Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан

Сэму доверили присматривать за ядерными отходами, хотя, как пишет автор канала "Swiss ватник", ему вряд ли стоило доверять присматривать даже за собственной сумочкой.

Теперь вот Сэма Бринтона обвиняют в краже из зоны выдачи багажа в аэропорту Миннеаполиса. Некая Вера Брэдли заявила о пропаже багажа стоимостью $2,3 тыс. Когда начали просматривать записи с камер наблюдения и личность похитителя была установлена, все очень удивились.

Поначалу Бринтон утверждал, что не брал сумку, но потом по совету своих адвокатов передумал.