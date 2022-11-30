Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан

Речь о помощнике секретаря департамента по ядерным отодам США Сэме Бринтоне, пишет Fox News. По данным издания, в середине сентября камеры аэропорта Сент-Пол в Миннеаполисе засняли, как он схватил чужой чемодан и снял с него бирку с именем владельца.
Чудны дела твои, Господи! Если кто помнит, Сэм Бриттон в своё время ярко ворвался в повестку Белого Дома, мелькнув в мировых лентах СМИ лысой головой, красной помадой, туфлями на шпильках и платьями кричащих расцветок.
Сэму доверили присматривать за ядерными отходами, хотя, как пишет автор канала "Swiss ватник", ему вряд ли стоило доверять присматривать даже за собственной сумочкой.
Теперь вот Сэма Бринтона обвиняют в краже из зоны выдачи багажа в аэропорту Миннеаполиса. Некая Вера Брэдли заявила о пропаже багажа стоимостью $2,3 тыс. Когда начали просматривать записи с камер наблюдения и личность похитителя была установлена, все очень удивились.
Поначалу Бринтон утверждал, что не брал сумку, но потом по совету своих адвокатов передумал.
Съёмки с видеокамер убедительно доказывают его вину.
Тем более, что позднее Бринтона дважды видели с этим же чемоданом. Сначала чиновник отрицал, что украл багаж, но позднее признал, что взял его «из-за нервного истощения».
Как пишет RT, по словам Бринтона, он очень испугался, когда обнаружил чужие вещи в чемодане, и оставил их в гостинице. После инцидента советника по ядерной безопасности США отправили в отпуск. Это подтвердили в Министерстве энергетики. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Вангуем, что воришка сошлётся на девичью память и отделается штрафом.
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Точнее - употреблял.
Но это и наркота могла быть.
Все йабальники открыли, а я спистил чумадан.