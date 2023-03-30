Студентки колледжа в Вайоминге подали в суд на трансгендера, заметив его реакцию в раздевалке

У парня, который якобы идентифицирует себя как женщина, случилась эрекция, и это было очень заметно.
Несмотря на всеобщую поддержку в США членов ЛГБТ-сообщества, всё чаще случаются казусы, доказывающие, что людей, которых природа заточила в теле другого пола, не так и много. Большинство из представляющихся трансгендерами - хитрые личности, которые обманом добиваются нужных им целей.
В минувший понедельник семь бывших и действующих членов Kappa Kappa Gamma (студенческое женское общество, основанное в Монмутском колледже в Монмуте) подали иск в окружной суд США с просьбой аннулировать членство некоего Артемиса Лэнгфорда. Этот 21-летний мужчина утверждает, что является женщиной - на основании этого он был допущен в Клуб (несмотря на недобор по баллам пи вступлении), а также в святая святых: в женские раздевалки и душ.
Указанный в иске как "Терри Смит", Лэнгфорд получил допуск в KKG прошлой осенью. Это стало возможным после того, как под нажимом общегосударственной политики толерантности и терпимости в устав общества внесли изменения - ту самую поправку, которая гласит, что членом женского общества может стать "личность, которая идентифицирует себя как женщина". После этого была открыта лазейка для таких как Лэнгфорд. При голосовании девушкам, которые не хотели видеть этого парня в женском клубе, посоветовали держать своё мнение при себе или оставить общество.
Лэнгфорд, кстати, по заверению девушек, почти не прилагает усилий, чтобы быть похожим на представительниц прекрасного пола. Он не проходил никакого медицинского лечения, не принимает препаратов, которые обычно используют перед и после операции по смене пола. Парень носит мешковатую одежду и тяжелые ботинки и не пытается выглядеть женственно. Максимум, на что его хватает - это мейкап (да и то не всегда).
В официальных документах он значится под мужским именем. И лишь на основании его утверждения, что он ощущает себя как женщина, этого мужчину приняли в клуб.
Члены Kappa Kappa Gamma уверяют, что у них есть немало доказательств гетеросексуальности Лэнгфорда, и его влекут женщины. Его неоднократно ловили на том, что он наблюдает за девушками, и этот интерес был сексуального свойства. В некоторых случаях у него "была эрекция, видимая через его леггинсы". Иногда, чтобы его возбуждение было не так заметно, он пытался прикрыть область паха подушкой или чем-то другим.
Последней каплей стала пара случаев. Однажды его спалили в раздевалке - там он незаметно наблюдал за полуобнаженной девушкой, идущей в душ. В другой день он спрятался в комнате и следил за переодевающейся девушкой.
В иске помимо просьбы к суду аннулировать членство Лэнгфорда в женском клубе истцы требуют денежной компенсации за то, что вынуждены находиться и даже жить в комнате с мужчиной и находиться с ним на территории, которая изначально предназначена для женщин. Кроме этого, истицы хотят справедливого решения относительно голосования за членство в клубе трансгендера, т.к. фактически он получил место неправомерно и под нажимом общественности. В денежную компенсацию также включены расходы на гонорары адвокатов.
Источник:
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И все в сад.)))