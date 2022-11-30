FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9696 постов • 1365 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан

Чиновник-трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан

Автор:
30 ноября 2022 23:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   США   Сэм Бринтон   Ядерная безопасность   аэропорт   чемодан   
1836
4

Речь о помощнике секретаря департамента по ядерным отодам США Сэме Бринтоне, пишет Fox News. По данным издания, в середине сентября камеры аэропорта Сент-Пол в Миннеаполисе засняли, как он схватил чужой чемодан и снял с него бирку с именем владельца.

Чудны дела твои, Господи! Если кто помнит, Сэм Бриттон в своё время ярко ворвался в повестку Белого Дома, мелькнув в мировых лентах СМИ лысой головой, красной помадой, туфлями на шпильках и платьями кричащих расцветок.

×
×

Сэму доверили присматривать за ядерными отходами, хотя, как пишет автор канала "Swiss ватник", ему вряд ли стоило доверять присматривать даже за собственной сумочкой.

Теперь вот Сэма Бринтона обвиняют в краже из зоны выдачи багажа в аэропорту Миннеаполиса. Некая Вера Брэдли заявила о пропаже багажа стоимостью $2,3 тыс. Когда начали просматривать записи с камер наблюдения и личность похитителя была установлена, все очень удивились.

Поначалу Бринтон утверждал, что не брал сумку, но потом по совету своих адвокатов передумал.

Съёмки с видеокамер убедительно доказывают его вину.

Тем более, что позднее Бринтона дважды видели с этим же чемоданом. Сначала чиновник отрицал, что украл багаж, но позднее признал, что взял его «из-за нервного истощения».

Как пишет RT, по словам Бринтона, он очень испугался, когда обнаружил чужие вещи в чемодане, и оставил их в гостинице. После инцидента советника по ядерной безопасности США отправили в отпуск. Это подтвердили в Министерстве энергетики. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Вангуем, что воришка сошлётся на девичью память и отделается штрафом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: transgender   США   Сэм Бринтон   Ядерная безопасность   аэропорт   чемодан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Америке пи.дец, без вариантов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 3 минуты назад
Пора на небе вводить план Содом и Гоморра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 9 минут назад
А может реально уже наступило то самое время - "Обязательно бахнем. Весь мир в труху!"
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК Полчаса назад
Поискал я кто оно такое (оно само себя не называет он или она). "Тhe deputy assistant secretary of Spent Fuel and Waste Disposition in the Office of Nuclear Energy for the Department of Energy - это заместитель (!) помощника (!) секретаря по Использованнному Топливу и Размещению Отходов Оффиса атомной энергии Департамента Энергии. Т.е. по должности - мелкий чиновник, и зачем ставить его на одну доску с Суровикиным я не очень понимаю. Или любой проворовавшийся американский чиновник (укравший целый чемодан женского белья!) - это показатель краха всей американской системы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 37 минут назад
Что это за ребаная лысоусатая тварь... Гоблин-мутант?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
905
Tevet 56 минут назад
взял его «из-за нервного истощения».... ВСЁ! значит не виноватая, а так ХОРОШЕНЬКАЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кира 57 минут назад
Целый чемодан бабских шмоток нахаляву! Это просто праздник какой-то! А давайте предложим нашим Омериконским друзьям посадить его в Российскую тюрьму, вместе с чемоданом посадить. Надо же и нашим сидельцам праздник устроить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Женя Женя78 58 минут назад
какая мразота это просто жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
turyst Час назад
Такое ощущение, что он, ядерные отходы, ещё до вступление в должность, охранял.
Точнее - употреблял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Татьяна Баженова Час назад
В Америке, по-видимому, при приёме на работу обязательно спрашивают:" А Вы точно педераст?". На что это животное ответило: "А что, по мне не видно?" Ну, тогда его надо только на ядерную безопасность, без такого яркого клоуна в США ядерной безопасности не будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
alexis Час назад
Какого наезжаете на это? Он просто идентифицировал себя владельцем чемодана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AGold Час назад
Ковтун, чоль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джордж. Вашингтон. Час назад
В Шереметьево на багаже тоже такие работают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
amrita Час назад
Пусть у них там всё и вся... оттрасгердится....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman 2 часа назад
Как на киевском вокзале, запускали ероплан.
Все йабальники открыли, а я спистил чумадан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 2 часа назад
А чего еще от такой явной пид_расины можно было ожидать. На волне толерастии в пиндостане вся мерзота со дна жизни на поверхность поднялась и тащат под себя кто и что может пока можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saplus 2 часа назад
Судя по интеллектуальному лицу - он недопонял. На таких должностях воруют не чемоданы, а чемоданами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60279



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
Интересные факты о хурме
Интересные факты о хурме
Набирающие популярность в сообществах
Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки
Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео)
Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новый комбо-обед

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#история#люди#кино#подборка#новости#фильм#Реакция
#Юмор#интересное#картинки#автомобили#в мире#Прошлое#аварии#Приколы#Музыка#Россия
#интересно#животные#факты#автомир#дтп#Разное#Еда#авто аварии#позитив#актеры
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Калифорния стала первым штатом США, где официально признали третий пол Калифорния стала первым штатом США, где официально признали третий пол Трансгендер, поступивший в ряды ВМФ США женщиной, станет первым военным, сменившим пол Трансгендер, поступивший в ряды ВМФ США женщиной, станет первым военным, сменившим пол Женщина-трансгендер разозлилась на кассира, который обратился к ней как к мужчине Женщина-трансгендер разозлилась на кассира, который обратился к ней как к мужчине В женской тюрьме две сокамерницы забеременели от третьей В женской тюрьме две сокамерницы забеременели от третьей Трансгендерная "леди-дракон" рассказала, как диагноз ВИЧ подвиг ее на перевоплощение в рептилию Трансгендерная "леди-дракон" рассказала, как диагноз ВИЧ подвиг ее на перевоплощение в рептилию

На что жалуетесь?

Вернуться