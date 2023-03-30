Студентки колледжа в Вайоминге подали в суд на трансгендера, заметив его реакцию в раздевалке

В официальных документах он значится под мужским именем. И лишь на основании его утверждения, что он ощущает себя как женщина, этого мужчину приняли в клуб.

Члены Kappa Kappa Gamma уверяют, что у них есть немало доказательств гетеросексуальности Лэнгфорда, и его влекут женщины. Его неоднократно ловили на том, что он наблюдает за девушками, и этот интерес был сексуального свойства. В некоторых случаях у него "была эрекция, видимая через его леггинсы". Иногда, чтобы его возбуждение было не так заметно, он пытался прикрыть область паха подушкой или чем-то другим.

Последней каплей стала пара случаев. Однажды его спалили в раздевалке - там он незаметно наблюдал за полуобнаженной девушкой, идущей в душ. В другой день он спрятался в комнате и следил за переодевающейся девушкой.

В иске помимо просьбы к суду аннулировать членство Лэнгфорда в женском клубе истцы требуют денежной компенсации за то, что вынуждены находиться и даже жить в комнате с мужчиной и находиться с ним на территории, которая изначально предназначена для женщин. Кроме этого, истицы хотят справедливого решения относительно голосования за членство в клубе трансгендера, т.к. фактически он получил место неправомерно и под нажимом общественности. В денежную компенсацию также включены расходы на гонорары адвокатов.