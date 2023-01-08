Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги

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Афроамериканец не на того нарвался.
Вооруженный афро-американец ворвался в кафе и, угрожая пистолетом, начал вымогать у посетителей и администрации деньги. Но злоумышленник забыл, что находится в штате свободных людей, а не в либеральном тире, и был мгновенно застрелен одним из гостей заведения.
Местной полиции не понравилось, что гражданин посмел защитить себя от грабежа. Теперь героя, остановившего преступника, разыскивают для допроса.
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Метки: США америка афпрамериканец выстрел ограбление полиция
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