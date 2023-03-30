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Студентки колледжа в Вайоминге подали в суд на трансгендера, заметив его реакцию в раздевалке

Студентки колледжа в Вайоминге подали в суд на трансгендера, заметив его реакцию в раздевалке

Автор:
30 марта 2023 15:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: KKG   Kappa Kappa Gamma   transgender   Вайоминг   США   Самозванец   женский клуб   студенты   
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У парня, который якобы идентифицирует себя как женщина, случилась эрекция, и это было очень заметно.

Несмотря на всеобщую поддержку в США членов ЛГБТ-сообщества, всё чаще случаются казусы, доказывающие, что людей, которых природа заточила в теле другого пола, не так и много. Большинство из представляющихся трансгендерами - хитрые личности, которые обманом добиваются нужных им целей.


В минувший понедельник семь бывших и действующих членов Kappa Kappa Gamma (студенческое женское общество, основанное в Монмутском колледже в Монмуте) подали иск в окружной суд США с просьбой аннулировать членство некоего Артемиса Лэнгфорда. Этот 21-летний мужчина утверждает, что является женщиной - на основании этого он был допущен в Клуб (несмотря на недобор по баллам пи вступлении), а также в святая святых: в женские раздевалки и душ.


Указанный в иске как "Терри Смит", Лэнгфорд получил допуск в KKG прошлой осенью. Это стало возможным после того, как под нажимом общегосударственной политики толерантности и терпимости в устав общества внесли изменения - ту самую поправку, которая гласит, что членом женского общества может стать "личность, которая идентифицирует себя как женщина". После этого была открыта лазейка для таких как Лэнгфорд. При голосовании девушкам, которые не хотели видеть этого парня в женском клубе, посоветовали держать своё мнение при себе или оставить общество.


Лэнгфорд, кстати, по заверению девушек, почти не прилагает усилий, чтобы быть похожим на представительниц прекрасного пола. Он не проходил никакого медицинского лечения, не принимает препаратов, которые обычно используют перед и после операции по смене пола. Парень носит мешковатую одежду и тяжелые ботинки и не пытается выглядеть женственно. Максимум, на что его хватает - это мейкап (да и то не всегда).


В официальных документах он значится под мужским именем. И лишь на основании его утверждения, что он ощущает себя как женщина, этого мужчину приняли в клуб.


Члены Kappa Kappa Gamma уверяют, что у них есть немало доказательств гетеросексуальности Лэнгфорда, и его влекут женщины. Его неоднократно ловили на том, что он наблюдает за девушками, и этот интерес был сексуального свойства. В некоторых случаях у него "была эрекция, видимая через его леггинсы". Иногда, чтобы его возбуждение было не так заметно, он пытался прикрыть область паха подушкой или чем-то другим.


Последней каплей стала пара случаев. Однажды его спалили в раздевалке - там он незаметно наблюдал за полуобнаженной девушкой, идущей в душ. В другой день он спрятался в комнате и следил за переодевающейся девушкой.


В иске помимо просьбы к суду аннулировать членство Лэнгфорда в женском клубе истцы требуют денежной компенсации за то, что вынуждены находиться и даже жить в комнате с мужчиной и находиться с ним на территории, которая изначально предназначена для женщин. Кроме этого, истицы хотят справедливого решения относительно голосования за членство в клубе трансгендера, т.к. фактически он получил место неправомерно и под нажимом общественности. В денежную компенсацию также включены расходы на гонорары адвокатов.




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Метки: KKG   Kappa Kappa Gamma   transgender   Вайоминг   США   Самозванец   женский клуб   студенты   
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31  комментарий
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Хитрожопый прыщавый толстяк которому не дают девчонки....
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81
Je Bonch 3 минуты назад
А как же равенство полов? Нельзя ущемлять человека по половому признаку. Поэтому даже если он мужик, то пускай ходит к девчонкам в раздевалку. Демократия, свобода выбора и действий. Свобода по американски, короче.
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836
Rom 3 минуты назад
Обратят внимание только тогда, когда этот жирный, мерзкий ублюдок-извращенец изнасилует и зарежет девок там.... Ему то явно никто не дает.
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5k
Алексей Куликов 3 минуты назад
Он идентифицирует себя женщиной лезбиянкой.
И все в сад.)))
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2k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
Да все нормально. Он чувствует себя женщиной. А теперь еще и лесбиянкой
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4k
Vlamir 8 минут назад
Заслужил - получи!
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871
Николай 9 минут назад
Дрочил хреново))))
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4k
Stas 11 минут назад
Да просто предложить этому обмудку: или чикай себе писюн или штраф - вот сразу и понятно будет с кем он там себя ассоциирует))) А вообще уже давно все ясно с этими западами и пендосами - 7мильными шагами в каменный век, но еще пытаются выдавать рекламы всего этого) Слава Богу, что такого [мат] нет в России... пендостан, пока) скоро будете ассоциировать себя с бегемотами и трахать там животных - туда вам дорога, террористы-трансы) Пожелаю вам Панина в президенты, хотя и нынешний ниче так - соответствует)
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5k
Tuskub 12 минут назад
..не я один задаю этот вопрос - "Ммать!! Что в мире сломалось в последние годы!!!????"
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127k
Аааа 16 минут назад
Просто эти нетолерантные сучки завидуют его женственности
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37k
Алексей 22 минуты назад
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240
Человек Наблюдающий 23 минуты назад
За что боремся, на то и напоремся =)) Было круто, если б он ещё и крашеным гуталином негром был)) Двойное разоблачение))
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28k
Юрьевич Полчаса назад
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19k
anpetrof Полчаса назад
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ооой а что случилось, сами же боретесь за равноправие со всякие мразями, которых тупо сжигать нужно!!!
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2k
Andrey Selin Полчаса назад
Если он на них в суд подаст за хейт - профит будет побольше. Он один - их много. С каждой по ляму - норм.
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23k
SolomonA 37 минут назад
Мужчина, который идентифицирует себя женщиной-лесбиянкой! Профит!
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44k
turyst 39 минут назад
Ну скажет, что он идентифицирует себя с женщиной-лесбиянкой и всё.
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1k
iKrek 44 минуты назад
Члены Kappa Kappa Gamma...
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20k
nobody® 52 минуты назад
Лесби может возбудиться при виде девушек, что вы прикопались...
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2k
Инквизитор РФ 54 минуты назад
Хитрый дрочилка
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