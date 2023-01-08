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Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

Автор:
08 января 2023 19:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   америка   афпрамериканец   выстрел   ограбление   полиция   
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Афроамериканец не на того нарвался.

Вооруженный афро-американец ворвался в кафе и, угрожая пистолетом, начал вымогать у посетителей и администрации деньги. Но злоумышленник забыл, что находится в штате свободных людей, а не в либеральном тире, и был мгновенно застрелен одним из гостей заведения.

Местной полиции не понравилось, что гражданин посмел защитить себя от грабежа. Теперь героя, остановившего преступника, разыскивают для допроса.

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Метки: США   америка   афпрамериканец   выстрел   ограбление   полиция   
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179  комментариев
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1k
Омар Хайям 16 часов назад
Надоели со своим "Афро-американец" - пишите "негр".

"Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры." ©
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0
Eduard Dubrovski Полчаса назад
Мне больше всего нравится чел, который вдали от камеры, по диагонали. И может быть даже "на линии огня". Ноль эмоций у чувака.
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3k
вася васильев Час назад
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2k
Semen Час назад
Собаке собачья смерть...
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Ужин за счёт заведения, а бесплатный дессерт за контрольный выстрел.
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6k
yahaomsk 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
vasilykopkov 2 часа назад
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−7
Иван Местный 5 часов назад
А. М., комменты У. Г. недоденацифицированые. Грабитель чмо. Дядя суров. Усё.
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3k
Могвай 5 часов назад
И контрольный в конце, ваще красава.
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28k
koleos72 6 часов назад
Интересно, там в америках, белые заходят в "чёрный" бар с претензией на деньги?
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1k
Иван 7 часов назад
Был раздел на фишках адок, кастрировали сайт ,теперь очень редко захожу.
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316
Виталий Иван 3 часа назад
Он есть. Надо вручную хвост дописать после слеша adok
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9k
Григорий Бабкин 8 часов назад
И контрольный в бошку. Нормально так. Судя по музычке - латиносы. Обезьянка не на тех рыпнулась.
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2k
Dema 8 часов назад
Фига се он его нафаршировал,там реально без вариантов.
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4k
Alex75r 8 часов назад
У нас не правильно переводят слово штат. По законам это почти страна, а не область или округ. Возможно в этой "стране" оружие носят только полицейские и преступники. Поэтому "героя" и разыскивают.
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9k
Евгений 9 часов назад
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2k
Алексей 10 часов назад
Как? Как автор по видео отличает афроамериканца от негра?
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370
Javier Алексей 3 часа назад
Афроамериканцы - законопослушные граждане, ячейки общества. Негры - грабители, сутенёры, барыги и прочая шваль...
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13k
котегRUS 10 часов назад
у них первоклассник училку пристрелил за замечание, так что их разборки для них видимо норма..
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4k
Timur 12 часов назад
Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
Негр лежит и хип-хоп танцевать не идет
Только мертвый негр хип-хоп танцевать не идет
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361
jeka 13 часов назад
На лицо превышение само обороны))))))))))))))))) И вообще как так смог само защищаться, вот например в России у него даже короткоствола не могло быть, "официально" -\_(-|-)_/- )))))))))))))))))))))))))))))))))))
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294
gloomy old fart jeka 12 часов назад
Так в России и негры поскромнее...
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361
jeka Slowly 2 часа назад
Товарищ директор? )))
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13k
Мистер Фикс 13 часов назад
Надо было кинуть ему баскетбольный мяч
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1k
lebedev3612 13 часов назад
Как там пелось в одной песне... "ай-яй-яй-яй-яй-яйаа, убили негра, убили негра, убили...
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