное доказательство того, что у геев и прочих ЛГБТ+-=*: с головой серьёзные проблемы и они там не в одиночестве. Кто-то самоубиться пытается, кто-то вещи ворует, кто-то вообще насилует и так далее.
Вовремя мы с этого бл..кого корабля спрыгнули.
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102
Евген Час назад
И эти люди учат нас жить.
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8k
ron Час назад
То есть его внешний вид никого не насторожил, ни психологов, ни психиатров? ))
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14k
Alex Час назад
Были Содом и Гомора, их уничтожили. Почему бы не затереть еще раз?
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539
Aurelian Час назад
А можно к нему отправить негров с паяльниками в гости?
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Как наши либералы говорят - Не поделился с кем надо,вот и уволили!
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